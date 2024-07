Imparare online: le migliori alternative a Udemy

Uno dei maggiori pregi di Internet è che hai a disposizione materiale, sia esso un corso complesso o un semplice tutorial, per imparare qualunque cosa. Si tratta di un vantaggio enorme che, con un pizzico di buona volontà, permette a chiunque di accrescere il proprio bagaglio di conoscenza.

Al di là di ciò che offre YouTube, esistono piattaforme specifiche che offrono percorsi e-learning complessi, capaci di trasformare un utente inesperto in un maestro di Photoshop, per esempio. In questo ambito, Udemy è una dei servizi più apprezzati online, capace di offrire centinaia e centinaia di corsi (anche in italiano), su praticamente qualunque tipo di argomento.

Sebbene questo sito sia un punto di riferimento nel settore, Le alternative a Udemy non mancano di certo. Nell’articolo che stai per leggere ti proporremo altre piattaforme simili, capaci di espandere la tua cultura e le tue conoscenze in svariati ambiti.

Alternative a Udemy per chi conosce l’inglese

L’inglese è, al giorno d’oggi, pressoché indispensabile. Se non conosci già questa lingua, il primo corso che dovresti fare è proprio per approfondire la tua conoscenza della stessa.

Se stai cercando delle alternative a Udemy e sai l’inglese, avrai una quantità enorme di servizi e materiale (sia gratis che a pagamento) da cui attingere. Ecco quanto abbiamo individuato di interessante in ambito internazionale.

Udacity

Udacity è una piattaforma professionale, in grado di offrire corsi singoli o vere e proprie “nanolauree” agli iscritti. Pur esistendo diversi corsi gratuiti, il grosso è a pagamento ma, per quanto offerto, Udacity può considerarsi comunque un servizio che vale quanto costa.

Gli argomenti trattati spaziano dalla programmazione, all’Intelligenza Artificiale fino al Cloud Computing. Di fatto, per materie inerenti alla tecnologia, questa alternativa a Udemy è più che interessante. A rendere Udacity ancora più interessante, se hai qualche dubbio a riguardo, sono alcune delle sue collaborazioni. Si parla di grandi nomi come Google, Nvidia e Amazon.

Skillshare

Alcune persone imparano meglio se sono in un gruppo, coinvolte in forme di apprendimento definito come “collaborativo”. In questo senso Skillshare può essere un’ottima soluzione.

Si tratta di una community globale, popolata da creativi curiosi che vogliono imparare nuove conoscenze confrontandosi con altre persone. Nel contesto dei corsi, la comunicazione con gli altri partecipanti è un fulcro: tutto ciò rende Skillshare una piattaforma profonda, capace di offrire un’esperienza difficilmente replicata da altri nomi di questa lista.

Oltre ad alcune lezione gratuite, il sito offre 7 giorni di prova gratuita. Unico grande svantaggio è l’assenza di certificazioni, il che potrebbe essere un guaio se stai cercando qualcosa con cui rimpolpare il tuo CV.

MasterClass

MasterClass è una piattaforma che punta in alto, fornendoti istruttori di prim’ordine per diversi ambiti.

Se vuoi imparare a cucinare da Gordon Ramsay o cominciare a fare musica con insegnanti come Alicia Keys o Hans Zimmer, MasterClass è il posto che fa per te. Ovviamente non aspettarti contenuti gratuiti, anche se i prezzi sono tutto sommato accessibili.

A rendere ancor meno accessibile la piattaforma è l’assenza di una prova gratuita, anche se esiste una formula soddisfatti o rimborsati a 30 giorni.

HubSpot Academy

Se sei un professionista che lavora o vorrebbe lavorare online, HubSpot Academy è un’alternativa interessante a Udemy. Si parla di una miriade di corsi gratuiti che spaziano da marketing al Web Design, il tutto con tanto di certificazioni da mettere in bella mostra su LinkedIn.

Se operi in questi settori, conosci l’inglese e vuoi formarti senza spendere un capitale, HubSpot Academy ti offre tutto ciò che puoi desiderare.

edX

Con edX parliamo di una piattaforma professionale, in grado di offrire corsi e percorsi di studi universitari da più di 260 università tra le più prestigiose al mondo.

Stiamo parlando di migliaia e migliaia di corsi che potenzialmente ti permettono di delineare il tuo futuro lavorativo, con particolare focus sull’ambito digitale. Nonostante esista qualche corso in italiano, si tratta di un numero talmente esiguo che non consigliamo edX se non parli inglese ad alto livello.

Alternative a Udemy che offrono (parte) del materiale in italiano

Se non vuoi proprio saperne di imparare l’inglese, il tuo raggio d’azione si restringe notevolmente. Nonostante ciò, sia tra piattaforme italiane che estere, esiste anche parecchio materiale nella nostra lingua. Ecco dove puoi trovare corsi in italiano.

Coursera

Coursera è una delle alternative a Udemy più famose. Stiamo parlando di un brand di livello mondiale che, tra le altre cose, offre anche parte del proprio materiale nella nostra lingua (anche se una in netta minoranza rispetto a quanto disponibile in inglese).

Parliamo di una piattaforma con oltre 220 partner in 55 paesi, con svariate materia affrontate (tecnologia, sanità, business, marketing e tanto altro). Molti corsi, anche in italiano, sono gratuiti. Proprio lato costi vi sono alcuni sostanziali problemi.

Coursera ha una struttura dei prezzi varia e un po’ confusa, ma le tariffe dei corsi sono comunque accessibili. Un plus da non sottovalutare è l’app per scaricare le lezioni e seguirle online.

Fastweb Digital Academy

Soprattutto se sei un cliente Fastweb e vuoi ampliare la tua cultura, la Fastweb Digital Academy fa per te. Nulla a che vedere con corsi universitari o simili, ma una serie di corsi apprezzabili, alcuni riservati agli utenti Fastweb, con tanto di certificato finale.

Tra gli argomenti trattati figurano IA, cybersecurity, digital marketing e tanti altri. Un ottimo modo per avvicinarsi a questi argomenti prima di approfondire con percorsi di studio più complessi e strutturati.

Lacerba

Lacerba è una delle alternative a Udemy più conosciute e apprezzate. Stiamo parlando di una piattaforma che offre una quantità considerevole di corsi su svariati argomenti come business, marketing, Web design, personal branding e altri aspetti.

I punti di forza dei corsi proposti di Lacerba sono diversi: dai tanti corsi gratuiti alla lingua italiana, molto diffusa tra i percorsi di studio proposti, oltre a soluzioni su misura per le aziende e alle certificazioni condivisibili su LinkedIn e non solo.

Insomma, se stai cercando di imparare online Lacerba è una piattaforma che dovresti visitare almeno una volta.

Emagister

Un’altra piccola chicca per chi cerca qualcosa di simile a Udemy, ma capace anche di offrire qualcosa di diverso, è Emagister.it.

I temi trattati dalla piattaforma, con corsi rigorosamente in italiano, sono tantissimi. Tra di essi possiamo citare:

Amministrazione aziendale;

Finanza, informatica;

Lingue;

Marketing;

Scienze;

Sicurezza;

Sport;

Turismo.

Il tutto suddiviso in corsi laurea, post-laurea, generici e in preparazione a concorsi specifici.

Va detto che solo parte dei percorsi di studio forniti da Emagister sono offerti online, mentre per altri si parla di veri e propri corsi dal vivo. Per quanto riguarda il costo si spazia da pochissime decine di euro, fino a migliaia di euro per i percorsi più strutturati e specifici.

Come valutare una piattaforma per imparare online

Quelle che ti abbiamo presentato sono solo alcune alternative a Udemy che abbiamo ritenuto più interessanti, tanto se sei un semplice curioso quanto se sei una persona che ha bisogno di continua formazione per questioni lavorative.

Di seguito ti forniremo alcuni parametri per valutare eventuali altri servizi simili, facendo una scelta saggia anche tenendo conto che spesso il materiale di studio ha un costo da non sottovalutare. Prima di acquistare corsi o sottoscrivere abbinamenti, dunque, tieni conto di questi aspetti.

Costo

Online puoi trovare corsi gratuiti, a pagamento o formule come abbonamenti e simili.

Tieni presente che buona parte del materiale gratis non offre certificati e spesso tratta argomenti in modo vago. Se vuoi semplicemente aumentare il tuo bagaglio culturale, questi sono sufficienti. Se invece stai studiando per ottenere un titolo di studio o per migliorare il tuo lavoro, valuta materiale a pagamento.

Qui i costi sono difficili da valutare: esistono corsi da 2.000 euro poco utili e altri da 70 euro che possono rivoluzionare la tua vita. Cerca di affidarti a recensioni o a trial per poter saggiare cosa realmente un percorso formativo può offrirti.

Politica dei rimborsi

Un corso può deluderti oppure, più semplicemente, non è quello che ti aspettavi. Una parte delle piattaforme offre formule di rimborso a 30 giorni o sistemi simili. Prima di procedere con acquisti (soprattutto se onerosi) accertati di avere adeguate garanzie in questo senso.

App e accesso da mobile

Uno dei punti forti della formazione online è il fatto che rende possibile studiare ovunque, avendo un tablet o un laptop a portata di mano.

Alcune piattaforme propongono anche app per la riproduzione delle lezioni tramite iPhone o smartphone Android: tieni presente questo aspetto se vuoi ottimizzare il tempo a disposizione e, per esempio, studiare mentre sei in treno o in altre situazioni simili.

Certificazioni e titoli di studio

Sfoggiare una certificazione su LinkedIn o tramite altri canali può essere la mossa vincente per ottenere un posto di lavoro nuovo. In tal senso, però, fai attenzione: in molti casi, i corsi gratuiti non offrono nessun certificato o comunque dei documenti privi di valore.

Informati su ogni singola piattaforma e su ogni singolo corso su cosa può restarti di concreto tra le mani una volta terminata la formazione.