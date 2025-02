Instagram svela Edits: un nuovo editor video per competere con CapCut

Nel mondo dei social media, Instagram continua a evolversi e sorprendere i propri utenti con nuove funzionalità. Recentemente, la piattaforma ha annunciato il lancio di Edits, un'applicazione di editing video progettata per i dispositivi mobili, con l'obiettivo di rivaleggiare con CapCut, il popolare editor di video di ByteDance che alimenta TikTok. Sebbene Meta, l'azienda madre di Instagram, avesse inizialmente programmato la disponibilità di Edits per il 13 marzo 2025, il rilascio sembra subire un piccolo slittamento.

La data di lancio e le nuove tempistiche

La pagina di pre-ordine dell'app Edits sull'App Store ora indica che il lancio è previsto per il 31 marzo 2025, con un rinvio di due settimane rispetto alla data inizialmente comunicata. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Meta riguardo le motivazioni di questo rinvio, lasciando gli utenti in attesa e curiosi.

Le parole di Adam Mosseri e le caratteristiche dell'app

Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha presentato Edits come uno strumento per gli appassionati di videomaking. Secondo Mosseri, l'app offrirà una “suite completa di strumenti creativi” che include diverse funzionalità innovative. Tra queste:

Una scheda dedicata all'ispirazione per stimolare la creatività

Un’altra scheda per tenere traccia delle proprie idee

Una “camera di qualità decisamente superiore” per le riprese video

Tutti gli strumenti di editing che ci si aspetta da un'app professionale

La possibilità di condividere i propri progetti in bozza con amici e altri creatori

Esportazione semplice su Instagram, accompagnata da analisi approfondite per i contenuti Reels

Funzionalità avanzate e flessibilità dell'app

Dalle immagini disponibili, sembra che Instagram Edits permetterà agli utenti di ritagliare i video, combinare più clip, aggiungere suoni e voiceover, creare sottotitoli e molto altro ancora. Sarà anche possibile registrare video direttamente dall'app, con impostazioni per la risoluzione, il frame rate e il profilo colore. Una caratteristica notevole è la possibilità di esportare video su altre piattaforme senza alcun watermark, un aspetto che può rivelarsi estremamente interessante per i creatori di contenuti.

Un contesto competitivo: l'ecosistema dei video brevi

Non è un caso che l'annuncio di Edits sia avvenuto nello stesso giorno in cui TikTok e CapCut sono stati messi al bando negli Stati Uniti. L'aggressiva strategia di Instagram è ben evidente nel tentativo di conquistare il pubblico della generazione video breve, data la popolarità dei Reels che competono direttamente con TikTok. Meta sta chiaramente investendo in nuove tecnologie per mantenere la propria posizione di rilievo nel panorama dei social media.

Rilascio per iPhone e piani futuri

Per il momento, Edits sarà distribuito in prima battuta per i dispositivi iPhone, promettendo una versione per Android che arriverà “già a breve”. Questa scelta potrebbe rappresentare una mossa strategica per assicurarsi un lancio efficace e dimostrare la potenza dell'app nella comunità dei creatori di contenuti. Con la crescente domanda di strumenti di creazione video, Edits potrebbe diventare rapidamente un'importante risorsa per utenti e professionisti.