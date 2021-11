Come passare da Windows a Linux senza troppe difficoltà

Il passaggio da Windows 10 al più avanzato Windows 11 è ormai in piena fase di svolgimento e per molti utenti questo cambiamento potrebbe risultare traumatico e la tentazione di cambiare totalmente sistema operativo è molto forte.

Passare da Windows a Linux non è semplice, in quanto risulta necessario stravolgere il concetto di PC che si ha. I sistemi operativi Microsoft però, possono risultare una soluzione non ideale per chi non apprezza la pubblicità così come i blocchi del software.

Durante gli ultimi anni Linux è cresciuto molto, offrendo svariate distro che si adattano un po’ a tutte le tipologie di utenti. In questo articolo ti guideremo attraverso la transizione tra i due sistemi operativi, cercando di renderla il meno traumatica possibile.

Da Windows a Linux: scegli la tua distro

Come già accennato, a differenza di Windows e macOS, non esiste una sola versione di Linux. Il sistema operativo del pinguino si offre agli utenti sotto forma di molte distribuzioni diverse o distro. Ognuna di queste ha una propria interfaccia e un set di funzionalità diverse.

Esplorare lo stuolo di distribuzioni Linux presenti in rete può essere molto divertente, ma per la tua prima installazione, probabilmente vorrai qualcosa di popolare e adatto ai principianti, quindi è facile ottenere aiuto quando ne hai bisogno. Ecco perché consiglio di iniziare con Linux Mint (che uso personalmente sul mio laptop).

Esistono molte distribuzioni che mirano a imitare Windows nel layout e nelle funzionalità, come Zorin OS, ma hanno intorno una community più piccola ed è forse meglio cominciare con qualcosa di più diffuso. Ubuntu, d’altra parte, è probabilmente la distro più popolare sui PC desktop, ma per chi arriva da Windows potrebbe non essere la soluzione ideale.

Linux Mint è un’opzione intermedia perfetta: è progettato per i principianti, offre un ambiente desktop familiare ed è basato su Ubuntu, quindi puoi utilizzare l’enorme comunità Ubuntu/Mint quando hai bisogno di aiuto.

Sei libero di controllare invece altre distro, ma userò Mint per gli scopi di questa guida e ti consiglio di fare la stessa scelta. Se invece hai dimestichezza con l’ambiente Linux, puoi liberamente sbizzarrirti scegliendo le distribuzioni più svariate.

Crea il tuo disco di installazione

Vai alla pagina di download di Mint e scegli la versione Cinnamon a 64 bit. Cinnamon è l’ambiente desktop che consiglio agli ex utenti Windows, anche se MATE è anch’esso abbastanza simile a Windows (anche se è un po’ meno moderno). XFCE è ideale per PC vecchi o a bassa potenza, grazie al suo ridotto utilizzo delle risorse.

La pagina di download di Mint fornisce un numero di collegamenti a seconda di dove vivi. Se usi BitTorrent, ti consiglio di prendere il file torrent, per uno scaricamento ancora più rapido. Il programma di installazione verrà fornito come file ISO o immagine del disco.

Per installarlo sul tuo sistema, dovrai masterizzare il file su un DVD o un’unità flash USB. Faremo quest’ultimo usando uno strumento chiamato Rufus. Installa tale software, aprilo e inserisci un’unità flash da 2 GB o più. (Se hai un’unità USB 3.0 o 3.1 veloce, tanto meglio.) Dovresti vederlo apparire nel menu a discesa Dispositivo nella parte superiore della finestra principale di Rufus.

Quindi, fai clic sul pulsante Seleziona accanto a Disco o Immagine ISO e scegli l’ISO di Linux Mint appena scaricata. Premi il pulsante Start e, se richiesto per scaricare nuove versioni di Syslinux, fai clic su Sì. Nota che questa operazione cancellerà la tua unità flash, quindi assicurati che non ci sia nulla di importante prima di continuare. Al termine, vedrai un messaggio di successo e la tua unità flash si chiamerà LINUX MINT.

Ora è il momento di eseguire il backup dei dati e riavviare il computer. Allacciate le cinture perché è ora di installare Linux.

Installa Linux Mint sul tuo PC

Quando il computer si riavvia, dovresti vedere un messaggio che ti dice di premere un determinato tasto per accedere al menu di avvio (a seconda del computer qualcosa come F12). In caso contrario, ti verrà richiesta la pressione di un tasto per accedere a Setup (spesso Canc). Premi uno di quei tasti e cerca l’opzione per l’avvio dall’unità USB inserita.

Sarai quindi accolto da GRUB, il menu di avvio di Linux Mint, dove puoi scegliere di avviare la distro. Va detto che in questa fase di passaggio da Windows a Linux si verificano spesso errori: nel caso, dai un’occhiata a Google per capire cosa succede se ricevi un messaggio di errore.

Questo programma di installazione, definito anche Live CD, ti permette di testare il sistema operativo senza installando, direttamente dal supporto. Se sei soddisfatto di questa distro, fai doppio clic sull’icona Installa Linux Mint e segui la procedura guidata.

Assicurati di selezionare la casella accanto a Installa software di terze parti, poiché contiene driver e codec utili che quasi sicuramente desideri. Da qui, puoi cancellare completamente il tuo disco rigido, eliminando tutte le tracce di Windows e utilizzando Linux come unico sistema operativo. (Assicurati di aver eseguito il backup dei tuoi dati prima di farlo).

In alternativa, puoi dividere l’unità in due partizioni e gestire il tutto tramite dual boot, avendo a disposizione Linux insieme a Windows. Ciò ti consentirà di riavviare l’uno o l’altro ogni volta che vuoi. Se stai facendo un passo importante come il cambiare OS, questa opzione può offrirti una transizione meno stressante.

Scegli l’opzione pertinente dal menu Tipo di installazione e fai clic su Installa ora. Il processo potrebbe richiedere un po’ di tempo, ma al termine riceverai un messaggio di missione compiuta. Fai clic sul pulsante Riavvia ora per avviare Linux Mint e iniziare a familiarizzare con il tuo nuovo sistema operativo.

Prendi dimestichezza con Linux e installa alcune app

Al riavvio, verrai nuovamente portato nel desktop di Linux Mint, solo che questa volta è installato effettivamente sul tuo PC. Le basi sono abbastanza familiari: fai clic sul pulsante nell’angolo in basso a sinistra per vedere le applicazioni, gestire le finestre dalla barra delle applicazioni in basso e così via. Ci sono, tuttavia, alcune cose in Linux che funzionano in modo diverso rispetto a Windows.

Primo su tutti, nei sistemi Linux based, è meno comune scaricare app dal Web in quanto ogni distribuzione ha il proprio repository, una specie di app store gratuito, con una directory di app popolari. Puoi installare un’app dai repository in due modi: da un gestore di software con interfaccia grafica o attraverso una riga di comando.

Per aprire Software Manager di Linux Mint, fai clic sul pulsante del menu nell’angolo in basso a sinistra e vai su Amministrazione – Gestione software (o inizia semplicemente a digitare gestore software, come faresti in Windows). Da qui, puoi scaricare molte app gratuite e open source.

Alcuni sono versioni Linux delle loro controparti Windows, come Steam e Spotify, mentre altri sono alternative open source alle app comuni (Banshee è un lettore musicale simile a iTunes, Gimp è un editor di immagini simile a Photoshop). Puoi navigare qui o cercare app utilizzando la barra in alto.

Come installare e disinstallare le app

Se sai cosa stai cercando, è generalmente più veloce installare app dalla riga di comando. Se all’inizio può sembrare qualcosa di riservato ai geni dell’informatica, Linux si affida alla riga di comando per varie attività, quindi potrebbe essere opportuno che tu prenda dimestichezza con questo tipo di operazioni. Per installare un’app, diciamo il lettore multimediale open source VLC, apri una finestra di Terminale ed esegui:

sudo apt update

sudo apt install vlc

Analizziamo quanto hai appena scritto: sudo ordina al sistema di eseguire il comando come root (o, come potrebbe essere chiamato in Windows, come amministratore), apt è il nome del gestore di pacchetti di Linux Mint e update assicura l’elenco delle app disponibili è aggiornato.

Il secondo comando, che include install vlc, è semplice da capire. Dovresti eseguire sudo apt update prima di installare qualsiasi app e puoi sostituire “vlc” con il nome di qualsiasi app che desideri installare. Se non sei sicuro di come sia denominata l’app sul repository, puoi eseguire il comando:

sudo apt cache search vlc

Per disinstallare un’app, esegui semplicemente:

sudo apt remove vlc

Questo rimuoverà l’app, ma non i tuoi file di configurazione, quindi se decidi di reinstallarla in un secondo momento, le tue impostazioni saranno ancora lì.

Se vuoi rimuovere anche i file di configurazione, puoi invece eseguire:

sudo apt purge vlc

Come aggiornare le app

Ti consigliamo anche di aggiornare periodicamente quelle app, in modo da avere le versioni più recenti. Puoi farlo, ancora, in due modi: tramite interfaccia grafica o dalla riga di comando.

Se sei ancora legato all’interfaccia grafica, fai clic sull’icona dello scudo nell’angolo in basso a destra per aprire l’app Update Manager. È quindi possibile fare clic sul pulsante Installa aggiornamenti per aggiornare tutto il software.

In alternativa, puoi aprire un Terminale ed eseguire due comandi:

sudo apt update

sudo apt upgrade

Ancora una volta, il comando update verifica la presenza di nuove versioni del software e il comando upgrade aggiorna effettivamente tutte le tue app. Ti consigliamo di eseguire questi due insieme, proprio come fai per l’installazione di nuove app.

Queste sono le cose più importanti da sapere in questo momento, ma prenditi del tempo per esplorare l’interfaccia di Mint e le sue impostazioni per vedere cosa ha da offrire. La finestra di benvenuto che appare all’avvio può essere di grande aiuto: la sua area Primi passi ti mostrerà come scegliere diversi layout del desktop, installare i codec multimediali che potresti desiderare e installare i driver necessari per il tuo hardware.

Imparerai le basi abbastanza rapidamente, ma i forum di Mint e Ubuntu sono sempre lì per aiutarti se rimani bloccato. Assicurati solo di cercare preventivamente se qualcuno ha già posto una domanda simile a quella che stai per fare: in questo modo puoi risparmiare davvero molto tempo.

Fonte pcmag.com