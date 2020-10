Come importare ed esportare le password su Microsoft Edge

Se sei aggiornato con le ultime notizie di Microsoft, saprai che la società ha lavorato duramente per realizzare Microsoft Edge, il browser destinato a concorrere con quelli più utilizzati e conosciuti al mondo. Se vuoi provare Microsoft Edge ma non vuoi perdere le password memorizzate sul browser che usi quotidianamente, sappi che puoi importarle molto facilmente. E se non ti trovi bene con il nuovo Edge, puoi esportarle di nuovo e continuare ad usare il tuo “vecchio” browser! Come? Nella nostra guida ti spieghiamo come importare ed esportare le password utilizzando Microsoft Edge.

Come importare le password in Microsoft Edge

L’importazione delle password in Microsoft Edge, scaricabile gratuitamente dal sito di Microsoft, è estremamente semplice. Non è nemmeno necessario esportare le password dal vecchio browser: Microsoft Edge è infatti in grado di rilevare i browser installati sul tuo sistema e ti permette così di importare le password da quello di tua scelta.

Se desideri importare il vault di un gestore di password in Edge, devi prima verificare se puoi installare il gestore tramite l’archivio dei componenti aggiuntivi di Edge. Se puoi farlo, allora dovresti essere in grado di accedere al tuo account e trasferire le tue password. Sfortunatamente, non puoi esportare le tue password dal tuo gestore e importarle direttamente in Edge. In genere, quando esporti le password, viene creato un file CSV che puoi importare altrove. Edge, tuttavia, importa solo dai browser e non dai file CSV. Pertanto, sebbene sia piuttosto complicato, puoi esportare le tue password in un file CSV, importarlo in un browser come Chrome o Firefox, quindi eseguire un’importazione del browser tramite Edge.

L’importazione delle password da un browser

Per iniziare, avvia Microsoft Edge e fai clic sui tre punti in alto a destra. Quindi, fai clic su “Impostazioni”. A questo punto, potresti essere tentato di fare clic sull’impostazione “Password”: non devi! Devi invece scorrere nel menu e fare clic su “Importa dati del browser“.

Nel menu in alto, seleziona il browser da cui desideri importare. Quindi, se disponi di profili multipli su quel browser, puoi selezionare quale profilo verrà utilizzato per acquisire le tue password. Dopo averle configurate entrambe, assicurati che la casella di controllo “Password salvate” sia selezionata.

A questo punto, vedrai apparire un piccolo avviso a destra che ti avverte che tutte le password che hai già salvato saranno sovrascritte dai dati importati. Pertanto, se hai modificato la password di un account in Edge, essa verrà sovrascritta dai vecchi dettagli durante l’importazione. Quando sei pronto, scorri verso il basso e fai clic su “Importa”. Potrebbe essere necessario un riavvio del programma o del PC prima che tutte le password vengano visualizzate correttamente.

Come esportare le password da Microsoft Edge

Se il nuovo browser Edge non è di tuo gradimento e desideri eseguire nuovamente la migrazione, puoi esportare le tue password da Edge: puoi dunque importarle nel browser di tua scelta in modo da non perdere alcun dato. Per fare ciò, torna alla pagina delle Impostazioni. A questo punto, accedi alla pagina della password per esportarle. Fai clic sui tre punti posti accanto alla dicitura “Password salvate”. Nota bene: se stai utilizzando la modalità scura su Edge, lo sfondo grigio potrebbe rendere difficile la visualizzazione dei tre punti. Passa il mouse sotto le levette finché non lo trovi.

Quindi, fai clic su “Esporta password”. Dovrai inserire il codice PIN di Windows prima di poterle esportare. Una volta terminato, puoi salvare un file CSV contenente tutte le tue password e importarlo nel tuo browser preferito. Assicurati solo di eliminare il file una volta completata l’importazione, altrimenti altre persone possono leggere le tue password!

Come hai potuto notare, Microsoft ha semplificato l’importazione e l’esportazione delle password in Microsoft Edge. Ora si tratta di una procedura davvero alla portata di tutti!

