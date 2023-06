MacBook Pro vs MacBook Air: le differenze principali

L’acquisto di un laptop rappresenta un investimento di notevole importanza nel 2023, specialmente se si opta per un MacBook di Apple. Si sta per effettuare una considerevole spesa che, idealmente, dovrebbe soddisfare le proprie esigenze personali per molti anni a venire. Pertanto, è fondamentale scegliere il miglior MacBook per sé. Una volta immersi nell’ecosistema Apple, la scelta si riduce a MacBook Pro e MacBook Air. Per aiutarti a prendere la decisione corretta, abbiamo elaborato un dettagliato confronto tra i modelli più recenti. Attraverso un’analisi diretta tra i due dispositivi, potrai determinare quale tra MacBook Pro e MacBook Air sia il più adatto alle tue esigenze.

Design MacBook Pro vs MacBook Air

Quando si valuta il design di un laptop, solitamente prendiamo in considerazione il colore, le dimensioni dello schermo e il peso. Questi aspetti del design possono influenzare le decisioni degli acquirenti, soprattutto se sono interessati all’estetica e alla portabilità. Il MacBook Pro offre due colori iconici: Space Grey e Silver. Entrambi questi colori classici sono disponibili anche per il MacBook Air. Il MacBook Air si distingue offrendo anche le finiture Midnight e Starlight. Queste due opzioni uniche conferiscono all’Air un vantaggio se si è alla ricerca di un design unico e innovativo.

Il MacBook Pro è disponibile in tre diverse dimensioni dello schermo: 13, 14 e 16 pollici. La variante da 16 pollici è significativamente più grande e pesante a causa del display più ampio. Il MacBook Air, invece, ha un’unica dimensione: 13 pollici. Nonostante la differenza di dimensioni apparentemente minima tra il MacBook Air e il MacBook Pro da 13 pollici, non si può sottovalutare il contrasto in termini di spessore e peso. Se la portabilità e le opzioni di colore sono una priorità per te, il MacBook Air risulterebbe la scelta migliore.

Display

A seconda del modo in cui intendi utilizzare il tuo nuovo MacBook, potresti avere bisogno di un display di alta qualità. Nonostante l’Air e il Pro utilizzino una tecnologia simile, ci sono differenze evidenti. Il MacBook Air, come i modelli precedenti, adotta il Liquid Retina Display, che è essenzialmente un pannello LCD. Al contrario, tutte le versioni del MacBook Pro presentano una versione ancora più avanzata del Liquid Retina chiamata mini-LED, che sfrutta la tecnologia XDR per offrire neri più profondi, una maggiore precisione del colore e una gamma dinamica più ampia.

La luminosità rappresenta un elemento di differenziazione significativo, con l’XDR del MacBook Pro che raggiunge livelli di luminosità fino a 1.600 nits durante la visualizzazione di contenuti HDR. Il Pro dispone della nuova funzione ProMotion con un’alta frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, che l’Air non possiede. Il MacBook Pro da 14″ e 16″ vanta un’impressionante risoluzione nativa di 3456 x 2234 a 254 pixel per pollice, mentre il MacBook Air e il MacBook Pro da 13″ presentano una risoluzione nativa di 2560 x 1664 a 227 pixel per pollice.

Sebbene entrambi i modelli offrano un display di alta qualità, ti consigliamo di optare per il MacBook Pro se prevedi di visualizzare molti contenuti ad alta definizione o di lavorare in campi come il graphic design.

Prestazioni

Per la maggior parte delle persone, le prestazioni rappresentano il fattore determinante più significativo nell’acquisto di un laptop. Dopotutto, a cosa serve un nuovo computer se non è in grado di gestire tutte le attività richieste? Il MacBook Air 2022 e il MacBook Pro 2023 sono equipaggiati con il nuovo chip M2, disponibile in alcune varianti. Il MacBook Air e il MacBook Pro da 13 pollici sono dotati del chip M2 standard, una potente CPU a 8 core che può essere configurata fino a 10 core se si prevede di utilizzare il computer per applicazioni più intense. In alternativa, i MacBook Pro da 14 e 16 pollici sono disponibili con il chip M2 Pro o M2 Max.

Il chip M2 Pro offre da 10 a 12 core CPU, con un massimo di 16 core GPU aggiuntivi e il doppio della larghezza di banda della memoria rispetto all’M2 standard. L’M2 Max presenta la stessa CPU a 12 core dell’M2 Pro, ma una GPU ancora più potente con un massimo di 38 core. Grazie alla sua cache L2, l’M2 Pro è in grado di gestire la maggior parte dei progetti ad alta intensità grafica, compresi l’apprendimento automatico e gli effetti visivi.

Il MacBook Air funzionerà bene per la maggior parte degli utenti nelle attività quotidiane. Se hai la necessità di realizzare progetti ad alta intensità grafica o ti piace spingere il tuo computer al limite, potrebbe valerne la pena investire nel MacBook Pro in termini di prestazioni.

Porte e connettività

Con i prodotti Apple, le porte e la connettività hanno subito cambiamenti significativi per far spazio alle nuove tecnologie emergenti. Questo vale anche per i modelli MacBook Pro e Air rilasciati nell’ultimo anno. Si tratta effettivamente di un’area di differenza rilevante tra le due macchine. Il MacBook Air e il MacBook Pro da 13 pollici sono dotati di due porte Thunderbolt 4, mentre i modelli Pro da 14 e 16 pollici ne hanno tre, oltre a una porta HDMI aggiuntiva e un singolo slot per schede SDXC. In seguito ai feedback dei clienti, entrambi i MacBook sono tornati ad avere il jack per cuffie da 3,5 mm.

Una differenza fondamentale tra i due modelli risiede nel fatto che il MacBook Air può supportare un display esterno, mentre il MacBook Pro è in grado di gestire fino a quattro display esterni contemporaneamente.

Batteria

La durata della batteria su qualsiasi dispositivo dipende dal tuo utilizzo. Né il MacBook Pro né l’Air potranno durare a lungo se stai eseguendo attività ad alta intensità grafica o lo streaming di contenuti, poiché tali attività scaricano la batteria più rapidamente rispetto a un normale utilizzo come la navigazione web. Ogni dispositivo fornisce stime sulla durata della batteria.

Il MacBook Air e il MacBook Pro da 13 pollici affermano di offrire fino a 18 ore di autonomia, mentre i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici possono arrivare fino a 22 ore. Ti consigliamo di fare un uso regolare della batteria del tuo MacBook e di utilizzare un’alimentazione adeguata per ottenere il massimo dalla durata della batteria.

Memoria e archiviazione

Anche le capacità di RAM e di archiviazione sono importanti considerazioni quando si investe in un laptop. Il MacBook Air e il MacBook Pro entry-level con chip M2 sono dotati di 8 GB di memoria unificata, che può essere personalizzata fino a 24 GB. Dispongono di un’unità di archiviazione SSD da 256 GB, che può essere configurata fino a 2 TB con un costo aggiuntivo. I modelli MacBook Pro con chip M2 Pro da 14 e 16 pollici partono con 16 GB di memoria unificata, che può essere personalizzata fino a 32 GB.

Offrono anche un’unità di archiviazione SSD da 512 GB, che può essere configurata fino a 8 TB di spazio di archiviazione SSD, il che è davvero notevole. Se stai cercando una capacità di memoria ancora maggiore, dovrai optare per il chip M2 Max, che offre la possibilità di scalare fino a 96 GB di memoria unificata.

Sistema sonoro

Il MacBook Air utilizza un sistema audio a quattro altoparlanti che offre un suono stereo ampio. Entrambi i modelli supportano l’audio spaziale e vantano un array a tre microfoni con beamforming direzionale, il che si traduce in un elevato rapporto segnale/rumore. Rispetto a ciò, i modelli Pro di dimensioni maggiori sono dotati di tre altoparlanti aggiuntivi e woofer a cancellazione di forza, che offrono un suono stereo ancora più ampio. L’aggiunta della porta HDMI nei modelli da 14 e 16 pollici indica il supporto per uscite audio multicanale.

MacBook Pro vs MacBook Air: Conclusioni

Il confronto tra MacBook Pro e MacBook Air evidenzia diverse differenze chiave tra i due modelli. In termini di design, il MacBook Pro offre opzioni di dimensione dello schermo più ampie e una maggiore varietà di colori rispetto al MacBook Air. La qualità del display è superiore sul MacBook Pro, con la tecnologia mini-LED XDR che offre neri più profondi, una gamma dinamica più ampia e una maggiore precisione del colore.

Dal punto di vista delle prestazioni, entrambi i modelli sono dotati del potente chip M2, ma il MacBook Pro offre varianti più avanzate con maggiori core CPU e GPU. Anche la connettività è diversa, con il MacBook Pro che offre più porte Thunderbolt 4, una porta HDMI aggiuntiva e supporto per display esterni multipli. La durata della batteria varia leggermente tra i due modelli, con il MacBook Pro che offre un’autonomia leggermente superiore.

Le capacità di memoria e archiviazione sono maggiori sul MacBook Pro, offrendo opzioni di personalizzazione più estese. In conclusione, la scelta tra MacBook Pro e MacBook Air dipende dalle esigenze individuali dell’utente. Se la portabilità, l’estetica e un prezzo più accessibile sono prioritari, il MacBook Air rappresenta una scelta solida. È ideale per un uso quotidiano, come la navigazione web, la produttività e lo streaming di contenuti.

Se si richiedono prestazioni più elevate, come il lavoro intensivo con grafica, la modifica video o l’apprendimento automatico, il MacBook Pro è consigliato. Offre un display di alta qualità, una maggiore potenza di elaborazione, una migliore connettività e opzioni di personalizzazione più ampie. In definitiva, entrambi i modelli offrono un’esperienza Apple di alta qualità, ma è importante valutare le proprie esigenze specifiche prima di prendere una decisione d’acquisto.