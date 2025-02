L'integrazione di Kiwi Browser in Microsoft Edge: una nuova era per le estensioni su Android

Un'importante novità è in arrivo per gli utenti di Edge su dispositivi mobili: l'integrazione del codice di Kiwi Browser in Microsoft Edge Canary, che consente di installare estensioni Chrome su Android. Con questa mossa, Microsoft amplia notevolmente le possibilità offerte dal suo browser, aprendo la strada a un servizio che era in precedenza limitato. Gli utenti di Kiwi Browser, infatti, sono ora invitati a migrare verso Edge, poiché l'app non riceverà più aggiornamenti ufficiali e diventerà ben presto obsoleta.

L'assenza di estensioni su Chrome per Android

Il mondo di Google Chrome su desktop è ben noto per la sua flessibilità e personalizzazione grazie all'uso di estensioni. Tuttavia, gli utenti Android finora sono stati esclusi da questa opportunità, con Google che non mostra segni di voler implementare il supporto per le estensioni nella sua applicazione mobile. Questa mancanza ha rappresentato un limite significativo per la personalizzazione del browsing sui dispositivi mobili, costringendo molti a cercare soluzioni alternative.

Fino a gennaio 2025, Kiwi Browser ha cercato di colmare questo divario permettendo agli utenti di utilizzare il motore Chromium, precisamente come Chrome. Questo browser open source offriva una libertà che mancava nelle applicazioni ufficiali di Google, consentendo download e installazione di estensioni. Ma ora, con l'uscita dal Play Store, gli utenti sono avvisati di trasferirsi su nuove piattaforme per continuare ad avere accesso a queste funzionalità.

La transizione di Kiwi Browser in Edge Canary

Ritirato dal Play Store, Kiwi Browser ha visto il suo codice sorgente integrato in Microsoft Edge Canary, un'app in fase di sviluppo che offre agli utenti la possibilità di esplorare una varietà di funzionalità innovative. Questo cambiamento significa che gli utenti di Edge Canary possono ora godere delle estensioni che un tempo erano disponibili solo su Kiwi Browser. Inoltre, questo passaggio segna un'importante evoluzione per Microsoft, che punta a migliorare la propria proposta per gli utenti di dispositivi mobili.

Microsoft Edge Canary, in quanto versione di anteprima del browser, è ora in grado di supportare le stesse estensioni disponibili sul Chrome Web Store. Questo offre una significativa opportunità per gli utenti che cercano di ampliare le capacità delle loro app di navigazione. Così, non solo si semplifica l'installazione delle estensioni, ma si sostituisce anche un'app obsoleta con una che prosegue nel suo miglioramento costante.

Come installare estensioni di Chrome su Edge Canary

Installare estensioni di Chrome su Edge Canary è un processo relativamente semplice, che richiede alcuni passaggi specifici. Dopo aver aperto il browser, gli utenti possono accedere alle impostazioni per attivare le Opzioni per gli sviluppatori. Questo è facilmente fatto toccando in rapida successione l'etichetta del numero di versione.

Dopo aver attivato questa opzione, gli utenti possono scegliere di installare un'estensione utilizzando il proprio ID dall'Edge Web Store. Questo ID è facilmente reperibile nella barra degli indirizzi mentre si accede alla scheda della specifica estensione. Una volta copiato e incollato nel campo designato in Edge Canary, l'estensione sarà installata automaticamente. Questo procedimento consente di avere un accesso semplificato a una serie di strumenti che arricchiscono l'esperienza di navigazione.

Le estensioni più utili disponibili su Edge Canary

La nuova versione di Microsoft Edge sta lentamente guadagnando una reputazione per la quantità e la varietà di estensioni che offre. Tra le più apprezzate vi sono:

Dark Reader: per attivare la modalità scura su tutti i siti, utile per chi naviga in condizioni di scarsa illuminazione. Bitwarden: un gestore di password sicuro, ideale per mantenere al sicuro le proprie credenziali online. Tampermonkey: questo tool consente agli utenti di eseguire script personalizzati sui siti web. Grammarly: un assistente linguistico utile per chi desidera migliorare la propria scrittura online. Download Manager: rende più fluida e veloce l’esperienza di download di file. Privacy Badger: blocca i tracker online, aumentando la privacy dell’utente. Keepa: propone la possibilità di monitorare i prezzi su Amazon, avvisando delle variazioni. uBlock Origin e Adblock Plus: due delle soluzioni più efficaci per eliminare pubblicità invasive.

Con così tante opzioni disponibili, Edge Canary si configura come un’alternativa valida per chi cerca un browser completo e personalizzabile su Android.

Considerazioni finali sulle alternative di navigazione

Oltre alla novità rappresentata da Edge Canary, Mozilla Firefox rimane un'opzione solida per gli utenti Android. Sebbene non offra la stessa flessibilità di installazione delle estensioni di Chrome, Firefox ha implementato una propria pagina di componenti aggiuntivi, presentando comunque alcune soluzioni per personalizzare la navigazione.

In questo panorama, sebbene la transizione da Kiwi Browser a Edge Canary rappresenti un cambiamento significativo, vi sono ancora valide alternative per chi è alla ricerca di browser in grado di soddisfare le proprie esigenze di navigazione e personalizzazione.