Nintendo Switch 2: novità sulle compatibilità e aggiornamenti per i giochi

Mentre il mondo dei videogiocatori si prepara al lancio della Nintendo Switch 2, arrivano ulteriori dettagli interessanti sulle compatibilità e sugli aggiornamenti per i giochi già esistenti. Nintendo ha confermato che la nuova console supporterà i titoli dell’originale Switch e che alcuni di questi giocheranno un ruolo chiave nel futuro del gaming. Qui di seguito, esploreremo le ultime novità riguardanti la backward compatibility e gli aggiornamenti gratuiti per una selezione di giochi.

Compatibilità retroattiva: cosa aspettarsi

Negli ultimi mesi, Nintendo ha comunicato che la Switch 2 avrà la funzione di retrocompatibilità, permettendo ai possessori di giocare i titoli già acquistati per la console originale. Questo è uno sviluppo molto atteso che permetterà ai giocatori di continuare a divertirsi con i loro giochi preferiti, senza la necessità di ricomprarli. Nella recente presentazione, la casa nipponica ha rivelato che alcuni giochi riceveranno edizioni speciali, note come “Edition Switch 2”, arricchite da nuove funzionalità e una risoluzione più alta.

Nintendo ha fornito dettagli sulle pagine dei prodotti della Switch, dove sono stati riportati anche i progressi nel testing della compatibilità retroattiva per i giochi originali. È stata confermata una lista di titoli di prima parte che riceveranno aggiornamenti gratuiti, specificando che questi porteranno miglioramenti nelle prestazioni e potrebbero introdurre supporto per nuove funzionalità, come il GameShare in alcuni casi.

Aggiornamenti gratuiti per giochi selezionati

Tra le buonissime notizie, Nintendo ha annunciato che per un’ampia selezione di giochi della Switch ci saranno aggiornamenti di seconda generazione. Questi aggiornamenti, sebbene non offriranno le stesse caratteristiche uniche delle edizioni speciali, saranno disponibili gratuitamente e contribuiranno a una maggiore giocabilità.

I dodici giochi di prima parte che beneficeranno di questi aggiornamenti gratuiti includono:

Arms

Captain Toad: Treasure Tracker

Super Mario Odyssey

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Game Builder Garage

New Super Mario Bros. U Deluxe

Pokémon Scarlet

Pokémon Violet

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Nintendo ha assicurato che il contenuto di questi aggiornamenti sarà personalizzato a seconda di ciascun gioco. È un’iniziativa che dimostra l’impegno dell’azienda nel migliorare l’esperienza del giocatore, senza far lievitare i costi.

Test di compatibilità in corso

Nonostante le promesse di retrocompatibilità, la domanda sul reale miglioramento delle prestazioni dei giochi non aggiornati quando vengono eseguiti sulla Switch 2 resta aperta. Dovremo attendere di testare personalmente la console per scoprirlo. Indubbiamente, molti giochi per Switch presentano problemi di performance che potrebbero fornire un banco di prova interessante.

Attualmente, il programma di testing per la compatibilità retroattiva è in fase di avanzamento. La buona notizia è che la maggior parte dei titoli di prima parte ha già superato i test di compatibilità di base, garantendo così che funzioneranno in modo affidabile come sulle console attuali. Tuttavia, ci sono titoli che non saranno compatibili e altri che presenteranno requisiti specifici. Un esempio è il Nintendo Labo Toy-Con 04 VR Kit, che, a causa delle dimensioni maggiori della Switch 2 rispetto al modello originale, non potrà essere utilizzato.

Concludendo, non ci resta che attendere ulteriori informazioni da Nintendo riguardo ai progressi sul testing e sugli aggiornamenti. La nuova console sembra promettere un’esperienza di gioco migliore, continuando la tradizione di offrire divertimento e innovazione ai propri utenti.