Tutte le novità presentate all’Apple Far Out: dall’iPhone 14 all’Apple Watch 8

Nella giornata di ieri, alle ore 19.00 italiane, si è tenuto l’attesissimo Apple Far Out, evento durante cui il colosso di Cupertino ha presentato al grande pubblico una serie di nuovi prodotti che faranno la felicità dei clienti più affezionati.

Nello specifico, gli assoluti protagonisti dell’evento sono stati i nuovi iPhone 14, Apple Watch 8 e AirPods Pro 2. Di seguito andremo proprio ad analizzare nello specifico i nuovi dispositivi presentati dalla multinazionale, cercando di carpire tutte le caratteristiche di ogni singolo prodotto.

Apple Far Out 2022: iPhone 14 e Plus protagonisti assoluti

Inutile girarci attorno, l’edizione 2022 dell’Apple Far Out ha visto come protagonista incontrastata la nuova linea di iPhone 14.

A 15 anni dal lancio del primo e storico melafonino, Apple si è presentata al pubblico con:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max.

I primi due modelli in questione (iPhone 14 e iPhone 14 Plus) si presentano con un display di dimensioni pari a 6,1 e 6,7 pollici. Rispetto ai suoi predecessori, questi dispositivi si rivelano a una riproduzione di immagini e video migliori, anche in caso di scarsa luminosità, oltre a un lieve incremento a livello di prestazioni (non sono registrati particolari upgrade lato processore).

Interessante l’introduzione, già paventata nei giorni scorsi, di poter utilizzare iPhone per inviare messaggi d’emergenza attraverso satellite, molto utile in caso di mancanza di segnale. Anche se questa funzione non è attualmente disponibile nel vecchio continente, potrebbe giungere anche da noi in un futuro non troppo lontano. Altra novità ad aver attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori è l’introduzione della eSIM.

Va infine sottolineato come iPhone 14 Plus, di fatto, va a sostituire il modello Mini.

Pre-ordine, prezzo e altre informazioni

iPhone 14 e iPhone 14 Plus saranno disponibili al pre-ordine dal 9 settembre 2022.

Per quanto concerne la vendita negli Apple Store, si parla di 16 settembre per iPhone 4 e del il 7 ottobre per iPhone 14 Plus. Il prezzo vede questi prodotti venduti a prezzi più alti nel nostro paese rispetto agli Stati Uniti: nello specifico, si parla di iPhone 14 a partire da 1.029 euro e iPhone 14 Plus a partire da 1.179 euro.

iPhone 14 Pro e Pro Max: un nuovo chip e fotocamere aggiornate

Se iPhone 14 non sembra aver riservato particolari novità lato design e prestazioni, con i modelli Pro e Max si sono invece visti notevoli novità.

Si parla infatti di un nuovo chip, ovvero l’A16, oltre a display più brillanti rispetto ai modelli precedenti. Anche il set di fotocamere ha avuto un importante aggiornamento, visto l’addio del notch fisico e l’adozione di quella che viene definita come isola dinamica.

Così come i precedenti modelli, anche in questo caso saranno disponibili in due formati, ovvero da 6,1 e da 6,7 pollici.

Pre-ordine, prezzo e altre informazioni

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono disponibili per il pre-ordine a partire dal 9 settembre attraverso il sito ufficiale Apple.

iPhone 14 Pro, nel formato da 128GB, avrà un costo in Italia pari a 1.339 euro (raggiungendo anche i 1.989 euro) mentre iPhone 14 Pro Max, nella sua versione base, si presenta al mercato con il prezzo di 1.489 euro.

Apple Watch 8 e Apple Watch Pro: sensori e batteria migliorati

In occasione dell’Apple Far Out 2022 sono stati presenta anche Apple Watch 8 e Apple Watch Pro.

Questa nuova generazione di Apple Watch si presenta, almeno visivamente, in modo molto simile ai suoi predecessori. Va comunque sottolineato come il display sia più spazioso e luminoso, per uno schermo dunque più visibile in qualunque condizione di luce.

Il nuovo sensore della temperatura rappresenta una gradita aggiunta, soprattutto lato femminile: si tratta di uno strumento in grado di offrire un completo monitoraggio mestruale. Sempre lato funzioni, va segnalato un sostanziale upgrade di giroscopio e accelerometro: a livello pratico, questi possono rivelare incidenti automobilistici con grande efficienza.

Lato batteria, l’aggiornamento è ben consistente. Rispetto alle 18 ore massime di Apple Watch 7, in questo caso si parla di una durata massima teorica di 36 ore. In ottica colori, sono stati mostrate varianti cromatiche come midnight starlight, silver e product red oltre a diverse versioni speciali di cinturini.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra si presenta con una certificazione MIL-STD-810H, frutto di svariati test in condizioni estreme. Si tratta dunque, di uno strumento adatto a chi ama viaggiare in contesti dove il clima non è ottimale, sia esso caldo, freddo, umido o secco.

Proprio in questa ottica, il dispositivo è stato dotato dell’app Oceanic+, ideale per chi ama fare immersioni e per gestire le fasi di decompressione.

A livello di costruzione, stiamo parlando di un dispositivo con cassa in titanio da 49 mm, che rappresenta un prodotto all’avanguardia nell’ambito degli smartwatch per sport estremi.

Pre-ordine e prezzo

Apple Watch Series 8 può essere preordinato fin da subito subito, anche se sarà disponibile a partire dal 16 settembre. Ecco i diversi modelli con i rispettivi prezzi per il mercato italiano:

Series 8 41 mm, solo GPS a partire da da 509 euro ;

a partire da da ; Series 8 41 mm, GPS e Cellular , da 629 euro ;

, da ; Series 8 45 mm, solo GPS , da 549 euro ;

, da ; Series 8 45 mm, GPS + Cellular, da 669 euro.

Apple Watch Ultra, invece, costa 1.009 euro in versione GPS + Cellular ed è disponibile da subito al preordine, con acquisto possibile da venerdì 23 settembre.

AirPods Pro 2: migliorati isolamento audio e batterie

L’Apple Far Out 2022 ha riservato anche uno spazio adeguato alla presentazione delle AirPods Pro 2.

Questi dispositivi si basano sul nuovo chip H2 che va ad incrementare sensibilmente le prestazioni, andando a distinguere i suoni in maniera ancora più dettagliata rispetto ai precedenti AirPods.

Altra nota positiva per gli amanti della musica è il miglioramento dell’Active Noise Cancellation, che dunque favorisce ulteriormente l’isolamento rispetto ai rumori circostanti. Questa funzione, in sinergia con l’Adaptive Transparency, dovrebbe garantire un’esperienza audio mai provata prima.

Rispetto alle generazioni precedenti poi, AirPods Pro 2 ha anche un’incremento lato autonomia. Le batterie, in questo caso, dovrebbero garantire 6 ore di ascolto tra una ricarica e l’altra.

Pre-ordine e prezzo

Le AirPods Pro 2 saranno disponibile all’ordine a partire dal 9 settembre, con consegna a partire dal 23 settembre. Il prezzo di tali dispositivi, sul mercato italiano, è di 299 euro.