Google Sheets si rinnova con Gemini: l'intelligenza artificiale al servizio dei fogli di calcolo

Google ha recentemente aggiornato Google Sheets, introducendo una serie di funzionalità avanzate grazie all'implementazione del nuovo sistema Gemini. Questo cambiamento permetterà agli utenti di analizzare i dati in modo più rapido ed efficace, trasformando i fogli di calcolo in strumenti potenti per la visualizzazione delle informazioni.

L'aggiornamento è stato annunciato a gennaio e da venerdì è disponibile per tutti gli utenti di Google Workspace che utilizzano le soluzioni aziendali. Con Gemini, i fogli di calcolo si arricchiscono di intelligenza artificiale, in grado di elaborare i dati e fornire analisi dettagliate, oltre a generare automaticamente grafici e visualizzazioni che semplificano la lettura delle informazioni.

Le nuove funzionalità di Gemini in Google Sheets

L'introduzione di Gemini offre agli utenti la possibilità di esplorare i propri dati in modo nuovo e intuitivo. Attraverso l'icona di Gemini posta in alto a destra nel foglio di calcolo, gli utenti possono interagire direttamente con il sistema. Ad esempio, è possibile chiedere al modello di intelligenza artificiale di prevedere il reddito netto per il trimestre successivo basandosi sui dati storici o di generare una mappa di calore per visualizzare i casi di supporto suddivisi per categoria e dispositivo.

Queste funzionalità rappresentano un notevole passo avanti rispetto a quanto offerto in precedenza, dove Gemini era limitato a creare tabelle o guidare l'utente attraverso operazioni specifiche. Adesso, gli utenti possono ottenere analisi complesse e approfondite senza dover necessariamente possedere competenze di programmazione.

Come sfruttare al meglio le capacità di Gemini

Per iniziare a utilizzare le nuove capacità di Gemini, l'utente deve semplicemente cliccare sull'icona di Gemini. Si aprirà una chat in cui sarà possibile interagire con il modello AI di Google. Gli utenti possono, ad esempio, richiedere informazioni sugli anomali livelli di inventario per prodotti specifici o identificare i tre canali di vendita più performanti.

Per garantire risultati accurati, Google consiglia di mantenere una formattazione coerente all'interno del foglio, utilizzando intestazioni chiare e assicurandosi che non ci siano valori mancanti. Gemini richiede la capacità di eseguire codice Python e svolgere analisi multilivello basate sui risultati ottenuti, ma è anche capace di rispondere a richieste più semplici usando le normali formule di calcolo di Google Sheets.

L'evoluzione delle funzionalità di Gemini negli ultimi mesi

L'aggiornamento di Google Sheets si inserisce in un contesto più ampio di miglioramenti delle capacità di Gemini negli ultimi tempi. Solo la scorsa settimana, Google ha introdotto la possibilità di analizzare e riassumere documenti, una funzionalità che era precedentemente riservata agli utenti di Gemini Advanced. Nel mese di febbraio, Google ha presentato aggiornamenti significativi al modello AI Gemini 2.0, introducendo opzioni a più basso costo e versioni avanzate con capacità di generazione di immagini e sintesi vocale migliorate.

Questi sviluppi fanno parte della strategia di Google per mantenere un passo competitivo con altri strumenti di intelligenza artificiale offerti da aziende come OpenAI e DeepSeek, che negli ultimi mesi hanno lanciato modelli simili, gratuiti o con costi contenuti. Con queste innovazioni, Google si propone di rendere l'uso dell'AI più accessibile a un pubblico ampio, migliorando l'efficienza e la funzionalità dei propri strumenti di lavoro.