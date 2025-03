La rivoluzione di Kagi: un nuovo approccio alla ricerca online

Negli ultimi anni, la modalità di utilizzare i motori di ricerca è cambiata profondamente, con Google che ha dominato indiscutibilmente il mercato. Tuttavia, nuovi attori si stanno affacciando all’orizzonte, promettendo esperienze di ricerca più curate e meno invasive. Tra questi, Kagi si è posto come una valida alternativa, proponendo un servizio a pagamento che offre risultati migliori e una navigazione priva di pubblicità.

La nascita di Kagi e la sua filosofia

Kagi, fondato nel 2018 da Vladomir Prelovac, ha come obiettivo quello di offrire una soluzione a chi cerca un’alternativa a Google. Dopo aver venduto la sua precedente startup a GoDaddy, Prelovac ha deciso di sviluppare un motore di ricerca per contrastare l’enorme influenza di Google, ponendo particolare attenzione alla privacy e all’esperienza dell’utente. La decisione di far pagare gli utenti per un servizio di ricerca nasce dalla volontà di eliminare il bisogno di raccogliere dati e pubblicità, una pratica che caratterizza la maggior parte dei motori di ricerca gratuiti.

Prelovac ha dichiarato di voler evitare che i suoi figli crescano in un ambiente invaso da annunci e tracciamenti. Così è nata l’idea di un motore di ricerca ad abbonamento. Con Kagi, gli utenti pagano per ottenere risultati di ricerca di alta qualità senza il disturbo di contenuti sponsorizzati. Questo approccio permette una fruizione diretta e agevole delle informazioni, garantendo al contempo la privacy.

La user experience di Kagi

L’interfaccia di Kagi rievoca quella di Google di una decina di anni fa, proponendo un’esperienza di navigazione più chiara e intuitiva. La pagina dei risultati è incentrata su link pertinenti, con opzioni per la ricerca di immagini, video, notizie e persino podcast. Gli utenti possono facilmente trovare ciò che cercano senza essere travolti da contenuti promozionali.

Risultati di ricerca come “migliori cuffie per correre” offrono una lista di link utili e guide, senza la presenza di pubblicità invasive. Questo contrasto con Google, dove il motore tende a mostrare una serie di link sponsorizzati, rende Kagi preferibile per chi cerca autentica informazione. Inoltre, Kagi ha costruito il proprio database di ricerche e notizie, ottimizzando la qualità dei risultati rispetto alla quantità.

Le funzionalità avanzate e la personalizzazione

Uno dei punti di forza di Kagi è la possibilità di personalizzare l’esperienza di ricerca. Gli utenti possono regolare le impostazioni per mostrare risultati da specifici siti web o persino escludere domini meno desiderati. Queste opzioni di personalizzazione permettono di modellare l’esperienza come meglio si crede, avvicinando Kagi a una sorta di motore di ricerca personale.

Kagi offre anche il sistema dei “Lenti”, consentendo agli utenti di scegliere di vedere risultati solo da determinati gruppi di siti, come blog o forum, rendendo la fruizione delle informazioni ancora più mirata. Questo livello di controllo, assente nella maggior parte dei concorrenti, rappresenta un passo significativo in avanti nel campo dei motori di ricerca.

Privacy e sicurezza: un’attenzione particolare

Kagi si distingue anche per la sua attenzione alla privacy. La piattaforma non memorizza le ricerche né le attività degli utenti, un aspetto rassicurante per chi è preoccupato per la propria sicurezza online. Anche se alcune integrazioni di terze parti possono raccogliere dati, la core experience di Kagi resta rispettosa della privacy degli utenti.

I piani di abbonamento includono anche accesso a funzionalità come “Quick Answer”, che fornisce risposte rapide tramite intelligenza artificiale e collegamenti utili. Per gli utenti che desiderano funzionalità avanzate, è disponibile un piano premium che consente di sfruttare assistenti AI come ChatGPT.

Considerazioni finali su un motore di ricerca a pagamento

Scegliere di pagare per un motore di ricerca rappresenta una scelta impegnativa, considerando i costi associati. Tuttavia, Kagi sta guadagnando terreno come alternativa valida a Google, rispondendo alle esigenze moderne di privacy e accessibilità alle informazioni.

La semplicità di utilizzo e la direttrice centrale della privacy, unita a una personalizzazione senza precedenti, hanno reso Kagi una delle opzioni più interessanti per chi cerca un’esperienza di ricerca più autentica e controllata. Con un futuro incerto per i tradizionali motori di ricerca, Kagi potrebbe rappresentare una delle vie d’uscita per chi desidera tornare a una ricerca più personale e significativa.