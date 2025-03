Internet ad alta velocità tramite raggi di luce: il progetto Taara di Google

Nel 2025, Google è in prima linea nello sviluppo di una tecnologia innovativa che potrebbe rivoluzionare l'accesso a Internet in tutto il mondo. Il progetto Taara, portato avanti dal segreto laboratorio di ricerca e sviluppo "X", mira a trasmettere dati utilizzando fasci di luce, promettendo di fornire connettività ad alte velocità anche in aree dove l'accesso tradizionale risulta difficile e costoso.

Il chip Taara: un'innovazione che cambia le regole del gioco

Dalla sua creazione, il chip Taara ha subito un lungo periodo di test, durato sette anni, nel quale ha dimostrato di poter raggiungere velocità comparabili a quelle delle connessioni in fibra ottica. Mahesh Krishnaswamy, General Manager di Taara, ha sottolineato l'importanza di questa tecnologia per l'accesso a Internet in regioni che altrimenti rimarrebbero escluse. Con il nuovo chip, Google ha evoluto la tecnologia originale, che richiedeva un sistema complesso di specchi e componenti meccanici, semplificandone architettura e costi.

Il passaggio dalla prima alla seconda generazione del chip ha ridotto significativamente le dimensioni del dispositivo, paragonabili a quelle di un’unghia, rispetto a precedenti versioni più ingombranti, simili a semafori. Questo cambiamento permette un’implementazione più rapida e versatile, facendo sì che la tecnologia possa essere gradualmente integrata nelle infrastrutture esistenti.

Come funziona Taara: tecnologia all'avanguardia

Il nuovo chip Taara utilizza un sistema avanzato di tracciamento che permette di dirigere e correggere il fascio di luce in modo estremamente preciso, senza la necessità di parti meccaniche mobili. Ogni dispositivo Taara è dotato di centinaia di emettitori luminosi, gestiti da un software che controlla con esattezza la direzione in cui vengono trasmessi i segnali luminosi. Questo meccanismo consente la creazione di un collegamento sicuro per la trasmissione di dati, una volta che i due fasci luminosi si allineano perfettamente.

Rispetto alla trasmissione tradizionale della luce, che avviene tramite cavi sotterranei, la tecnologia Taara rappresenta un'alternativa innovativa: sfrutta un fascio di luce invisibile e stretto, capace di veicolare dati a velocità di 20 Gbps per distanze che raggiungono i 20 chilometri. Questa velocità rende l'implementazione di Taara particolarmente vantaggiosa rispetto ai metodi tradizionali che richiedono tempi lunghissimi per l’installazione.

Le prospettive future e l'impatto di Taara

L’aspetto più rivoluzionario di Taara è la sua capacità di attivare una rete in poche ore, a differenza delle settimane o dei mesi necessari per realizzare un'infrastruttura in fibra ottica. Google sostiene che questo approccio non solo ridurrà i costi di installazione, ma permetterà anche di connettere le aree del mondo attualmente sottoservite. Questa tecnologia potrebbe anche aprire la strada a veicoli autonomi che utilizzano Taara per comunicare in tempo reale.

Il potenziale innovativo di Taara è stato descritto da Krishnaswamy come illimitato, suggerendo che l'uso della luce per la trasmissione di dati ha opportunità che superano le attese.

La commercializzazione del chip Taara è prevista per il 2026, e Google invita innovatori e ricercatori interessati a esplorare nuove applicazioni della tecnologia a contattare il team via email, promettendo un'ampia gamma di possibilità applicative che potrebbero cambiare il modo in cui il mondo si connette e interagisce con Internet.