Instagram introduce la funzione di riproduzione veloce per i Reels

Instagram, la popolare piattaforma social di proprietà di Meta, ha recentemente annunciato una nuova funzionalità molto attesa dagli utenti: la possibilità di guardare i Reels a una velocità doppia. Questo aggiornamento è stato implementato per offrire maggior controllo sull’esperienza di visualizzazione e migliorare l’interazione con i contenuti video.

La nuova funzionalità di Instagram: come funziona

Il rappresentante di Instagram ha comunicato che questa caratteristica è stata molto richiesta dalla comunità. Per utilizzare il nuovo sistema di riproduzione, gli utenti devono semplicemente premere a lungo il bordo destro o sinistro dello schermo mentre visualizzano un Reel. Questo comando attiverà la riproduzione a 2x, che continuerà fino al rilascio della pressione. Questa opzione rappresenta un passo avanti significativo nella personalizzazione delle opzioni di fruizione dei contenuti, consentendo agli utenti di recuperare tempo o semplicemente di immergersi più velocemente nelle parti che trovano più interessanti.

La reale applicazione di questa funzionalità varia in base ai dispositivi e agli aggiornamenti delle app. Pertanto, è consigliabile assicurarsi di avere l’ultima versione disponibile di Instagram installata sul proprio smartphone, in modo da non perdere questa opportunità.

Un trend già visto in altre piattaforme

Esplorando il panorama dei contenuti video, non sorprende che la riproduzione a grande velocità sia una caratteristica già apprezzata da parte degli utenti di diversi servizi di streaming. Piattaforme come TikTok, Netflix e YouTube hanno già implementato simili opzioni. Optare per la visione a una velocità raddoppiata permette un consumo più efficiente di contenuti e offre la possibilità di rivedere momenti salienti senza dover scorrere manualmente.

Nonostante questa nuova opzione sia stata accolta favorevolmente, Instagram non è stata la prima a introdurla. Tuttavia, si tratta di un’ulteriore evoluzione della piattaforma che dimostra la sua volontà di essere competitiva rispetto ad altre app emergenti, come YouTube Shorts, che comunque attualmente non offre questa funzione.

Ultime novità sull’accesso alla funzione

Molti utenti hanno già provato a utilizzare questa nuova funzione sui propri dispositivi iPhone, ma hanno riscontrato difficoltà, come testimoniano diversi feedback. Secondo fonti interne, “Tutti gli utenti di Instagram dovrebbero avere accesso a questa funzionalità entro la fine della giornata.” Questo processo di aggiornamento, come altri similari, può richiedere fino a 24 ore per essere uniformemente distribuito a tutti gli utenti.

In sintesi, l’aggiunta della funzionalità di riproduzione a 2x rappresenta un passo significativo per **Instagram, rispondendo a una richiesta esplicita della sua base utenti e migliorando ulteriormente la loro esperienza con i contenuti video. Anche se l’accesso tempestivo può variare, le aspettative sono alte e gli utenti non vedono l’ora di utilizzare questa novità.