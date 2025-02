Meta annuncia nuovi licenziamenti: oltre 4.000 dipendenti colpiti, ma l'intelligenza artificiale è il futuro

Meta, l'azienda tech guidata da Mark Zuckerberg, ha avviato questa settimana un nuovo giro di licenziamenti, il cui impatto si stima sia di circa 4.000 unità, corrispondente a una riduzione del personale del 5%. Gli avvisi di licenziamento sono stati recapitati a molti dipendenti, i quali hanno ricevuto un'ora per raccogliere le ultime comunicazioni prima che l'accesso ai loro conti venisse disattivato.

La svolta nella strategia di Meta: focus sull'intelligenza artificiale

Recentemente è emerso che Meta sta già riassumendo molti dei dipendenti licenziati, secondo quanto riportato da Business Insider. Questo cambio di direzione, che sembra puntare fortemente sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale , è stato accentuato dai risultati di bilancio. Nonostante le difficoltà, Meta continua a generare un flusso di introiti significativo grazie agli annunci pubblicitari, servendo oltre 3,3 miliardi di utenti tramite le sue piattaforme.

Tuttavia, l'annuncio più sorprendente è che Meta prevede di investire oltre 65 miliardi di dollari nell'IA nel 2025, definendo tale investimento come essenziale per la strategia di ricavi futuri dell'azienda. Per fare un paragone, Meta ha investito circa 60 miliardi di dollari nella divisione Reality Labs dal 2019. Con questo nuovo scenario, l'azienda intende investire addirittura 5 miliardi in più solo per l'IA in un anno, rappresentando un cambio di passo radicale in un contesto di ricerca e sviluppo che si è caratterizzato per investimenti sostanziosi nel lungo termine.

Strategie pubblicitarie: la monetizzazione tramite intelligenza artificiale

Meta ha chiarito che la monetizzazione dei suoi sforzi nell'intelligenza artificiale non è ancora così chiara e lineare come per Reality Labs, dove i ricavi vengono principalmente da vendite di dispositivi, servizi e applicazioni sul mercato digitale Meta Horizon. Dall'altra parte, l'IA viene impiegata principalmente per migliorare le tecniche di pubblicità personalizzata, consentendo una comprensione più profonda della base utenti e offrendo annunci ancora più mirati.

La strategia di Zuckerberg si concentra sull'integrazione dell'IA in ogni prodotto già presente, dalle lenti smart Ray-Ban Meta ai dispositivi Meta Quest 3 e alle app come Instagram e WhatsApp. La monetizzazione tramite l'IA è vista come una direttiva chiave per il business.

Licenziamenti e reazioni interne: un clima di incertezza

Nonostante l'affermazione di voler supportare gli "low performers", i recenti licenziamenti hanno colpito anche molti dipendenti con prestazioni giudicate alte, creando un clima di disagio e instabilità. Dalla progettazione di prodotti per Instagram a ruoli ingegneristici, molti dipendenti hanno espresso il loro stupore per la mancanza di comunicazione e la sorpresa nel ricevere le notizie di licenziamento.

Dopo i passati annunci di riduzione del personale, la cultura interna di Meta è stata segnata da allerta e timore tra i rimanenti dipendenti. L'assenza di giustificazione chiara ha generato preoccupazione, complicando ulteriormente la situazione all'interno dell'azienda.

Assunzioni mirate: il futuro di Meta nell'era dell'intelligenza artificiale

Mentre i licenziamenti segnalano una strategia di eliminazione di posti, Meta non ha intenzione di rallentare le assunzioni, soprattutto per ingegneri specializzati in intelligenza artificiale. È previsto un ulteriore ampliamento del settore tecnico, con un focus sugli obiettivi strategici relativi incluso l'infrastruttura e la compliance regolatoria.

Il CFO di Meta, Susan Li, ha sottolineato come si preveda che la crescita del personale nel 2025 sarà principalmente alimentata dai ruoli tecnici nelle aree prioritarie dell'azienda, dimostrando così l'intento di rafforzare il team dedicato all'IA.

Le severance packages e l'impatto sugli azionisti

Descritti come significativi, i pacchetti di liquidazione offerti ai dipendenti licenziati prevedono 16 settimane di stipendio, più ulteriori due settimane per ogni anno di servizio. Nonostante la severità delle misure, il valore delle azioni Meta ha visto un notevole aumento, raggiungendo un incremento del 40% dai tempi dei precedenti licenziamenti.

Tuttavia, i licenziamenti di professionisti con performance eccellenti sollevano interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine di tale scelta. Con profitti in costante crescita, la domanda che si solleva è perché l’azienda continui a ridurre il proprio personale invece di investire nella crescita delle risorse umane. In un settore che continua a lottare contro il fenomeno della perdita di talenti, resta incerta la gestione di Meta, che si trova a un bivio cruciale per il proprio futuro.