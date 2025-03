Microsoft Edge 134: Novità Su Sicurezza, Velocità e Integrazione per Gli Utenti

Microsoft Edge ha annunciato il lancio della nuova versione 134, portando una serie di aggiornamenti significativi pensati per migliorare l'esperienza di navigazione. Questa nuova release non solo aumenta la velocità del browser, ma introduce anche funzionalità avanzate e miglioramenti per la sicurezza. Le modifiche riguardano sia l'interfaccia utente che le capacità di integrazione, apportando vantaggi a tutti gli utenti del browser, che ora possono usufruire di un'esperienza più fluida.

Aggiornamenti dell'interfaccia e tecnologia WebUI2

Un aspetto saliente della versione 134 è l'introduzione della tecnologia WebUI2, che ha come obiettivo principale quello di migliorare la reattività delle pagine. Questa tecnologia rende la navigazione tra le diverse opzioni molto più semplice e rapida, permettendo agli utenti di accedere facilmente ai contenuti desiderati. Inoltre, le descrizioni delle funzionalità sono state ottimizzate per offrire maggiore chiarezza, contribuendo a un'interfaccia più intuitiva. È importante notare che questi cambiamenti saranno rilasciati gradualmente, quindi non tutti potrebbero notarli immediatamente, ma una volta disponibili, gli utenti beneficeranno di un layout più snello e ordinato, grazie alla riduzione del numero di pagine e alla migliorata organizzazione dei contenuti.

Miglioramenti specifici per utenti macOS e nuove misure di sicurezza

Per quanto riguarda gli utenti di macOS, Microsoft Edge 134 porta avanti la sua integrazione con Microsoft Teams. Quando Edge è impostato come browser predefinito, i link condivisi nelle chat di Teams si apriranno direttamente nel browser, all'interno del profilo già autenticato nell'applicazione. Questo rappresenta un cambiamento significativo per coloro che utilizzano Edge in un contesto lavorativo, migliorando notevolmente l'efficacia delle comunicazioni.

Sul fronte della sicurezza, uno degli aggiornamenti più rilevanti è l'introduzione del blocco dello Scareware. Questa funzionalità, sviluppata grazie all'intelligenza artificiale, ha come scopo quello di difendere gli utenti da software ingannevoli che, con la scusa di diagnosticare problemi del sistema, cercano di convincerli a installare programmi dannosi. Attualmente, questa funzione si trova in fase di anteprima e può essere gestita dagli amministratori attraverso la policy di gestione chiamata ScarewareBlockerProtectionEnabled, aumentando di fatto le difese contro le minacce informatiche.

Novità per gli utenti aziendali e aggiornamenti automatici

Anche per il settore aziendale ci sono novità in arrivo con Edge 134. Microsoft ha deciso di rimuovere la possibilità per gli utenti aziendali di aggiungere un account personale direttamente dal menu del profilo nella sua piattaforma Entra ID, precedentemente conosciuta come Azure AD. Questo ha portato alla deprecazione della policy LinkedAccountEnabled. Inoltre, è stato annunciato che il servizio Microsoft Search in Bing, dedicato agli utenti aziendali e disponibile su Bing.com, verrà ritirato a partire dal 31 marzo 2025, impattando le modalità di ricerca per le aziende.

Gli aggiornamenti per Edge avvengono automaticamente in background, senza che gli utenti debbano preoccuparsi di gestire manualmente l'installazione delle nuove versioni. Tuttavia, chi volesse forzare un aggiornamento può farlo facilmente navigando all'indirizzo edge://settings/help, dove potrà verificare la disponibilità della versione 134, che include tutte le modifiche già testate nei canali Dev, offrendo così un'esperienza robusta e carica di nuove funzionalità.

Microsoft Edge 134 si presenta come un passo avanti significativo per gli utenti, offrendo non solo maggiore velocità e reattività, ma anche funzioni di sicurezza avanzate che mirano a proteggere meglio gli utenti durante le loro attività online, sia personali che professionali.