Le migliori distro Linux simili a Windows

Uno dei principali ostacoli per chi vuole provare Linux è che, in molti casi, si trova a dover fare i conti con un sistema operativo con meccaniche diverso rispetto a Windows. L’ampio uso del terminale, l’installazione e la disinstallazione dei programmi e altri aspetti, se provieni dall’OS di Microsoft, potrebbero risultarti strani, se non proprio indigesti.

Per fortuna esistono distribuzioni pensate proprio per chi si trova in questa situazione. Se ti stai preparando al grande salto, in questo articolo troverai alcune distribuzioni Linux simili a Windows, che ti permetteranno di prendere dimestichezza con il sistema operativo del pinguino senza traumi particolari.

Distro Linux simili a Windows? Sì, ma solo fino a un certo punto

Tieni sempre presente che, anche se alcune distro possono apparire più vicine a Windows, in realtà stiamo parlando di due ecosistemi totalmente diversi.

Ciò significa che le somiglianze possono limitarsi a livello di estetica, con interfacce riprodotte o soluzioni grafiche proposte in modo accurato. Per poter abbracciare Linux, devi avere un po’ di spirito di adattamento e di curiosità.

Se la curva di apprendimento è abbastanza ripida, scegliere una tra le distro Linux simili a Windows, può comunque aiutarti per le prime settimane di ambientamento. Andiamo dunque ad analizzare nello specifico le migliori scelte a tua disposizione.

Linux Mint (Cinnamon, XFCE e MATE)

Linux Mint è una delle distribuzioni più apprezzate, ideale se sei un ex utente Windows. Questo OS ti viene proposto con tre varianti desktop:

Cinnamon , considerata la soluzione standard;

, considerata la soluzione standard; MATE , erede di GNOME2 ;

, erede di ; XFCE, utile per le macchine più datate, che necessitano di un sistema operativo più leggero a discapito di meno funzioni.

Con Cinnamon puoi ottenere un layout del desktop simile a Windows. Parliamo di un menu di avvio con scorciatoie per le app e una barra delle applicazioni accanto a un pannello con ora, data, calendario e altri widget.

È tutto abbastanza intuitivo e puoi cavartela solo con la memoria muscolare relativa al tuo precedente OS. Se poi ami le scorciatoie da tastiera, probabilmente ti sentirai a casa.

Anzi, rispetto al sistema operativo di Microsoft Cinnamon è molto più personalizzabile di Windows. Le fondamenta sono solide, in quanto stiamo parlando di un OS basato su Ubuntu, sinonimo di stabilità.

Se vuoi effettuare il grande salto da Windows a Linux Mint, in questo articolo ti abbiamo già spiegato quali sono i passi che dovrai compiere.

Zorin OS

Zorin OS è considerato da molti come la distro simile a Windows per eccellenza. Si tratta di una soluzione ideale per chi è alle prime armi con il sistema operativo del pinguino, offrendo un layout che non va a rivoluzionare quanto proposto da Windows o macOS.

Piacevole esteticamente e soprattutto molto stabile, Zorin OS è la soluzione ideale per i nuovi arrivati anche perché è in grado di eseguire pacchetti Windows (file EXE e MSI) grazie all'integrazione di WINE come funzione default. Non mancano poi app grafiche, di produttività e tutto ciò che ti serve per trovarti a tuo agio.

Zorin OS ha il vantaggio di essere un sistema operativo adatto ai videogiocatori. Sebbene Linux offra diversi titoli interessati, molti dei quali gratuiti, molte distro offrono poca libertà d’azione in tal senso. Il sistema operativo in questione, oltre a offrire Steam ed Epic Games (attraverso WINE) è in grado anche di lavorare con i driver grafici NVIDIA, AMD e Intel.

Pop!_OS

Abbiamo appena parlato di gaming e, sotto questo punto di vista, Pop!_OS figura tra le distro Linux simili a Windows in grado di esaltarti in tale contesto.

La configurazione dei driver GPU su Linux di solito richiede un po' di lavoro, ma questa distro è in grado di semplificare il processo. Anche Pop!_OS supporta i driver AMD e NVIDIA fin dalla sua installazione, attraverso versioni del sistema operativo su misura.

Con la semplicità di utilizzo immediato, puoi semplicemente scaricare Steam da Pop!_Shop e giocare a qualsiasi gioco nella libreria Steam, anche se teoricamente funzionante solo su Windows. L’alto livello di compatibilità è offerto chiamato Proton (disponibile nel menu delle impostazioni di Steam come Steam Play). Le prestazioni di gioco di Pop!_OS sono paragonabili a quelle che ottieni su Windows e, anzi, alcuni titoli sembrano essere ancora più fluidi.

La distro di cui stiamo parlando non è focalizzata solo sul gaming. Basata su Ubuntu, questa offre una certa stabilità e nel complesso si propone come un cambiamento non troppo drastico per chi arriva da Windows.

Linux Lite

Linux Lite, come è facile intuire dal nome, è una distro che si adatta perfettamente a PC datati o comunque che prediligono l’essenzialità. Per layout del desktp, questo OS si presta perfettamente come passaggio ideale da Windows a Linux.

La barra delle applicazioni ispirata a Windows, un menu di avvio e un centro operativo possono farti sentire facilmente a casa. A livello estetico può ricordare per certi versi Windows 7 o Vista.

Linux Lite è super leggero e necessita di poche risorse, andando a eliminare bloatware, animazioni elaborate e quant'altro. Nonostante la sua essenzialità, la distro si presenta già pronta all'uso al momento dell’installazione con tanto di Chrome, LibreOffice, VLC e tanti altri software pronti all'avvio.

L'intero sistema operativo è basato su una base Ubuntu LFS, offrendo dunque notevole solidità, anche su macchine con hardware di fascia bassa o più vecchio. La vasta community, i forum e il manuale, offrono una base di supporto tra le migliori nell’intero contesto Linux.

Manjaro

Terminiamo questa lista delle distro Linux simili a Windows con l’elegante Manjaro.

Ogni distribuzione in questa lista finora ha una base Ubuntu o Debian. Gli installer di entrambi gli ecosistemi non sono molto diversi dal tipico sistema di installazione su Windows. Manjaro Linux non è basato su nessuno dei due.

Stiamo infatti parlando di una distro basata su Arch Linux, con l’aggiunta di un’interfaccia che avvicina Manjaro agli utenti Windows. Arch è una distribuzione rolling release, il che significa che è sempre aggiornata con le ultime funzionalità disponibili. Ciò può essere sia un vantaggio che uno svantaggio. Le funzioni più recenti sono infatti meno testate, dunque potrebbero più facilmente causare crash o altri problemi.

Nel contesto Arch, Manjaro offre anche il vantaggio di essere più facile da installare e configurare rispetto ad altre distro, soprattutto se sei un utente alle prime armi. Manjaro OS è preconfigurato con un installer semplice e intuitivo anche se non hai mai avuto a che fare con Linux.

Nonostante la già citata filosofia rolling release, di base gli sviluppatori testano gli aggiornamenti, il che pone Manjaro relativamente al sicuro rispetto a bug critici.