Libertà di scelta per gli utenti: AGCOM approva consultazione sulla terminazione delle connessioni in fibra

L’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha avviato un’importantissima consultazione pubblica che durerà 45 giorni, focalizzandosi sulla possibilità per gli utenti di scegliere liberamente il modem per le loro connessioni in fibra ottica. Questo processo mira a rimuovere le restrizioni esistenti relative all'uso dei terminali di rete , un componente cruciale per le connessioni in fibra ottica.

Contesto attuale sulle connessioni in fibra ottica

Negli ultimi anni, l'uso della fibra ottica è notevolmente aumentato in Italia. Mentre nel 2019 la percentuale di abitazioni collegate con la fibra era esigua, oggi superano il 50%. Gli utenti possono selezionare il modem, ma sono vincolati a utilizzare solo gli ONT forniti dagli operatori, a causa di una deroga concessa dall’AGCOM cinque anni fa. Questa deroga ha avuto motivazioni legate alla fase di sviluppo del mercato, ma ora le condizioni di connettività sono cambiate in modo significativo.

Il tavolo tecnico dell’AGCOM ha stabilito specifiche tecniche che gli operatori devono rispettare, consentendo di integrazione con dispositivi di terzi senza dover attendere ulteriori certificazioni, accrescendo così la libertà di scelta per i consumatori. Se un operatore fornisce un router dotato di ONT integrato, il consumatore ha la facoltà di richiedere un ONT esterno, permettendo di utilizzare il proprio router. Questo sviluppo indica una crescente attenzione verso le esigenze degli utenti, che desiderano rimanere flessibili nella scelta delle proprie attrezzature.

Specifiche tecniche e obiettivi di AGCOM

Uno degli obiettivi primari dell’AGCOM è stabilire chiaramente dove si colloca il punto di separazione tra la rete dell’operatore e quella dell’utente, in base a tecnologie come FTTH , FTTB e altre. Questo approccio è in linea con le indicazioni europee fornite dal BEREC, che evidenziano il diritto degli utenti di scegliere gli apparati di collegamento, a meno che non vi siano motivazioni tecniche specifiche. Tali linee guida inviano un forte messaggio alle autorità nazionali di regolazione, assicurando che le norme siano applicate in modo uniforme, promuovendo stabilità e trasparenza nel mercato.

La consultazione pubblica permette ai vari interlocutori, come operatori del settore, organizzazioni di consumatori e produttori di dispositivi di rete, di esprimere le loro opinioni e fornire suggerimenti, arricchendo ulteriormente il processo di regolamentazione di questo settore.

Crescita della copertura della fibra ottica in Italia

L’AGCOM ha anche rivelato dati incoraggianti riguardo la diffusione della tecnologia FTTH nel Paese. Secondo il rapporto presentato, la copertura FTTH è aumentata significativamente, passando dal 59,6% al 70,7% delle famiglie italiane. Inoltre, la rete in fibra ha raggiunto oltre l'89% dei comuni italiani, un risultato che sottolinea la rapida espansione della connettività a banda larga.

Questa crescita si riflette anche nelle Piccole e Medie Imprese , che hanno visto un incremento della copertura dal 49% al 59%. Questi dati non solo attestano il progresso della digitalizzazione nel Paese, ma segnalano anche l’importanza di mantenere un’infrastruttura tecnologica competitiva.

La consultazione della AGCOM sull’uso degli ONT rappresenta un passo significativo verso un miglioramento delle opzioni disponibili per gli utenti e una maggiore trasparenza nelle pratiche di mercato. Il continuo monitoraggio e aggiornamenti sulle normative sono essenziali per garantire che gli italiani possano sfruttare appieno il potenziale delle connessioni in fibra ottica.