5 motivi per cui scegliere Opera GX come browser predefinito

Il browser che utilizzi più di frequente sul tuo smartphone è, molto probabilmente, quello di default del sistema operativo.

Tradotto in parole povere, se sei un utente Android stiamo parlando di Google Chrome, mentre se sei il possessore di un iPhone ti stai affidando a Safari. Ma sei sicuro che queste siano le scelte migliori possibili?

In realtà, esistono delle alternative più che interessanti che dovresti prendere in considerazione. In questo senso, per esempio, Opera GX è l’opzione che non ti aspetti… ma che potrebbe sorprenderti.

Opera GX è la versione mobile, disponibile sia per iOS che per Android, del noto browser Opera per desktop. Si tratta di un’opzione gratuita che, come vedrai in seguito, ti offre almeno 5 motivi per cui potrebbe mandare in pensione i browser già citati.

Opera GX al posto di Chrome o Safari? Ecco perché

Così come la versione desktop, anche Opera GX viene proposto con un’interfaccia piacevole e con una complessiva leggerezza. Se questi aspetti possono essere considerati trascurabili da alcuni utenti, in realtà esistono alcune caratteristiche e funzioni ancora più specifiche che potrebbero attirare la tua attenzione.

1- Le Mods

Cominciamo con una funzionalità che può fare la felicità di chi ama personalizzare il proprio browser.

Opera GX è un brower creato con un occhio di riguardo in tal senso, visto propone delle Mod specifiche per offrire ampio spazio di manovra per quanto riguarda estetica, interfaccia e suoni.

Per abilitare le Mod basta toccare il pulsante del menu nell'angolo in alto a destra di Opera GX e tocca Mod dal menu a comparsa. Puoi quindi seleziona una delle opzioni già suggerite o vai sullo store apposito, dove potrai scegliere tra i tanti contenuti disponibili.

Quando trovi una Mod adatta alle tue esigenze, scegli la voce Installa e il gioco è fatto.

2- GX Corner e il gaming su Opera GX

Opera GX è un browser che strizza l’occhio ai videogiocatori. In tal senso, GX Corner rappresenta una funzione alquanto interessante per i gamer più appassionati.

Questa funzione viene visualizzata nella home page di Opera GX (in modo simile a come altri browser potrebbero mostrarti le ultime news) e metterà in evidenza diversi giochi. Tocca una voce per saperne di più su un titolo specifico: in questo modo ti appariranno una serie di informazioni come trama, recensioni e link alla pagina Web degli sviluppatori.

Pensa a GX Corner come a un hub per un videogiocatore, dove è possibile ottenere subito informazioni su produzioni videoludiche per desktop, console e mobile, oltre a visualizzare offerte, trailer e persino un calendario di rilascio dei giochi.

Andiamo però ancora oltre in tal senso, con diverse integrazioni che interessano Twitch e Discord, oltre alla possibilità di gestire i consumi di risorse per quanto riguarda traffico dati, CPU e memoria per ottimizzare il dispositivo su un videogioco che si intende avviare con il browser aperto.

3- FAB (pulsante di azione rapida)

Un altro motivo per scegliere Opera GX come browser mobile predefinito è, senza ombra di dubbio, il FAB.

Stiamo parlando del pulsante di navigazione rapida presente nella parte inferiore della schermata quando apri il browser. In sostanza, questo ti offre l’accesso rapido a funzionalità come schede, scanner di codici QR, preferiti, microfono e il menu Impostazioni.

Puoi aprire il FAB scorrendo verso l'alto o premendo a lungo l’apposito pulsante. Ciò ti permetterà di attivare l'interfaccia utente, dove potrai quindi toccare uno qualsiasi degli elementi. È un metodo incredibilmente efficiente per interagire con il tuo browser da mobile.

4- Shake to change theme

Questa funzione ha un nome alquanto chiaro: se il tema del browser che hai scelto non ti aggrada, ti basterà scuotere lo smartphone per cambiarlo.

Il cambiamento del tema dipende anche dalle eventuali Mod che hai già installato sul dispositivo. Sebbene non sia una funzionalità memorabile, può essere molto interessante.

Nota bene: questa funzione potrebbe crearti qualche problema, in caso di utilizzo dello smartphone in un contesto sottoposto a vibrazioni o movimenti bruschi ripetuti. Proprio per questo motivo, è possibile disattivarla attraverso il menu Impostazioni del browser.

5- My Flow

Questa funzionalità non è esattamente esclusiva di Opera GX, visto che si trova anche sul classico Opera per desktop. Nonostante ciò, potrebbe risultare determinante se stai scegliendo il nuovo browser predefinito per il tuo telefono.

Con My Flow, infatti, puoi collegare tra loro i browser dei diversi dispositivi che stai usando, per esempio, condividendo le schede aperte. Se tieni conto che Opera è disponibile anche su Windows, Linux e macOS, questa funzione non è per nulla trascurabile.