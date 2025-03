Inchiesta per corruzione al Parlamento Europeo, coinvolti eurodeputati italiani e Huawei

Il Parlamento Europeo si trova al centro di un'inchiesta per corruzione che coinvolge la multinazionale cinese Huawei. Questa vicenda ha scosso le istituzioni europee e ha attirato l'attenzione dei media, in particolare quando è emerso che tra i soggetti coinvolti figurano anche europarlamentari italiani. La situazione si fa seria con perquisizioni in oltre venti sedi e il sequestro di due uffici all'interno del Parlamento, il tutto in relazione alle attività di lobbying svolte dall’azienda asiatica.

Dettagli sull'inchiesta

Il portavoce della Procura belga ha confermato che l’indagine si sta concentrando su presunti casi di corruzione che includono la falsificazione di documenti e operazioni di riciclaggio di denaro. Questi atti sarebbero stati diretti a favorire gli interessi commerciali di Huawei in Europa. Le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni in 21 luoghi sparsi a Bruxelles, oltre a zone nelle Fiandre, in Vallonia e perfino in Portogallo, dove sono stati eseguiti diversi arresti.

Tra i due uffici sequestrati, uno appartiene ad Adam Mouchtar, assistente dell’europarlamentare Nikola Minchev e uno dei fondatori di EU40, un gruppo politico giovanile. L’altro ufficio è riconducibile agli assistenti di Fulvio Martusciello, un deputato italiano di orientamento conservatore. Tuttavia, i dettagli riguardanti quest’ultimo non sono stati ulteriormente specificati. Le conseguenze dell’inchiesta su assistenti e membri del Parlamento non sono ancora chiaramente delineate, ma le preoccupazioni crescono.

Huawei e il contesto del lobbying

Il nuovo fascicolo d'inchiesta pone Huawei al centro di un dibattito più ampio sulle pratiche di lobbying in Europa. L'azienda cinese, un tempo ritenuta un partner strategico, ha visto la sua reputazione intaccata a causa di timori relativi alla sicurezza legati ai suoi legami con il governo di Pechino. La rilevanza del caso si amplifica se si considera che queste attività di pressione politica potrebbero avere un impatto sulla legislazione e sulle politiche europee.

Indagini condotte da fonti investigative belghe e olandesi segnalano che l’attenzione della Procura si estende a comportamenti illeciti risalenti a partire dal 2021. Sono sotto esame pagamenti per cariche politiche, regali sproporzionati, spese di viaggio e inviti a eventi sportivi, tutti ritenuti finalizzati a tutelare gli interessi aziendali di Huawei.

Risposta delle istituzioni e dell’azienda

La scoperta di tali irregolarità ha suscitato preoccupazioni istituzionali, con alcuni membri del Parlamento Europeo che richiedono azioni decisive per ripristinare la credibilità dell’istituzione. Un clima di crescente sfiducia si è installato, ponendo domande sulle dinamiche di potere all'interno dell’UE e sulla trasparenza nelle relazioni commerciali.

Il Parlamento si è dichiarato pronto a collaborare pienamente con le autorità belghe, dimostrando così un impegno nella lotta contro la corruzione. Da parte sua, Huawei ha espresso la propria posizione riguardo alle accuse, sottolineando la volontà di cooperare con le indagini e reiterando un approccio di tolleranza zero nei confronti della corruzione.

La situazione è in continua evoluzione e rimane da vedere in che modo le autorità europee e nazionali reagiranno agli sviluppi di questa inchiesta.