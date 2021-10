I giochi nascosti di Google per quando si è annoiati

I giochi nascosti di Google sono dei veri e propri easter egg!

Google è una multinazionale con il fatturato stellare, ma nonostante ciò ha sempre dimostrato di avere anche un certo senso dell’umorismo nonché una passione per gli easter egg.

Con questo termine informatico (in italiano uovo di pasqua) si vanno ad identificare alcuni contenuti simpatici e solitamente inutili che gli sviluppatori si divertono a nascondere di tanto in tanto nei loro lavori.

Come trovare tutti giochi “segreti” di cui pochi conoscono l’esistenza

Spesso questi easter egg sono ben nascosti e pochi ne conoscono la precisa ubicazione: è l’esempio dei giochi nascosti di Google che ti mostrerò in questo articolo.

1- Solitario

Cominciamo con un grande classico: il solitario. Chi ha qualche anno di più, sa bene come questo gioco fosse il passatempo più comune (con il campo minato) delle prime versioni di Windows.

Basta digitare nella barra delle ricerche solitaire per vedere apparire il classico delle carte. Google lo presenta con due livelli di difficoltà e con carte griffate… cosa volete di più dalla vita?

2- Flight Simulator

Si, qualcuno nella sede di Google ha una passione smodata per i vecchi videogames. Esempio lampante con un’azzeccata fusione tra Google Earth e una sorta di copia del grande classico Flight Simulator.

L’applicazione risulta più elaborata del previsto, visto che consente di scegliere se pilotare un jet SR22 o F-16 e giocare addirittura usando un joystick. Se poi si attivano gli edifici 3D, l’effetto grafico è decisamente superbo.

Per accedere a Flight Simulator, devi scaricare e installare Google Earth sul tuo computer Windows, Mac o Linux, quindi dal menu del software, clicca su Strumenti e poi vai su Accedi a Flight Simulator in alto.

3- T-Rex Run

Sei senza linea internet? Non ti arrabbiare! Google ha pensato di introdurre nel suo browser Chrome un piccolo gioco nascosto per scaricare la tensione e far passare un po’ di minuti in attesa che tutto torni nella norma.

Quando appare il tirannosauro che segnala l’assenza di linea, premi spazio e usa le frecce sulla tastiera per gettarti a capofitto in un videogioco molto semplice ma comunque divertente.

4- Zerg Rush

Un altro divertentissimo ma al contempo semplice gioco presente su Google Chrome è Zerg Rush. Si tratta a tutti gli effetti di un tributo a Starcraft, capolavoro della Blizzard e esponente di spicco del genere RTS. Per coloro che non hanno mai giocato a Starcraft, gli Zerg sono una razza di alieni simili a insetti.

Cerca sul motore di ricerca Zerg Rush , seleziona il primo risultato proposto da Google e ti troverai a dover fronteggiare un’invasione di alieni da respingere: più riesci a sopravvivere più punti accumulerai.

5- Pac-Man

Non poteva mancare il tributo a una delle icone più importanti della storia dei videogiochi. In realtà, tutto è nato dalla celebrazione dei 30 anni di anniversario dalla nascita del celebre videogioco ma, da allora è comunque attivabile digitando su Google pacman.

Un tuffo nel passato per i nostalgici, un piacevole pezzo di storia videoludica per i più giovani. Semplicemente imperdibile!

6- Snake

Solo qualche anno fa, gli smartphone non erano avanzati come oggi e, il massimo di videogame presente su display era Snake.

Digitando su Google le parole Google Snake Game e selezionando il bottone Gioca, sarà possibile tornare a far “strisciare” il nostro caro e vecchio serpentone per lo schermo: una vera e propria chicca.

7- Breakout

L’ultimo gioco di cui voglio parlarti è vera e propria archeologia: Breakout è infatti un gioco arcade creato nell’ormai remoto 1972 da due “sconosciuti” Steve Wozniak e Steve Jobs.

Il giocatore controlla una sorta di sbarra che deve muovere per far rimbalzare una palla e abbattere dei muri di mattoncini.

Per accedere a questo classico, digita Atari Breakout nel campo di ricerca di Google. Tutti i risultati della SERP si trasformeranno in mattoni e, come per magia, ti ritroverai nel 1972.

8- Champion Island Games

Con Champion Island Games citiamo un videogioco piuttosto complesso, proposto come Google Doodle il 24 agosto 2021. Questo è stato originariamente proposto in onore delle Olimpiadi di Tokyo del 2020, ma è stato poi rinnovato e arricchito con missioni secondarie in concomitanza con le successive Paralimpiadi.

Si tratta di un gioco di ruolo old style che, per alcuni versi, può ricordare i titoli dedicati ai famosi Pokémon. Da sottolineare la bellezza del filmato introduttivo, degno dei migliori videogiochi di questo genere!

9- Tic-Tac-Toe (tris)

Quando si parla di giochi nascosti di Google, non si può non citare un classico senza tempo come tris.

Basta digitare nel campo di ricerca tic tac toe (il nome americano del tris) per accedere a questo semplice ma apprezzabile passatempo.

10- Basket 2012

Basket 2012 è un gioco legato a Google piuttosto datato, visto che è stato proposto agli internauti nell’ormai lontano 2012. Si tratta di un videogame lanciato in concomitanza con le Olimpiadi del 2012.

Esso permette di provare a fare canestro con tiri da varie distanze, il tutto tenendo premuto il tasto del mouse per gestire la potenza. Il tempo a disposizione è limitato e, con il passare dei tiri, questi dovranno essere effettuati sempre da più lontano. Un gioco semplice, ma comunque apprezzabile per la sua immediatezza.

11- Halloween 2016

Questo divertente gioco di Google ci riporta indietro nel tempo fino ad Halloween 2016. Il videogiocatore interpreta un gatto incantatore che si difende da uno sciame infinito di fantasmi incorporei.

L’azione prevede un ritmo serrato e, in poco tempo, verrai travolto da un flusso implacabile di terrificanti fantasmi. Ci sono cinque livelli in totale e puoi anche rigenerare la salute “catturando” cuori. Buona fortuna!

12- Great Ghoul Duel (Halloween 2018)

Tra i tanti giochi nascosti di Google, figura anche l’interessante Great Ghoul Duel. I videogames finora elencati, seppur apprezzabili, non hanno mai presentato un’esperienza multiplayer online completa.

Great Ghoul Duel va oltre questo limite, permettendoti di giocare con una squadra di altri giocatori, raccogliendo le fiamme sparse per i livelli cercando di accumularne più rispetto alla squadra avversaria.

Essendo un gioco datato non è più sulla home page di Google, ma puoi riprodurlo nell’archivio di Google Doodle.

Garden Gnomes

Il 10 giugno 2018, Google ha celebrato il Garden Day in Germania pubblicando un Google Doodle a tema nani da giardino.

Facendo clic su questo Doodle inizierà un gioco inaspettatamente avvincente in cui catapulterai gli gnomi il più lontano possibile usando una sorta di trabucco. Sembra un po’ crudele, ma in realtà le meccaniche sono molto simili al più celebre Angry Birds.

Fonte maketecheasier.com