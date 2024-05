4 motivi per cui dovresti utilizzare Copilot in Microsoft Edge

Da mesi e mesi si parla dell’Intelligenza Artificiale come un qualcosa di rivoluzionario, facendo esperimenti spesso utili solo agli “smanettoni”. A livello pratico, però, questa nuova tecnologia può effettivamente già cambiare le nostre vite.

Un esempio in tal senso sono i browser che, sia per quanto riguarda la ricerca che nel comune utilizzo, stanno cominciando a sfruttare al meglio l’IA. Queste novità, in effetti, potrebbero portare a una vera e proprio rivoluzione nel settore, forse mettendo persino a rischio la leadership di Google con il suo Chrome.

Un esempio in tal senso? Copilot in Microsoft Edge, se messo alla prova, potrebbe sorprenderti non poco. Rispetto ad altre integrazioni browser IA, come avviene con Opera e Aria, questo binomio sembra offrire ancora più spazio di manovra, come vedremo in questo articolo.

Copilot e Microsoft Edge: una piccola premessa

Di cosa stiamo parlando? Copilot è un chatbot sviluppato da Microsoft, conosciuto fino a inizio 2023 come Bing Chat. Oltre ad aver sostituito Cortana nell’ecosistema dell’azienda di Redmond, è stato integrato con il browser Edge, ampliando notevolmente le potenzialità di quest’ultimo.

Riguardo Edge, non dovrebbero essere necessarie particolari presentazioni. L’erede di Internet Explorer, infatti, è il tentativo di Microsoft di contrastare il dominio di Chrome, anche sfruttando le risorse legate all’IA.

Passiamo dunque ai reali vantaggi che l’abbinamento Copilot e Microsoft Edge offre agli utenti.

1- Utilizzo del browser

Forse non hai mai riflettuto su questo aspetto ma, la maggior parte del tempo che passi davanti al computer, è con un browser aperto.

Social network, posta elettronica, semplice navigazione e persino videogiochi, possono essere gestiti attraverso il tuo browser, il che è impressionante pensando solo a pochi anni fa, quando questo tipo di software era solo uno tra i tanti.

Visto che le nostre vite diventano ogni giorno più impegnative, ogni volta che ci sediamo davanti ai nostri computer, l'obiettivo dovrebbe essere quello di lavorare nel modo più efficiente possibile. Se Copilot è il tuo chatbot preferito, il mezzo più efficiente per interagire con essa è attraverso Edge. Di fatto è come avere due strumenti in uno.

Devi considerare Copilot funziona in modo molto simile ad Aria su Opera, ovvero attraverso l’apertura in una barra laterale all'interno del browser stesso, quindi non ci sono finestre pop-up da gestire ed è sempre lì, a portata di clic.

2- La gestione dei Profili

Una funzionalità molto utile che puoi trovare su Edge sono i Profili. Come si possono integrare quest’ultimi con Copilot?

Potresti scegliere di avere un profilo che utilizzi che include Copilot e uno che non lo include. Ad esempio, se utilizzi lo stesso computer sia per lavoro che per il tempo libero, potresti integrare l’IA in uno dei due.

Questo potrebbe sembrare insignificante, ma se il tuo datore di lavoro non vuole che tu utilizzi l'IA durante le ore di lavoro, puoi utilizzare un profilo per non mostrarlo. Forse, per questioni di privacy, non vuoi semplicemente che Copilot possa interagire con il tuo lavoro.

O forse non vuoi che i tuoi figli utilizzino uno strumento di questo tipo. In questo secondo caso, puoi creare un profilo specifico per i tuoi figli che non abbia Copilot abilitato.

3- Interazioni più facili con le schede

Uno degli aspetti più interessanti del rapporto tra Copilot e Microsoft Edge è che ti offre tre schede distinte:

Chat ;

; Componi ;

; Approfondimenti.

La chat offre la classica area di interazione con l’IA tramite query, in cui fai domande e Copilot risponde con un output testuale.

Scrivi è dove puoi fare in modo che Copilot crei un contenuto testuale, sia esso un’e-mail o un breve testo. Infine, c'è la scheda Approfondimenti, dove puoi visualizzare le ricerche di tendenza.

Quest’ultima ti permette di avere un buon punto di partenza per ricerche approfondite e trend per quanto concerne Bing. Inutile sottolineare, ancora una volta, come avere queste schede a portata di clic sia particolarmente comodo.

4- I plugin

Con Copilot su Edge, puoi ottenere un facile accesso ai plugin che Microsoft e sviluppatori creano per sfruttare al meglio l’IA.

In questo preciso momento, questi sono abbastanza limitati ma, visto il trend, l’elenco non potrà far altro che crescere nei prossimi mesi e anno.

Tieni comunque presente che, con un account gratuito di Copilot, puoi aggiungere solo fino a tre plugin, ma ciò è più che sufficiente per ottenere grandi vantaggi. Una cosa che devi comunque tenere a mente è che i dati vengono condivisi con qualsiasi azienda che crea e/o gestisce il plugin che abiliti, quindi fai grande attenzione in questo senso.

Ma a livello pratico, come può aiutarti un plugin? Facciamo un esempio, prendendo in esame Instacart. Questo ti permette di chiedere informazioni su ricette e ingredienti, procedendo poi con un acquisto online facilitato, senza ricerche specifiche.

Questo, naturalmente, non è che l’inizio: Copilot, su Microsoft Edge così come altrove, potrebbe in futuro sorprenderti non poco.

Se sei interessato all’IA, ricorda che Copilot non è l’unica scelta a tua disposizione. In un precedente articolo, per esempio, abbiamo analizzato a fondo cos’è e come funziona Gemini di Google.