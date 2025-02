L'inefficacia dei CAPTCHA: lo studio che smaschera il vero scopo di reCAPTCHA

Un'analisi condotta dall'Università della California a Irvine ha portato alla luce l'inadeguatezza dei CAPTCHA, gli strumenti di verifica usati su vari siti per distinguere gli utenti umani dai bot. Questa ricerca, durata ben 13 mesi e coinvolgendo oltre 3.600 partecipanti, ha messo a fuoco il sistema reCAPTCHA di Google, svelando problematiche significative riguardo alla sua efficienza e al suo utilizzo. Oltre a rivelarsi fallimentari nella loro funzione principale, i CAPTCHA pongono anche preoccupazioni per la privacy degli utenti attraverso l'uso dei cookie di tracciamento.

I risultati del studio

L'indagine ha documentato come i CAPTCHA non stiano affatto raggiungendo il loro obiettivo di bloccare il traffico automatizzato. Anzi, si è notato che non solo sprecano tempo prezioso per gli utenti, ma contribuiscono anche a un consistente incremento di dati raccolti da Google: si stima che quasi mille miliardi di dollari di dati siano stati prodotti da questa tecnologia dopo che l'azienda ha acquisito reCAPTCHA nel 2009. Il costo di questo sistema di verifica si misura anche in termini di tempo: miliardi di ore degli utenti sono state perse nel tentativo di risolvere CAPTCHA, il che solleva ulteriori interrogativi sulla loro reale utilità.

Un aspetto sorprendente emerso dalla ricerca è che i bot hanno ora raggiunto velocità superiori rispetto agli esseri umani nel completare queste sfide digitali. Questo dato sottolinea ulteriormente l'inadeguatezza dei sistemi attuali.

Tipologie di CAPTCHA analizzate

I ricercatori hanno preso in esame due delle forme più diffuse di CAPTCHA: quelle "invisibili" che analizzano il comportamento dell'utente e quelle basate sul riconoscimento di immagini. Questi strumenti, sebbene creati per difendere i siti web, si sono rivelati, al contempo, estremamente vantaggiosi per Google. Infatti, i dati raccolti attraverso i CAPTCHA vengono utilizzati sia per ottimizzare il targeting pubblicitario che per addestrare modelli di intelligenza artificiale.

La ricerca ha anche confrontato il tempo impiegato e il tasso di accuratezza tra gli umani e i bot, giungendo alla conclusione che i sistemi automatizzati hanno superato le performance degli utenti umani nel risolvere i CAPTCHA. Tra il 2010 e il 2023, sono state calcolate spese impressionanti: 819 milioni di ore dedicate alla risoluzione di CAPTCHA, un valore equivalente a 6,1 miliardi di dollari, considerando il salario minimo negli Stati Uniti. Inoltre, sono stati utilizzati 134 Petabyte di banda internet, generando un impatto ambientale significativo con oltre 7,5 milioni di libbre di CO2 emesse.

Implicazioni economiche e fattore etico

Non meno rilevante è il valore economico dei dati raccolti da Google tramite reCAPTCHA. Le stime oscilleranno tra 8,75 e 32,3 miliardi di dollari per il totale delle immagini etichettate, mentre il valore a vita dei cookie di tracciamento generati potrebbe arrivare a raggiungere 888 miliardi di dollari. Il documento di ricerca, infine, conclude affermando che l'obiettivo primario di reCAPTCHAv2 si può sintetizzare come una "fattoria di cookie di tracciamento a scopo di lucro mascherata da servizio di sicurezza". Le firme dello studio auspicano che reCAPTCHA venga sostituito, dato che ormai non apporta alcun reale contributo alla sicurezza di internet.

Nonostante queste chiare evidenze, a due anni dalla pubblicazione di questi dati, non ci sono stati segnali tangibili di un abbandono dei CAPTCHA. La ricerca pone interrogativi etici cruciali sull'uso di tali sistemi e sul valore dei dati degli utenti nell'ambito dell'economia digitale, richiedendo una riflessione approfondita su come questi strumenti influenzano la privacy e il benessere degli utenti online.