Le migliori app per pulire il Mac e migliorare le prestazioni

Se il tuo Mac rallenta, si blocca spesso, esaurisce regolarmente la RAM o semplicemente non si comporta più come prima, probabilmente ha bisogno di una pulizia del computer. E No, non intendiamo che devi prendere un panno e spolverarlo per bene.

Ciò di cui hai bisogno è un’app specifica per la pulizia del Mac, capace di eliminare il disordine e i “detriti digitali” dal tuo sistema, liberando anche la RAM da dati non utili.

Per fortuna, sono disponibili numerosi strumenti per sistemare le situazioni di cui abbiamo parlato. Di seguito abbiamo selezionato alcuni dei migliori software di pulizia del Mac in modo che tu possa trovarne uno adatto a te.

Le app incluse nell’elenco seguente offrono tutte versioni di prova gratuite. Alcune di queste prove ti mostreranno semplicemente quanto spazio puoi liberare, ma ci sono alcuni “Mac Cleaner gratuiti” che ti permetteranno effettivamente di pulire il tuo Mac gratuitamente durante la prova.

MacPaw CleanMyMac X

Il primo nome di questa lista è l’apprezzatissimo CleanMyMac X di MacPaw. Al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, un abbonamento di un anno per un Mac costa 34,95 euro. Un prezzo più che accettabile, visto quanto questo software offre.

È anche disponibile per l’acquisto come acquisto una tantum se non desideri sottoscrivere un abbonamento. Inoltre, è disponibile una versione gratuita da scaricare se desideri provarla prima di acquistarla.

Questa popolare utility riunisce una serie di strumenti utili in un unico pacchetto, incluso un pulitore di file che eliminerà i file spazzatura e non necessari della cache, strumenti di ottimizzazione e manutenzione, un programma di disinstallazione delle applicazioni (in modo da eliminare tutti i file che l’app sparpaglia sul tuo Mac ) e un tool per la rimozione malware. La versione 4.12 ha ottenuto la compatibilità con Ventura e la 4.11, con conseguente aggiornamento sostanziale alla barra dei menu, che ora offre informazioni aggiuntive, come la batteria, la temperatura e lo stato di salute del laptop, la capacità del disco rigido, la RAM libera e il carico della CPU.

Troverai anche informazioni, come capacità delle unità, velocità della CPU, temperatura del sistema e altre informazioni, tutte facilmente accessibili attraverso un layout semplice.

C’è anche la possibilità di cercare nelle cartelle Foto, Musica e Posta per rimuovere e ripulire gli emarginati e i randagi che potrebbero rallentare il sistema.

Puoi scaricare ClenMyMacX dal sito ufficiale.

MacCleaner Pro

MacCleaner Pro di Nektony è in realtà una suite di sei applicazioni sviluppate per pulire e velocizzare il tuo Mac. Offre strumenti per trovare e rimuovere file e cartelle duplicati e offre anche la possibilità di unire tra loro cartelle simili. Inoltre disinstallerà le app in modo sicuro e completo.

Nel pacchetto figurano:

MacCleaner Pro , per eliminare i file extra;

, per eliminare i file extra; App Cleaner & Uninstaller ;

; Disk Space Anazlyzer Pro ;

; Duplicate File Finder Pro ;

; Memory Cleaner , per cancellare la RAM inattiva;

, per cancellare la RAM inattiva; Funter, per trovare file e cartelle nascosti.

La versione di prova gratuita eseguirà effettivamente alcune delle attività che devi svolgere, anziché chiederti di acquistare la versione completa. Con la versione completa di MacCleaner Pro puoi eliminare file spazzatura e file che occupano molto spazio su disco, liberare memoria e ti aiuterà a gestire lo spazio su disco.

Per quest’ultimo l’app ti mostrerà una panoramica di facile comprensione di tutti i file che puoi rimuovere dal tuo Mac, così potrai decidere se eliminare o meno i file particolarmente grandi.

Se desideri trovare file duplicati, disinstallare applicazioni o analizzare l’utilizzo del disco avrai bisogno degli strumenti Pro, per i quali dovrai pagare.

Daisy Disk

Nessuno ha mai detto che rintracciare ed eliminare tutte le cose che divorano spazio sul tuo Mac sarebbe stato piacevole, ma DaisyDisk riesce a renderlo piuttosto semplice e in realtà piuttosto divertente.

Questa app si concentra sulla gestione dei file, presentando ciò che occupa spazio inestimabile su disco e consentendoti di lavorarci.

Se tutto ciò di cui hai bisogno è liberare spazio sul tuo Mac (magari perché stai cercando di aggiornare macOS), allora potresti optare per uno strumento che trova ed elimina semplicemente i file non necessari.

Tieni presente che DaisyDisk ha un costo molto contenuto (9,99 euro su Mac App Store) è uno strumento eccellente per tenere sotto controllo il contenuto della tua unità, il tutto con elementi grafici colorati e facili da individuare.

I file possono essere ordinati in vari gruppi come:

File di grandi dimensioni ;

; Documenti ;

; Musica ;

; Download.

A ciascuno di essi vengono assegnati diversi colori, il che offre una panoramica immediata su come stai utilizzando la tua memoria.

È possibile fare clic su ciascuna sezione per visualizzare un’altra suddivisione circolare dei suoi contenuti, dove ciascun settore rappresenta un file. Questi possono essere visualizzati in anteprima per capire se possono esserti utili o meno. In quest’ultimo caso, li trascini semplicemente nella parte inferiore dello schermo con destinazione cestino.

Nota bene: in ogni caso, ricorda che anche Apple ti offre qualcosa di molto simile. Ti basta fare clic sul logo Apple, per poi andare su Informazioni su questo Mac e su Storage.

Ma il punto di forza che offre DaisyDisk è che eliminerà i file che non ti servono, invece di cercare di individuarli. Un lavoro che potrebbe richiedere ore, in questo modo, richiede solo minuti. E non c’è pericolo di cancellare qualcosa di importante.

Infine, ricorda che questa app è disponibile anche in versione di prova. Questa, anche se non consente di cancellare fisicamente i file, ti permette di capire come funziona DaisyDisk.

Parallels Toolbox

Parallels Toolbox è un insieme di strumenti che possono essere utilizzati per eseguire varie azioni sul tuo Mac, come scaricare video, registrare audio, nascondere file del desktop, ridimensionare immagini, trovare duplicati, liberare memoria e persino la possibilità di impostare sveglie.

Tra tutti questi strumenti offerti ce n’è uno che può essere utilizzato per pulire il tuo Mac.

Gli strumenti forniti in Parallels Toolbox che potrebbero essere utili anche durante la pulizia sono:

Clean Drive ;

; Uninstall Apps ;

; Find Duplicates ;

; Free Memory.

Parallel’s Toolbox costa 24,99 euro all’anno, ma la notizia eccellente è che la prova gratuita di 7 giorni non presenta particolari limiti di utilizzo a livello pratico, se non quello temporale.

App Cleaner & Uninstaller

Sempre di Nektony, c’è l’App Cleaner & Installer che risulta anche una delle più semplici da utilizzare tra le tante in questa lista.

L’app in versione “light” è in realtà fornita in bundle con MacCleaner Pro (di cui abbiamo già parlato). Contrariamente a quanto tu possa pensare questa versione gratuita fa già da sola un buon lavoro eliminando collegamenti, file e altri elementi non funzionanti che vengono lasciati indietro quando le app vengono disinstallate.

Inoltre, come suggerisce il nome, ti consente di disinstallare le app in modo pulito fin dall’inizio e di impostare quali attivare al momento dell’avvio del Mac.

La versione gratuita esegue la maggior parte di queste attività, ma se paghi 11,95 dollari al mese per l’aggiornamento alla modalità Pro sarai anche in grado di rimuovere estensioni di sistema, parti eseguibili di file e disinstallare app, oltre ad eliminare la pubblicità che adorna la versione gratuita.

MacBooster

MacBooster è un’app potente, che non solo offre le funzionalità standard di pulizia del disco ma include anche un sistema di scansione virus e malware per mantenere il tuo Mac libero da software dannoso.

Come puoi vedere, ha un’interfaccia simile al già CleanMyMac X. Rispetto a tale app, però, il sistema di scansione malware talvolta si rivela ancora più accurato.

Anche se si tratta certamente di una suite completa, la potenza nascosta potrebbe rivelarsi un po’ “eccessiva” per i principianti. Ti consigliamo inoltre vivamente, come con qualsiasi app in questo riepilogo, di eseguire un backup completo del tuo sistema prima di iniziare a eliminare i file.

È disponibile una versione di prova di MacBooster 8, ma se desideri eliminare qualcosa dovrai acquistare l’app.

Onyx

C’è una ragione per cui Onyx di Titanium Software è stato tra gli strumenti preferiti dai tecnici Mac per così tanto tempo. Stiamo parlando di un ottimo set di strumenti e un incredibile livello di personalizzazione.

Onyx combina inoltre un approccio unico all’essenzialità della sua interfaccia utente, offrendo allo stesso tempo un incredibile livello di personalizzazione su quali file possono essere interessati o meno da un intervento.

Questo strumento può gestire permessi, ricostruire database, riorganizzare strutture di file, controllare le strutture di dischi rigidi e ripristinare indici. Può persino riparare funzioni a livello Unix a cui altrimenti sarebbe possibile accedere solo tramite Terminale.

Lo svantaggio principale è che non è così semplice da usare ed è facile commettere errori. Fortunatamente sul sito web di Titanium Software sono disponibili una serie di FAQ molto utili in tal senso.

CCleaner

CCleaner di Piriform raggiunge ciò che si propone di fare: aiuta a ripulire gigabyte su gigabyte di file di cache, file di cronologia di Internet e individua ed elimina file di grandi dimensioni sul tuo Mac, il tutto con un livello di controllo impressionante.

Offre la possibilità di analizzare con facilità un disco rigido per determinare quanto spazio potrebbero occupare determinati file. Puoi personalizzare quali cookie desideri salvare o eliminare e scegliere diverse opzioni di intervento come l’Eliminazione file normale, che è più veloce o Eliminazione file sicura, che richiede più tempo.

Il nostro unico pignolo è che l’interfaccia utente lo fa sembrare molto simile a un port di Windows che a un software per macOS. È un software gratuito, ma esiste la possibilità di pagare per una versione pro e la relativa licenza annuale per ottenere funzioni avanzate.

MacKeeper

Dobbiamo ammettere che MacKeeper non gode di un’ottima reputazione, anche se negli ultimi anni il nuovo proprietario dell’azienda, Clario, ha fatto di tutto per rimediare a questa nomea. Questa situazione non è di certo aiutata dal fatto che il software forzasse un po’ troppo l’utenza verso la versione a pagamento.

Questi problemi dovrebbero ormai appartenere al passato. Il software ha ricevuto un buon voto da AV-Test e ha, tra le altre cose, l’autenticazione da parte di Apple, che dovrebbe riportare la fiducia tra gli utenti.

MacKeeper offre 11 strumenti tra cui:

Scanner antivirus;

App per la rimozione di adware ;

; Funzione per la pulizia del computer;

del computer; Strumento per la ricerca di file duplicati ;

; Programma di disinstallazione intelligente ;

; Un pulitore di memoria ;

; Tracker di aggiornamenti software ;

; Un gestore elementi all’avvio del Mac.

Troverai anche una protezione antifurto d’identità, una VPN e un blocco degli annunci online.

Come già accennato, esiste una versione gratuita, che ti dà accesso alla maggior parte degli strumenti. Al di là di questo, esiste un abbonamento annuale dal costo di 5,95 dollari al mese per proteggere un singolo Mac.

Questo include un supporto tecnico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sia attraverso posta elettronica che tramite supporto chat.