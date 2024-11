Recensione Kospet Tank X2U: l'alternativa rugged alla Xiaomi Smart Band

Xiaomi Smart Band 9 è sicuramente la migliore smartband economica da acquistare in questo 2024, ma potrebbe non essere perfetta per chi cerca un dispositivo robusto e resistente. In questi casi potreste valutare l’acquisto del nuovo smartwatch Kospet Tank X2U che si caratterizza per uno stile rugged ed una resistenza a condizioni estreme che lo rendono ideale per chi fa sport estremi o lavori pericolosi.

Videorecensione in 1 minuto

https://www.youtube.com/shorts/DhQWuEUJH6Q

Design sportivo ed indistruttibile

Il design rugged è sicuramente l’elemento distintivo di Kospet Tank X2U. La struttura in acciaio inossidabile ed il cinturino in silicone conferiscono all’orologio un aspetto decisamente sportivo, quasi aggressivo, ma nel complesso piacevole anche se diventa difficile abbinarlo con outfit non casual e sportivi.

La qualità costruttiva è eccellente e le tante certificazioni garantiscono un’ottima protezione contro urti graffi e cadute, è impermeabile e resistente alla polvere IP69K, possiamo, inoltre, usarlo fino a 50 metri di profondità e con temperature fra i -40 e +70°C.

Ottimo display

Oltre ad essere molto resistente, Kospet Tank X2U può contare su un ottimo display Amoled da 1,43 pollici protetto da Gorilla Glass e con una luminosità massima di 1000 nits che lo rende ben leggibile anche all’aperto.

Il display ha un’ottima qualità dell’immagine e, grazie a colori brillanti e ai tanti quadranti presenti nell’applicazione, risulta molto piacevole da usare sia nel quotidiano che quando ci alleniamo.

Sport e salute al primo posto

L’anima rugged del Kospet Tank X2U si sposa perfettamente con lo sport. La smart band rugged di Kospet è, infatti, in grado di tracciare 170 sport differenti che spaziano dalle attività al chiuso fino a quelle più estreme e può contare su dati raccolti precisi ed affidabili grazie ai tanti sensori: GPS, bussola, barometro e altimetro che permettono di vedere in tempo reale percorso con indicazioni e route back, altitudine e pressione barometrica. Per gli amanti del nuoto, sia in piscina che in acque libere, va sottolineata la presenza di una modalità SWOLF professionale per registrare in maniera precisa tutti i dati.

Non mancano poi le classiche misurazioni quotidiane come passi, distanze, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e monitor del sonno che ci aiutano a capire il nostro stato di forma e di salute e il relativo andamento durante le giornate.

Funzioni smart interessanti

Nonostante sia uno smartwatch pensato per lo sport, Kospet Tank X2U può contare su discrete funzionalità smart, possiamo ricevere le notifiche, usare varie app dedicate alla salute e al fitness e rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio.

Il tutto è poi basato su un sistema operativo sempliciotto nella parte grafica, ma funzionale e ricco di sfaccettature e possibilità di personalizzazione. Valida anche l’app Kospet dove troviamo tante impostazioni e tutti i dati arricchiti di grafici e statistiche, per una dettaglio più approfondito di invito a leggere la recensione di Kospet Tank T3 Ultra dove ho approfondito l’argomento.

Autonomia soddisfacente

Completa il tutto una buona batteria capace di durare fino a 7 giorni e quindi ideale per chi ha bisogno di allenarsi, magari per un weekend fuori casa, senza il pensiero di rimanere a secco.

A chi consiglio Kospet Tank X2U

Kospet Tank X2U non è sicuramente la band perfetta per tutti, il peso ed il design non la rendono certo adatta ad ogni polso, ma è ideale per chi cerca un’alternativa rugged alle classiche Smart Band di Xiaomi. Il prezzo è interessante: 99 euro, in linea con la qualità del device.

