Instagram introduce un nuovo strumento per gestire i commenti indesiderati

In un'ottica di miglioramento della user experience, Instagram si prepara a testare una funzione innovativa. Questo strumento permetterà agli utenti di segnalare commenti di cui non si sentono a proprio agio in modo discreto, senza rendere pubblica la loro opinione. Con l'obiettivo di promuovere un ambiente più positivo sulla piattaforma, questa iniziativa arriva direttamente dalle dichiarazioni del CEO di Instagram, Adam Mosseri.

Dettagli sulla nuova funzione di segnalazione

Adam Mosseri ha recentemente svelato questa novità in un post su Threads, sottolineando come il pulsante in fase di test consista in una freccia rivolta verso il basso, posizionata accanto al tanto utilizzato pulsante "mi piace". Questo pulsante, una volta attivato, non permetterà ad altre persone di sapere chi ha segnalato un commento, né verrà visualizzato un conteggio dei "non graditi". Secondo Mosseri, "alla fine, potremmo integrare questo segnale nel ranking dei commenti, per spostare quelli meno apprezzati più in basso nella sezione".

L'idea è chiara: migliorare la qualità delle interazioni all'interno della piattaforma, spostando eventuali commenti sfavorevoli in una posizione meno visibile. Questo cambiamento si inquadra nella strategia dell’azienda di promuovere un clima più accogliente e positivo per tutti gli utenti.

L’impegno di Instagram per un ambiente social più sano

Christine Pai, portavoce di Instagram, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo a questa iniziativa, spiegando che l’azienda è costantemente al lavoro per permettere alle persone di controllare meglio la loro esperienza sull'app. "Stiamo testando un nuovo pulsante accanto a ciascun commento su un post di Reels o nel Feed, per consentire a un gruppo selezionato di utenti di segnalarli in privato. In seguito, potremmo anche testare il posizionamento di questi commenti inseguito, per migliorare ulteriormente l'esperienza".

La scelta di introdurre questo nuovo pulsante risponde alle esigenze di una comunità sempre più attenta alla salute mentale e al benessere degli utenti. Grazie a questo strumento, Instagram non solo riconosce la validità delle opinioni degli utenti, ma cerca anche di offrir loro un modo per esprimere disapprovazione senza creare conflitti o tensioni pubbliche.

Come cambierà l’esperienza degli utenti su Instagram

Questa nuova funzionalità ha il potenziale di influenzare notevolmente il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti sulla piattaforma. Se la segnalazione di commenti ritenuti inappropriati diventerà una pratica comune, potrebbe trasformarsi in una strategia per favorire un dialogo più costruttivo e rispettoso. Mosseri ha affermato che l’implementazione di questo strumento è ancora in fase di test, quindi sarà interessante osservare come evolverà nel tempo.

La speranza di Instagram è che questa misura possa effettivamente rendere la comunità online più amichevole e aperta. Mentre ci si avvicina a un aggiornamento significativo, gli utenti potranno continuare a commentare e interagire, sapendo di avere un modo per esprimere la loro opinione senza paura di ripercussioni dirette. Sarà fondamentale monitorare l'effetto di questo pulsante, per comprendere se porterà i risultati desiderati nel lungo periodo.