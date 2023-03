iPhone 12 Mini nel 2023: ne vale la pena? 7 motivi il Sì e 2 per il No

Nel corso del 2020 e del 2021, iPhone 12 Mini è stato l’iPhone meno venduto della lineup di casa Apple. I motivi dell’iniziale fallimento del primo iPhone Mini della storia era da ricercarsi nell’elevato prezzo ufficiale di 839 € che lo rendeva poco appetibile rispetto al modello liscio che veniva venduto a soli 100 euro in più. A due anni dal lancio è possibile acquistare l’iPhone 12 Mini ad un prezzo decisamente molto interessante: i ricondizionati da 64 GB su Amazon partono dai circa 320 euro e si arriva a circa 390 per i modelli in condizioni impeccabili, si sale di circa 20/30 euro per i tagli da 128 GB. Si capisce quindi che adesso il prezzo di iPhone 12 Mini è davvero molto competitivo, proprio per questo ho voluto acquistare il mio primo Mini all’inizio di quest’anno per capire se questo modello ha ancora senso e se vale la pena di acquistarlo nel 2023.

Nel corso degli ultimi anni ho acquistato solamente iPhone nel loro formato più grande, iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro Max ed, infine, iPhone 13 Pro Max. Ero però stanco dei formati maxi e ho sentito spesso la necessità di qualcosa di più comodo e tascabile, ho quindi deciso di acquistare un iPhone 12 Mini da 64 GB e di mettere in un cassetto il mio 13 Pro Max per qualche giorno. Ed è quello che ho fatto, da qualche settimana sto usando con soddisfazione il 12 Mini, nella recensione di oggi quindi vediamo 7 motivi per acquistarlo, ma anche due motivi per non acquistarlo nel 2023.

iPhone 12 Mini nel 2023: ha senso? Videorecensione

7 motivi per acquistare un iPhone 12 Mini nel 2023

Piccolo, leggero ed ergonomico

L’aspetto principale che porta noi utenti Apple ad acquistare un iPhone nel taglio Mini sono le dimensioni compatte, la leggerezza e l’incredibile ergonomia.

iPhone 12 Mini è uno smartphone compatto, misura 64,2 mm x 131,5 mm x 7,4 mm, e pesa solamente 133 grammi, stiamo quindi parlando di uno smartphone piccolo e leggero che si lascia impugnare ed utilizzare anche con una sola mano senza problemi.

Le dimensioni compatte ci regalano un’ergonomia ed una comodità che negli ultimi anni sembrano essere stata dimenticate, questa taglia small ci permette un uso davvero comodo ed agevole del telefono. Diventa facile metterlo nella tasca dei pantaloni o della giacca, si infila in borsa senza problemi e pesa talmente poco che spesso mi è capitato di non accorgermi di averlo in tasca.

Personalmente ho trovato il formato del 12 Mini ideale per chi vuole un telefono comodo, facile da usare e comodo da mettere in tasca. Ho usato per molti anni i modelli Pro Max e queste settimane in compagnia del 12 Mini sono state quasi rilassanti grazie a questa ergonomia unica.

Design degli ultimi modelli

Spesso si tende a scegliere un determinato iPhone, spesso privilegiando le ultime versioni, per il suo design. Con iPhone 12 Mini abbiamo la certezza di ritrovarci fra le mani l’ultimo design di casa Apple, lo stesso utilizzato anche sugli iPhone 14 di fine 2022, caratterizzato dal formato “a mattoncino” con le linee squadrate e i bordi piatti che è diventato iconico nel corso degli ultimi anni.

Il design con le linee squadrate degli iPhone 12 e successivi è a mio parere il più bello di quello degli ultimi anni, decisamente più fresco e moderno rispetto a quello degli iPhone 11, e la combinazione di vetro ed alluminio rendono il 12 Mini un gioiellino sia in termini di qualità costruttiva che di design.

Buon display

Il display OLED Super Retina XDR da 5,4 pollici è ancora oggi un ottimo schermo. La tecnologia OLED e l’ottima luminosità massima rendono questo display brillante, ben tarato, molto piacevole da utilizzare e sempre leggibile anche sotto la luce diretta del sole.

Il formato da 5,4 pollici lo fa sembrare uno schermo piccolino rispetto a quello dei fratelli maggiori, soprattutto se lo paragoniamo a quello dei modelli Pro Max, ma ci permette di avere uno schermo che si comporta bene nell’utilizzo quotidiano ed adatto ad ogni tipologia di utilizzo.

Se usate il telefono per un utilizzo standard, fatto di social, chiamate, mail e cazzeggio nel tempo libero i 5,4 pollici saranno perfetti, naturalmente non avrete l’ampiezza di visione di schermi di dimensioni maggiori, ma se state valutando un Mini questo lo sapete già.

Nel mio caso ho trovato i 5,4 pollici più che sufficienti per l’utilizzo che faccio solitamente del telefono, molto spesso infatti sono al computer e uso il telefono solo come un telefono. Se però volete anche fare foto o video editing o giocare potrebbe essere davvero troppo piccolo, soprattutto per le interfacce con molti elementi.

L’unica vera differenza rispetto ai modelli 13 Pro e 14 Pro è da ricercarsi nel refresh rate a 120 Hz dello schermo, nonostante il display a 60 Hz però la fluidità del sistema resta eccellente e l’esperienza nell’utilizzo quotidiano non cambia.

Prestazioni senza rinunce

Il chip A14 Bionic montato su iPhone 12 Mini è all’altezza dei processori montati sugli ultimi modelli ed è assolutamente in grado di offrire prestazioni eccellenti in ogni ambito di utilizzo, e lo sarà sicuramente per ancora molti anni.

iPhone 12 Mini è uno smartphone versatile che può essere facilmente utilizzato anche per il lavoro, per il ritocco fotografico, per il video editing e per il gaming senza problemi. Grazie all’ottimizzazione hardware del processore e all’ottimizzazione software di iOS, possiamo dormire sonni tranquilli sotto il lato prestazioni.

A livello hardware poi non manca davvero nulla, troviamo infatti il FaceID che funziona in maniera eccellente e sul retro è presente l’attacco MagSafe che ci permette di collegare accessori e di sfruttare anche la ricarica senza fili magnetica a 12W.

In queste settimane di utilizzo sono sempre stato a mio agio, non ho mai notato rallentamenti o indecisioni e, ad essere sincero, non ho notato grandi differenze, in termini di prestazioni, rispetto al mio iPhone 13 Pro Max. Nell’uso quotidiano iPhone 12 Mini è sempre veloce, scattante e reattivo con una ottima fluidità del sistema e tempi di apertura e caricamento di app e contenuti sempre ridotti.

Fotocamera ottima

iPhone 12 Mini monta una doppia fotocamera posteriore dotata di un’ottica principale da 12 megapixel com grandangolo e apertura focale ƒ/1.6 ed una ottica ultragrandangolare da 12 megapixel con apertura ƒ/2.4 e angolo di campo di 120°.

La fotocamera principale ha caratteristiche facilmente paragonabili anche a quelle dei modelli 14 e 14 Plus ed offre prestazioni solide in ogni condizione di scatto. La qualità fotografica è davvero molto alta e ci permette di scattare foto ben illuminate, con colori brillanti e ben tarati, poco rumore ed una buona esposizione. L’ottica da 12 megapixel è quindi perfetta per il punta e scatta e ci permette anche di effettuare ottime foto anche di notte ed in modalità ritratto.

Oltre a scattare bene, abbiamo la possibilità di girare video HDR in 4k 30 fps davvero di buona qualità e stabilizzati otticamente in maniera abbastanza soddisfacente.

Le uniche mancanze qui solo legate al ProRes ed al ProRaw, ma sono dei formati di nicchia dedicati ai modelli Pro e di cui un utente base non sentirà minimamente la mancanza.

A differenza di quanto mi è successo analizzando iPhone 11 nel 2022, posso dire che qui anche la fotocamera ultragrandangolare permette di fare foto più che soddisfacenti. La grandangolare da 12 MP si è confermata una buona ottica che, in condizioni di buona luce, è capace di fare foto molto interessanti.

Foto scattate con iPhone 12 Mini

iOS e gli aggiornamenti futuri

Uno dei punti di forza di Apple è la sua politica degli aggiornamenti. Nel corso degli anni ci siamo abituati ad avere i nostri iPhone sempre con l’ultima versione di iOS disponibile installata e la tendenza di Apple sembra quella di aggiornare per un periodo minimo di 6/7 anni i suoi prodotti.

Questo significa che iPhone 12 Mini, lanciato nel 2020 con a bordo iOS 15 verrà potenzialmente aggiornato fino al 2026/2027 e questo ci permette di avere un’ottima garanzia di aggiornamenti e di supporto per molti anni.

Ovviamente il fatto di ricevere gli aggiornamenti di iOS ci permette di avere sempre l’ultima versione disponibile e di avere sempre a disposizione tutte le nuove funzionalità che verranno rilasciate nel corso degli anni. Il tutto quindi col fine di ottenere un’esperienza d’uso sempre simile a quella degli ultimi modelli commercializzati.

Prezzo competitivo

Il prezzo è stato il motivo del fallimento di iPhone 12 Mini al momento del lancio, ma adesso il discorso è cambiato notevolmente e con una cifra che varia dai dai 320 ai 400 euro è possibile portarsi a casa un iPhone 12 Mini da 64 GB in buone condizioni.

A questo prezzo diventa quindi davvero molto interessante e ci permette di portarci a casa un iPhone compatto e moderno ad un prezzo davvero competitivo.

A questo proposito mi sento di darvi due consigli:

Non fatevi troppi problemi sulle condizioni estetiche se pensate di usare il telefono sempre con la cover, non ha senso spendere 50/100 euro in più per averlo in condizioni impeccabili se poi finisce dentro ad una custodia

se pensate di usare il telefono sempre con la cover, non ha senso spendere 50/100 euro in più per averlo in condizioni impeccabili se poi finisce dentro ad una custodia Se pensate di installare tante applicazioni e di fare molte foto e video puntate ad un modello con almeno 128 GB di memoria, questo vi darà il doppio dello spazio per i vostri dati ed allungherà la vita del vostro telefono perché sentirete più tardi la necessità di fare un upgrade

2 motivi per non scegliere iPhone 12 Mini nel 2023

Batteria

Ma ci sono anche alcuni punti di questo iPhone 12 Mini che potrebbero non renderlo adatto a tutti, il più problematico potrebbe essere legato alla batteria. In un telefono piccolo è naturale aspettarsi una batteria piccola, visto che manca fisicamente lo spazio per inserirne una di grandi dimensioni.

In queste settimane di utilizzo ho avuto giornate più o meno impegnative, in media iPhone 12 Mini mi ha permesso di arrivare quasi sempre a fine giornata nelle giornate di utilizzo standard. Andando però ad aumentare l’uso, rimanendo spesso connesso in 4G ed usando molto social e chiamate sono arrivato ad avere il telefono scarico in un paio di occasioni verso le 19.

L’autonomia è un punto di difficile valutazione e dipende molto dalla tipologia di utilizzo che fate del telefono, se siete sempre fuori casa in 4G, fate molte chiamate, lo usate per lavorare attivamente con software, social e fotocamera allora probabilmente dovrete ipotizzare di portare spesso con voi un powerbank o di fare una breve ricarica a metà giornata. Se, invece, usate il telefono solo quando avete finito di lavorare per un uso di base l’autonomia sarà più che sufficiente per arrivare all’ora di andare a dormire senza problemi e senza farsi troppi pensieri.

Dimensioni del display

L’altro aspetto che sta a voi valutare è la dimensione stessa del display. 5,4 pollici sono sicuramente sufficienti per usare il telefono senza problemi, vanno tenute a mente tre condizioni in cui queste dimensioni potrebbero non bastare:

Se avete intenzione di giocarci spesso dovete tenere conto che in molti giochi l’interfaccia ed i controlli utilizzano parecchio spazio e la porzione di display effettivamente visibile cala in maniera importante regalando un’esperienza non propriamente gradevole

dovete tenere conto che in molti giochi l’interfaccia ed i controlli utilizzano parecchio spazio e la porzione di display effettivamente visibile cala in maniera importante regalando un’esperienza non propriamente gradevole Se volete usare il telefono per fare foto o video editing il display potrebbe risultare davvero troppo piccolo e rendervi il lavoro particolarmente complicato, soprattutto nei programmi che hanno UI abbastanza invasive

il display potrebbe risultare davvero troppo piccolo e rendervi il lavoro particolarmente complicato, soprattutto nei programmi che hanno UI abbastanza invasive Se scrivete tanto ed avete le mani grandi, la dimensione ridotta della tastiera potrebbe mettervi in difficoltà e la vicinanza fra i due pollici in digitazione potrebbe comportare qualche errore in più del dovuto. Diciamo che non è uno smartphone per chi ha le mani piccole.

Se non rientrare in queste due categorie potete tranquillamente ignorare questo punto a sfavore del 12 Mini.

E quindi ne vale la pena? Conclusioni

L’iPhone 12 Mini nel 2023 è ancora oggi un acquisto eccellente ed è di fatto l’unico iPhone compatto venduto ad un prezzo competitivo ed in grado di offrire le caratteristiche di un top di gamma. iPhone 12 Mini con il suo prezzo di vendita di circa 350/400 euro ad oggi è la soluzione migliore per chi vuole un iPhone compatto con design aggiornato, prestazioni al top, fotocamera eccellente, capace di offrire ottime prestazioni per molti altri anni e senza troppe rinunce rispetto agli ultimi modelli che costano più del doppio.

Foto del mio iPhone 12 Mini Red