Google TV: ecco come Gemini trasformerà il modo di scegliere cosa guardare

Navigare tra le offerte delle piattaforme di streaming può essere un’impresa frustrante. Spesso ci ritroviamo a passare più tempo a cercare qualcosa da guardare piuttosto che a gustarci uno show o un film. Per fortuna, l’intelligenza artificiale arriva in soccorso, e in particolare una nuova funzionalità di Google TV, Gemini, promette di rendere questa esperienza molto più semplice e immediata.

Gemini, il nuovo assistente di Google TV

Annunciata durante il lancio di Android 16, Gemini è una funzione innovativa che può fornire informazioni dettagliate in tempo reale, come i risultati delle ultime partite NBA o un riepilogo delle principali notizie. Immagina di voler spiegare il sistema solare a un bambino di terza elementare: Gemini sarà in grado di fornirti non solo una spiegazione chiara, ma anche una selezione di video pertinenti da YouTube. La vera novità, però, è la capacità di suggerire opere da guardare in base ai tuoi interessi. Grazie a Gemini, gli utenti di Google TV possono ricevere raccomandazioni personalizzate per film e serie TV in linea con i propri gusti, o trovare il film d’azione adatto per i più piccoli.

Durante una dimostrazione presso la sede di Google a Mountain View, California, è emerso che utenti possono porre domande come “Qual è il miglior film di Mission Impossible?” e Gemini fornirà una risposta equilibrata, elencando varie opzioni ma sottolineando che la scelta finale rimane personale. Questo approccio interattivo rappresenta un modo fresco e coinvolgente per scoprire nuovi contenuti.

Netflix e la concorrenza nell’era dell’AI

Non è una novità che le big tech stiano investendo nell’AI per migliorare l’esperienza di intrattenimento. Netflix, ad esempio, ha recentemente lanciato una funzionalità simile in beta su iOS, permettendo agli utenti di utilizzare linguaggio più colloquiale per ottenere suggerimenti sui film. Un esempio fornito da Elizabeth Stone, CTO di Netflix, è la possibilità di richiedere qualcosa di “spaventoso, ma non troppo spaventoso, e magari un po’ divertente”. Questa capacità di comprendere richieste elaborate rende l’interazione più naturale e intuitiva. Questa collaborazione tra Netflix e OpenAI rappresenta un passo significativo verso un intrattenimento più “personalizzato”.

AI: opportunità e sfide nel mondo dello streaming

Con l’aumento delle offerte di intelligenza artificiale, è chiaro che le piattaforme di streaming come Netflix, Disney Plus e Hulu si affidano sempre più ad algoritmi per analizzare le abitudini di visione degli spettatori e fornire contenuti su misura. Tuttavia, la grande domanda è se queste nuove tecnologie risponderanno alle aspettative del pubblico. Solo nel 2023, Tubi aveva presentato uno strumento di ricerca AI chiamato Rabbit AI, ma è stato presto abbandonato, dimostrando che non tutti i tentativi di implementare l’AI incontrano il favore degli utenti.

La strategia di Google di integrare Gemini su diversi dispositivi, dal telefono all’auto fino alla Smartwatch, indica la volontà di rendere l’assistente AI una presenza costante nella vita quotidiana. Immagina di avere sempre accanto un amico che ti aiuta a decidere cosa guardare, un’idea che fa riflettere: potrebbe non sembrare inquietante, ma rappresenta comunque un cambio di paradigma nel modo in cui interagiamo con la tecnologia.

Un futuro incerto ma promettente

Nonostante gli entusiasmi, si avvertono anche delle perplessità riguardo alla sostenibilità delle nuove funzionalità AI. Come si evolverà il panorama dell’intrattenimento nei prossimi anni? I consumatori abituati a soluzioni efficaci potrebbero mostrare una certa resistenza riguardo a strumenti che non riescono a soddisfare le loro necessità reali. In fondo, molti di noi cercano conforto, e cosa c’è di meglio che immergersi in un buon film o in una serie coinvolgente? In questo senso, Gemini potrebbe rivelarsi un valido alleato nel combattere l’ansia dell’indecisione, offrendo non solo intrattenimento, ma anche una compagnia digitale che sa come rispondere ai nostri desideri.