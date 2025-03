Il fondatore di Perplexity: dal sogno indiano ai 9 miliardi di dollari in meno di due anni

Aravind Srinivas, Ceo di Perplexity AI, ha conquistato la scena tecnologica globale in breve tempo, portando la sua azienda a una valutazione impressionante di 9 miliardi di dollari in soli due anni. Questa avventura è il frutto di un'idea innovativa: un motore di ricerca conversazionale che combina le potenzialità dell'intelligenza artificiale con una modalità di ricerca più diretta e intuitiva. In questo articolo, esploreremo il percorso di Srinivas e l'impatto che Perplexity sta avendo nel panorama della tecnologia e della ricerca.

Un percorso di successo dall'India alla Silicon Valley

Nato nel 1994 a Chennai, Aravind Srinivas ha mosso i suoi primi passi nel mondo della tecnologia in India, dove ha studiato e sviluppato le sue competenze. Dopo aver conseguito un dottorato a Berkeley, in California, è approdato nella Silicon Valley, come molti altri talenti indiani. Srinivas ha lavorato in laboratori di ricerca all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale, accumulando esperienze preziose presso aziende come DeepMind e OpenAI. Da ogni esperienza ha tratto insegnamenti fondamentali: dalla necessità di definire obiettivi ambiziosi, ma comunque realizzabili, alla capacità di comunicare in modo efficace i risultati del proprio lavoro.

Questa combinazione di esperienza e visione lo ha portato, nel 2022, a co-fondare Perplexity AI con altri esperti del settore. Nonostante la ferrea competizione nel settore tecnologico, la società ha rapidamente guadagnato un posto di rilievo, in grado di sfidare i giganti della ricerca online come Google.

Perplexity: una nuova era nella ricerca online

Ciò che distingue Perplexity dalle altre aziende è il suo approccio innovativo alla ricerca online. Descritta dal Ceo come un «matrimonio tra Wikipedia e ChatGPT», la piattaforma fornisce risposte immediate a domande complesse, restituendo anche le fonti delle informazioni. Questa nuova modalità di interazione differisce profondamente dai motori di ricerca tradizionali, che spesso richiedono una navigazione complessa per trovare contenuti rilevanti.

Srinivas sottolinea come l'arte di fare domande giuste diventi cruciale in un mondo in cui l'intelligenza artificiale evolverà ulteriormente. La ricerca tradizionale, pur mantenendo una sua importanza, potrebbe diventare meno centrale, spostando l'attenzione delle persone su strumenti più intuitivi e fruibili. Come spiegato da Srinivas, i progetti futuri includono anche il lancio di un browser chiamato Comet, previsto per la fine di marzo.

Il valore delle fonti e l'innovazione responsabile

L'uso delle fonti è un aspetto centrale del modello di business di Perplexity. Nonostante le critiche ricevute da alcune testate giornalistiche per presunta violazione di diritti d'autore, Srinivas e il suo team sono determinati a stabilire un modello economico che rispetti i contenuti originali, contrastando la regola del «prendere e usare» di altre piattaforme. Il Publisher Program, lanciato dall'azienda, prevede la condivisione dei ricavi con gli editori, di modo da creare un ecosistema più equo e sostenibile.

Questa strategia si discosta drasticamente dalla pratica comune dei motori di ricerca, che spesso prediligono modelli pubblicitari aggressivi a discapito della qualità dell'informazione. Srinivas afferma chiaramente che il successo di Perplexity dipende anche dalla collaborazione con i creatori di contenuti, e che la piattaforma non si limiterà a raccogliere contenuti senza compensare gli autori.

La cultura del rischio e le sfide europee

La carriera di Aravind Srinivas nel mondo tecnologico è anche una riflessione sulla cultura imprenditoriale americana, che valorizza il rischio e la possibilità di fallire come opportunità per crescere. Incontrando il pubblico europeo, egli nota come in Europa questa mentalità possa essere meno diffusa e come sarebbe opportuno rendere più accessibile l'avvio di nuove imprese.

Srinivas mette in guardia sul fatto che regolamentazioni premature, come l’AI Act, potrebbero frenare l'innovazione. In un mercato dove i grandi attori dominano, le nuove start-up faticano a emergere a causa della mancanza di un sostegno adeguato che promuova il rischio e l'innovazione. A suo avviso, la vera crescita e il valore emergono quando nuove idee vengono incoraggiate, non solo quando si investe in aziende già affermate.

La storia di Perplexity non è solo una dimostrazione delle capacità di un imprenditore, ma un richiamo a guardare avanti, verso un futuro in cui è possibile sfidare anche i giganti del settore, a condizione di avere visione e determinazione.