Kickstarter: nuove misure per garantire maggiore trasparenza e sicurezza ai sostenitori

Kickstarter, la piattaforma di crowdfunding più conosciuta in tutto il mondo, sta per implementare una serie di misure che hanno l'obiettivo di migliorare l'esperienza degli utenti e rafforzare la fiducia nel servizio. Negli ultimi anni, la piattaforma ha affrontato diverse sfide, tra cui importanti casi di frode e progetti che si sono fermati dopo aver raccolto ingenti somme di denaro. Con queste nuove misure, Kickstarter spera di fornire ulteriore supporto e tutela ai propri sostenitori.

Notifiche per i sostenitori in caso di inadempienze

Una delle novità più significative riguarda l'introduzione di notifiche per i supporter quando una campagna di raccolta fondi non riesce a soddisfare gli impegni assunti. Kickstarter informerà i sostenitori in caso di "significativi fallimenti di realizzazione", permettendo loro di essere aggiornati sull'andamento del progetto e sulle misure intraprese per affrontare la situazione, come ad esempio la possibilità di vietare al creatore di lanciare futuri progetti. Questo cambiamento è un passo importante verso una maggiore trasparenza nella gestione delle campagne.

La decisione di inviare notifiche ai sostenitori di fronte a queste problematiche si inserisce in una più ampia strategia di Kickstarter per migliorare la fiducia degli utenti e garantire che i progetti abbiano un reale potenziale di successo. Molti backers si sentono vulnerabili in situazioni in cui i creatori non rispettano gli impegni; tali misure mirano a rassicurarli e a fornire loro informazioni chiare e tempestive sullo stato dei progetti a cui partecipano.

Maggiore visibilità per i creatori di progetti

Un’altra innovazione in arrivo è l’ampliamento delle informazioni disponibili sulle pagine dei progetti. Kickstarter intende mostrare ai sostenitori un profilo più dettagliato dei creatori: il loro curriculum, collaborazioni passate e progetti precedenti. Questa mossa è pensata per consentire ai backers di valutare meglio la credibilità dei progetti che scelgono di sostenere, rafforzando così la fiducia nel processo di crowdfunding.

Inoltre, la piattaforma sta potenziando gli strumenti per monitorare i progetti, permettendo di identificare e affrontare potenziali rischi già nelle fasi iniziali delle campagne. Questi miglioramenti sono fondamentali per evitare situazioni problematiche e proteggere gli interessi dei sostenitori.

Novità nelle opzioni di contributo e funzionalità della piattaforma

Kickstarter sta introducendo nuovi strumenti di raccolta fondi per facilitare i creatori nella gestione delle loro campagne. Tra queste novità, ci sono gli “add-ons” post-campagna, che permetteranno di raccogliere ulteriori contributi anche dopo la chiusura ufficiale del progetto. Lo scorso anno, era stata già lanciata una funzione simile, chiamata "Late Pledges", che ha consentito di reperire fondi anche dopo la scadenza originale.

In aggiunta, il nuovo strumento "Pledge Over Time" permetterà ai sostenitori di suddividere i loro contributi in quattro rate. Queste implementazioni offrono maggiore flessibilità e opportunità per i backers. Saranno introdotti anche nuovi filtri di ricerca e opzioni di ordinamento, per semplificare la navigazione tra le campagne e trovare più facilmente ciò che si desidera sostenere.

Rivoluzione dell'app mobile per una migliore esperienza utente

Infine, Kickstarter ha in programma un restyling completo della sua applicazione mobile. Gli utenti potranno presto consultare un elenco di tutti i progetti ai quali hanno contribuito, siano essi attivi o meno. Entro la fine dell’anno, la piattaforma mira a semplificare la ricerca e la filtrazione delle pledge, affinché ogni sostenitore possa monitorare facilmente il proprio supporto.

Queste modifiche, che coinvolgono sia la parte informativa che funzionale di Kickstarter, sono un segno chiaro dell'impegno della piattaforma a garantire un ambiente di fiducia e trasparenza per tutti i partecipanti, promuovendo un uso consapevole e responsabile del crowdfunding.