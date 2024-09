Recensione Kospet Tank T3 Ultra: smartwatch rugged economico

Trovare uno smartwatch rugged economico che abbia un aspetto piacevole, un’ottima resistenza e funzionalità complete non è affatto semplice. Nella fascia economica del mercato degli smartwatch, parliamo di quei prodotti venduti a meno di 100/150 euro, non è semplice trovare device rugged di buona qualità, ma il nuovo Tank T3 Ultra riesce ad unire stile, resistenza e funzionalità ad un prezzo di soli 130 euro.

Videorecensione in 1 minuto

Recensione approfondita di Kospet Tank T3 Ultra

Visto l’interessante rapporto qualità/prezzo ho voluto usarlo per qualche settimane il nuovo Kospet Tank T3 Ultra che ha preso il posto sul mio posto in sostituzione della Xiaomi Smart Band 9 di cui vi ho parlato qualche giorno fa nella recensione completa.

Le prime impressione sono state sicuramente positive con un unboxing piacevole, in confezione oltre al cavo per la ricarica troviamo anche una pellicola in vetro temperato per proteggere il display, ed una configurazione semplice ed immediata con il mio iPhone 15 Pro Max.

La configurazione iniziale dell’app è molto semplice, dopo l’iscrizione e l’inserimento di alcuni dati fisici, ci ritroviamo fra le mani un’app per smartphone che assomiglia molto a Mi Fitness di Xiaomi.

Nell’app Kospet Fit troviamo una schermata Salute dove vengono raccolti i dati sui movimenti quotidiani (passi, distanze e calorie), report sul sonno con dati, grafici e statistiche arricchiti dai dettagli su sonno profondo, leggero e movimenti oculari, frequenza cardiaca con dati anche su zone aerobiche e anaerobiche ed intensità, pressione sanguigna con i dettagli delle misurazioni che vanno eseguite avviandole dall’orologio e ossigenazione del sangue. Ci troviamo quindi fra le mani uno smartwatch assolutamente completo per quanto riguarda la salute ed in grado di tracciare con ottima precisione molti parametri diversi che ci permettono di capire molto sul nostro corpo e sul nostro stato di salute.

Altrettanto completa è la parte dedicata allo sport che permette di tracciare 170 sport differenti con un ottimo livello di precisione e abbondanza di dati, il tutto accompagnato da un affidabile GPS che riesce a tenere traccia di percorse, distanze e dislivelli.

La parte sportiva viene impreziosita dall’ottima qualità costruttiva dello smartwatch rugged di Kospet pensato per resistere fino a 50 metri di profondità grazie alla certificazione IP69K, di resistere ad urti e cadute grazie alla solida cassa in lega di titanio e al Corning Gorilla Clasa che protegge lo schermo. Le certificazioni con standard militari garantiscono quindi resistenza ad urti e cadute, ma ci garantiscono anche di poter usare l’orologio anche con temperature polari o molto elevate.

Le ottime funzionalità vengono completate dall’ottimo sistema operativo che ci mette a disposizione anche bussola, altimetro e barometro ed ottime funzionalità smart che ci consentono di ricevere le notifiche al polso di tutte le app, di rispondere ed effettuare chiamate dal polso grazie al buon funzionamento di speaker e microfono e di usare gli assistenti vocali per controllare il nostro smartphone.

Oltre all'ottima resistenza ho apprezzato molto il design che mixa eleganza e modernità e i quattro tasti fisici laterali che ci consentono di usare tutte le funzionalità dell'orologio senza dover toccare il display, perfetto per i momenti in cui si indossano i guanti o si hanno le mani bagnate.

Mi è piaciuto il display circolare Amoled da 1,43” che ha colori brillanti ed una buona leggibilità sotto il sole ed un piacevole alway-on. Lo schermo ha però il difetto di non avere la luminosità automatica e questo ci porta a doverla regolare manualmente più volte al giorno, sempre col rischio di restare abbagliati di notte o di non vederci di giorno.

Buona la durata della batteria da 470 mAh che offre un’autonomia media di poco superiore alla settimana con un uso intenso, mentre con uso più blando si riescono a superare anche i 10 giorni.

Buono il prezzo di vendita, lo si trova su Amazon o sul sito di Kospet o su Aliexpress a soli 130 euro. Difficile trovare uno smartwatch rugged economico migliore di questo.

Grafici, statistiche e dati raccolti dall'app Kospet Fit

Immagini di Kospet Tank T3 Ultra