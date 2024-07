Perché Microsoft Edge su Linux potrebbe essere la scelta giusta?

Microsoft Edge su Linux, per chi crede fermamente nella filosofia open source del sistema operativo del pinguino, può senza ombra di dubbio causare orticaria.

Nonostante ciò, andando oltre le apparenze e le prese di posizione etiche, questa combinazione non è così azzardata come potresti pensare a prima vista.

L’erede di Internet Explorer, negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. Da browser poco rilevante, utilizzato solo perché installato di default sui sistemi Windows, oggi il buon Edge ha recuperato molto terreno rispetto a Google Chrome e simili. L’integrazione di Copilot, poi, rappresenta un plus da non sottovalutare. Allo stesso tempo su Linux non mancano di certo le alternative.

In questo articolo andremo ad analizzare sotto quali punti di vista il binomio Edge e Linux può davvero risultare interessante.

Edge su Linux: la pagina iniziale

In molti sottovalutano un aspetto come la pagina iniziale di un browser. Se impostata a dovere, questa può permetterti di raggiungere praticamente tutti i siti e servizi che usi più frequentemente e può dunque risultare molto comoda.

Tra gli aspetti più apprezzabili di Edge è il suo elevato livello di personalizzazione, di certo superiore a gran parte dei browser in circolazione. Esistono quattro potenziali scelte di layout che, a loro volta, offrono ampio spazio di manovra.

Puoi modificare il tema, decidere cosa è visibile e cosa no, aggiungere o rimuovere canali per le notizie e quant’altro. Se sei un utente che predilige un approccio minimale al browser, tutto ciò potrebbe anche disorientarti ma, se ti piace trovare tutto a disposizione ogni volta che apri Edge, si tratta di una soluzione più che azzeccata.

App

Così come puoi fare con Google Chrome, anche Edge ti permette di eseguire, su finestra separata, delle vere e proprie Web app. E ciò non è da sottovalutare: l’abbinamento App di Edge e Linux, infatti, va ad aggirare alcuni potenziali limiti di incompatibilità relativi ad applicazioni native di Windows.

La differenza tra il modo in cui Edge e Chrome gestiscono questa funzionalità è sorprendente, poiché con il browser Microsoft tutto ciò che devi fare è un semplice clic sul menu del browser e quindi fare andare in App - Installa questo sito come app.

Per la stessa operazione con Chrome, invece, dovrai andare sul menu del browser, fare clic su Salva e condividi - Crea collegamento e assicurarti di abilitare Apri come finestra. Edge rende tutto molto più semplice e, sotto questo punto di vista, Chrome dovrebbe trarre ispirazione.

Ottimizza prestazioni

La funzione Ottimizza prestazioni di Edge si apre in una batta laterale a comparsa e ti mantiene aggiornato su aspetti come performance e sicurezza del browser in uso, fornendoti anche consigli pratici per migliorare entrambe le aree.

La funzionalità Informazioni di base del browser (Browser Essential), dal canto suo, permette di verificare la quantità di memoria risparmiata con Sleeping Tabs, oltre a fornire altre statistiche su come funziona Edge oltre alla possibilità di abilitare la VPN integrata.

La cosa più importante della funzionalità Browser Essentials, tuttavia, è che dal pulsante del menu a tre punti ti porterà a una pagina che ti permette di approfondire ogni aspetto relativo a Edge.

Rientrano in questa categoria i settaggi della modalità efficienza, la gestione delle schede di sospensione e tanto altro. Altro aspetto interessante è la gestione di una whitelist delle schede dormienti che, di fatto, permette di scegliere quali devono essere sempre esenti dall’eventuale sospensione.

Tutto ciò può essere utile se vuoi avere alcuni precisi siti a disposizione sempre e senza tempi di attesa per la riattivazione della scheda.

Schede laterali

Per prassi, le schede dei browser vengono abitualmente collocate in orizzontale sulla parte superiore del browser. Si tratta di un layout standard, ma che può essere cambiato.

Chrome propone delle estensioni per ottenere le schede in verticale. La resa finale, però, non è eccellente. Edge offre una soluzione integrata, con un layout specifico ideato per questa distribuzione particolare delle schede. Non solo: Edge permette di gestire sia schede laterali che schede orizzontali, il tutto in contemporanea.

Sebbene anche altri browser si stiano organizzando in questo senso, allo stato attuale Edge è il migliore nell’offrire questa gestione inusuale delle schede.

Prevenzione tracking

L’aspetto legato a tracking e monitoraggio è, negli ultimi anni, preso sempre più a cuore dai browser. Un po’ tutti hanno cercato, chi con più chi con meno convinzione, di proteggere la privacy degli utenti. Edge, sotto questo punto di vista, potrebbe sorprenderti.

Con il browser di Microsoft, infatti, puoi scegliere tra tre livelli di protezione, ovvero Base, Bilanciato e Rigido. Allo stesso tempo, puoi mettere mano alle impostazioni aggiungendo eccezioni e altre opzioni interessanti. Edge ti mostra quali tracker sono stati bloccati e per quante volte, un’informazione interessante per capire quali siti tendono a essere un po’ troppo invadenti.

Edge su Linux? Una scelta azzeccata

Che tu scelga Edge su Linux come browser primaio o secondario, si tratta senza ombra di dubbio di un’ottima opzione. Sotto questo punto di vista, però, dobbiamo anche segnalarti Opera che, nel corso degli ultimi anni, si sta presentando come un browser molto valido (a prescindere dal sistema operativo utilizzato).

D’altro canto il settore dei browser e in continua evoluzione, con molti di essi che stanno affannosamente andando incontro all’Intelligenza Artificiale, spesso dimenticando quelle che sono le reali priorità per l’utente.