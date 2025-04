Nintendo Switch 2: tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova console di casa Nintendo

Il lancio della Nintendo Switch 2 ha catturato l’attenzione degli appassionati di videogiochi, con nuove caratteristiche e migliorie rispetto al suo predecessore. Questo articolo esplorerà in dettaglio le novità del dispositivo, rivelate durante il Nintendo Direct dell’2 aprile, per fornire un quadro chiaro su ciò che i consumatori potranno aspettarsi.

Design e dimensioni della console

La Nintendo Switch 2 si presenta in una variante maggiorata rispetto al primo modello, con un design che mantiene la stessa forma ma con dimensioni complessive ampliate. Il nuovo dispositivo è più grande in ogni aspetto, dal telaio al display, passando per i Joy-Con. La Switch originale, lanciata nel marzo 2017, misura poco più di 9.4 pollici in larghezza, 4 pollici in altezza ed è spessa oltre mezzo pollice. Pesa circa 10.5 once, mentre il nuovo modello ha un’ergonomia progettata per offrire una maggiore comodità durante il gioco.

A differenza della Switch originale, il cui sistema di supporto era un sottile piedistallo estraibile, la Switch 2 ora presenta un ampio supporto a forma di U che copre quasi tutta la parte posteriore. Questa nuova funzionalità consente di posizionare la console a diversi angoli, migliorando l’esperienza visiva di chi gioca. Nintendo ha anche dotato il nuovo dispositivo di altoparlanti più potenti, promettendo un suono di qualità superiore durante le sessioni di gioco.

Il dock della Switch 2, sebbene simile nel funzionamento al suo predecessore, ha subito alcune modifiche nella forma e nell’efficienza. I bordi arrotondati e una ventola interna per il raffreddamento durante le sessioni prolungate rappresentano un’aggiunta utile per i giocatori appassionati. Un’altra caratteristica notevole è la compatibilità con output 4K per determinate produzioni videoludiche, portando l’esperienza visiva a un nuovo livello.

Joy-Con: novità e aggiornamenti

I Joy-Con hanno rappresentato una delle innovazioni più apprezzate della prima versione della console ed ora fanno un salto evolutivo con la Switch 2. Rispetto ai controlli originali, i nuovi Joy-Con sono più grandi e si attaccano alla console grazie a potenti magneti. Questa modifica non solo li mantiene saldamente in posizione, ma migliora anche la facilità di attacco e distacco.

I nuovi controlli vantano pulsanti SL e SR più ampi e visibili quando non sono attaccati, aumentando la comodità e la praticità durante il gioco. Inoltre, un’innovazione significativa è la possibilità di utilizzare i Joy-Con anche come mouse, appoggiando il lato interno su una superficie. Durante la presentazione, sono stati mostrati esempi di utilizzo in giochi sia d’azione che strategici, testimoniando la versatilità dei nuovi controller.

Display e risoluzione: un salto di qualità

Il display della Switch originale era un LCD da 6.2 pollici con una risoluzione di 1280×720 pixel, un buon risultato per il 2017, ma ormai superato da dispositivi più recenti. La Switch OLED aveva già migliorato l’esperienza visiva con un display da 7 pollici che mostrava colori più vividi, ma la nuova Switch 2 fa un ulteriore passo avanti.

La Switch 2 presenta uno schermo LCD da 7.9 pollici con una risoluzione di 1080p e un refresh rate che può raggiungere i 120 Hz, portando l’esperienza visiva a un nuovo livello di fluidità e dettaglio. Nonostante le speculazioni, Nintendo non ha confermato l’utilizzo di un display OLED, lasciando aperta la possibilità di un futuro modello in grado di sfruttare questa tecnologia.

Potenza di calcolo: CPU e GPU

La Switch originale è alimentata da un processore Nvidia Tegra X1, composto da quattro core ARM Cortex A57 e ulteriori A53 non utilizzati. Con il lancio della Switch 2, si prevede un significativo miglioramento nelle prestazioni grazie a un processore a otto core Arm Cortex A78C e a una GPU Nvidia T239 Ampere. Queste specifiche avanzate potrebbero migliorare notevolmente la grafica e le prestazioni generali della console, apportando vantaggi anche nei giochi più esigenti.

RAM e capacità di archiviazione

La Switch originale era dotata di 4GB di RAM LPDDR4 e 32GB di memoria interna, espandibile tramite schede microSD. La Switch 2 prevede almeno 12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria interna, un upgrade significativo che consentirà di gestire giochi più complessi e di salvare più dati. Le schede microSD Express saranno il nuovo standard di espansione, quindi le schede utilizzate per la Switch originale non saranno compatibili con il nuovo modello.

Batteria e autonomia

Per quanto riguarda l’alimentazione, la Switch originale montava una batteria da 4.310 mAh, capace di garantire un’autonomia variabile tra 4.5 e 9 ore, a seconda delle condizioni di utilizzo. Tuttavia, rimangono ancora incertezze riguardo alla capacità della batteria della Switch 2. Le previsioni suggeriscono che la nuova console potrebbe essere più efficiente, con una richiesta di energia inferiore rispetto al modello precedente, il che potrebbe tradursi in un’autonomia simile o superiore.

Porte e connettività

La Switch originale presentava una singola porta USB-C, un jack per cuffie da 3.5mm e il supporto per il Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.1. La nuova Switch 2 mantiene la porta USB-C sul fondo e il jack per cuffie sulla parte superiore, ma introduce anche una seconda porta USB-C, utile per connettere accessori come la Nintendo Switch Camera, un dispositivo per videochiamate in-game.

La compatibilità con i giochi fisici della Switch originale resta un aspetto positivo; il nuovo slot per le cartucce sarà situato nella stessa posizione del modello precedente, ma i colori delle cartucce differiranno: quelle della Switch 2 saranno rosse, mentre quelle della Switch originale saranno nere.

L’evoluzione della Nintendo Switch 2 segna un passo avanti significativo per il gaming portatile, portando con sé un insieme di funzionalità e miglioramenti attesi da molti giocatori. Con ogni novità, Nintendo cerca di elevare l’esperienza ludica a un livello superiore, mantenendo viva l’attenzione degli appassionati di videogiochi.