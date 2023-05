Rischi e soluzioni quando usi i QR Code

Hai mai sentito parlare dei QR Code o codici QR? Sicuramente, anche se pensi di no, ne avrai utilizzato uno almeno una volta nella tua vita: continua a leggere l’articolo per scoprire i maggiori utilizzi di questa innovazione tecnologica!

Come mostrato da ExpressVPN i QR Code conosciuti anche come codici a risposta rapida, fanno ormai parte della nostra quotidianità: sicuramente ti sarà capitato di scansionare un codice da un biglietto da visita, da un volantino oppure direttamente da un’app, si trattava appunto di un QR Code!

Queste opzioni rappresentano le modalità di utilizzo dei QR Code, ossia dei codici virtuali potenzialmente infiniti che sono stati sviluppati come delle alternative ai codici a barre tradizionali, che per la loro conformazione hanno dei limiti strutturali.

Infatti, a differenza di questi ultimi che devono essere letti in fila e possono memorizzare dati solo in una dimensione, i QR Code sono leggibili sia in orizzontale sia in verticale, permettendo in questo modo di memorizzare una quantità di dati molto maggiore e potenzialmente infinita.

Ma che tipo di informazione possono contenere i codici QR?

I QR Code possono contenere qualsiasi tipologia di informazione, come abbiamo detto poco fa fanno ormai parte della nostra quotidianità e li scansioniamo per leggere dei documenti, visionare dei curricula o dei biglietti da visita, per vedere un volantino o conoscere meglio un prodotto o un servizio.

Questi codici rappresentano quindi la soluzione perfetta sia per privati sia per aziende, infatti permettono di avvicinare imprese, brand e consumatori, partendo dal marketing, passando per la pubblicità e permettendo anche di tracciare pagamenti e pacchi, tutto semplicemente a portata di smartphone.

Infatti, i QR Code applicati ai prodotti sia online che offline, offrono un vantaggio in quanto vanno a cambiare il modo di interagire con l’utente, aumentando la fiducia nel brand, raccontando l’azienda, raccogliendo feedback e migliorando la user experience.

Ma i QR Code sono davvero sicuri e affidabili al 100%?

Quali sono i rischi e le possibili soluzioni da adottare quando si utilizzano? Scopriamolo insieme!

Secondo gli esperti di Cyber Security, i QR Code sono sicuri e affidabili, tuttavia questa tecnologia è spesso soggetta ad attacchi hacker, che attuano delle vere e proprie truffe ai danni dell’utente, infatti da uno studio condotto da la maggior parte delle persone dichiara di sentirsi sicura ad effettuare delle scansioni di codici QR nei luoghi pubblici.

Ben il 46% degli utenti afferma di sentirsi sicuro ad effettuare le transazioni con QR code presso supermercati, rivenditori o centri commerciali, il 43% presso ristoranti o bar, mentre il 35% presso bancomat o banche, scendono invece le percentuali nello specifico del 34% presso studi medici o ospedali, del 25% presso uffici, del 21% presso aeroporti e taxi e fino al 19% presso palestre, piscine o centri sportivi.

In seguito alla pandemia, bar e ristoranti hanno adottato i QR Code come opzione per ordinare direttamente dal menù digitale e per effettuare i pagamenti, offrendo una soluzione igienica e rapida nella gestione sia degli ordini sia dei pagamenti, online e offline.

Bisogna quindi prestare attenzione anche quando si effettua il pagamento di piccole somme, come per il parcheggio oppure per un caffè, non tanto per la cifra in sè ma perchè i truffatori possono agire indisturbati in un secondo momento, forzando le barriere del conto corrente del malcapitato.

Un’altra truffa molto diffusa è quella legata alle criptovalute, questo perché gli hacker mandano dei codici per far ottenere agli utenti delle monete a prezzo vantaggioso oppure in maniera gratuita: ovviamente non c’è niente di vero e il malcapitato manda inconsciamente i propri dati sensibili.

Bisogna, quindi, prestare attenzione perché le truffe sono dietro l’angolo, infatti gli hacker possono facilmente manomettere i codici QR sui menù e sui siti, sostituendoli con altri codici che reindirizzano l’utente a siti web fake.

Tuttavia, come visto poc’anzi nonostante le truffe finanziarie legate ai codici QR siano sempre più frequenti, le persone si sentono comunque al sicuro quando ne eseguono la scansione soprattutto nei supermercati e nei ristoranti, mentre si sentono meno sicuri quando utilizzano i codici QR nelle palestre.

Come fare allora per evitare una truffa?

Purtroppo, non è facile capire immediatamente che il QR Code è stato compromesso, questo perché gli hacker scelgono proprio luoghi pubblici per la facilità di accesso che offrono attraverso la connessione Wi-Fi.

Infatti, gli hacker creano delle false reti Wi-Fi con nomi che assomigliano alla rete di un luogo pubblico a cui l’utente si connette, ma basta prestare attenzione e si individua già dal nome della location che si tratta di una rete fake, mentre non è possibile comprendere immediatamente se il QR Code sia compromesso.

Speriamo che i nostri consigli ti siano utili e ti raccomandiamo di prestare attenzione ogni volta che scansioni un QR Code per evitare di incappare in una truffa.