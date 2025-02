Google semplifica la rimozione delle informazioni personali dai risultati di ricerca

Il colosso tecnologico Google ha annunciato un aggiornamento significativo del suo strumento "Risultati su di te", progettato per aiutare gli utenti a gestire le informazioni personali che appaiono tra i risultati di ricerca. Questo nuovo approccio rende più facile che mai per gli utenti segnalare e rimuovere contenuti indesiderati come indirizzi e numeri di telefono. Scopriamo le novità e come sfruttare al meglio questo strumento.

Il funzionamento del nuovo strumento

Il tool "Risultati su di te" offre la possibilità di monitorare attivamente quale informazione sensibile viene esposta sui risultati di ricerca di Google, permettendo di intervenire rapidamente. Per iniziare, gli utenti devono registrarsi fornendo a Google i propri dati, come nome, indirizzi, numeri di telefono e indirizzi email. È importante sottolineare che, secondo quanto dichiarato da Google, "i dati di contatto forniti non vengono condivisi né utilizzati per personalizzare l'esperienza con altri prodotti o servizi dell'azienda."

Una volta registrati, gli utenti riceveranno notifiche ogni volta che il loro dato personale verrà identificato nei risultati di ricerca. Questo consente un controllo costante e una maggiore sicurezza per coloro che sono preoccupati per la loro privacy online.

Accessibilità e disponibilità del tool

Fino a poco tempo fa, la funzione era difficilmente reperibile, essendo nascosta nell’app Google e in posizioni poco intuitive nelle impostazioni di cronologia per ora disponibili solo per gli utenti di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Australia, Canada, Sudafrica, Brasile, Messico, Spagna, Francia, Svezia, Thailandia, India e Indonesia. Tuttavia, Google ha in programma di estendere questo strumento ad altri paesi nei prossimi mesi, aumentando così le possibilità per una fetta più ampia di utenti di gestire la loro presenza online.

Questo strumento rappresenta un passo avanti nell’accessibilità delle funzioni di sicurezza e privacy, rendendo più facile per gli utenti avere il controllo sulle informazioni che desiderano mantenere private.

Richieste di rimozione semplificate

Con la nuova interfaccia, gli utenti possono ora facilmente richiedere la rimozione di contenuti, direttamente dal menu a tre punti accanto ai risultati di ricerca. Selezionando l’opzione "rimuovi questo risultato", viene facilitato il processo di richiesta. Vi sono tre categorie di rimozione disponibili: informazione personale che include contenuti di doxxing, rimozioni legali per segnalare contenuti illeciti come violazioni del copyright e abusi sui minori, e la possibilità di richiedere aggiornamenti per risultati di ricerca obsoleti.

Un particolare rilevante è l’introduzione della nuova funzione per la richiesta di aggiornamento delle informazioni, utile per coloro che hanno modificato, corretto o rimosso dati da un sito web ma che continuano a comparire tra i risultati di Google. Questa opzione ha come obiettivo quella di far sì che Google effettui una nuova scansione del sito per aggiornare le informazioni, riflettendo gli ultimi cambiamenti.

Considerazioni sulla privacy e l'uso dei dati

Questo cambiamento rappresenta un’importante iniziativa da parte di Google nel settore della privacy online. Con l'aumento della consapevolezza riguardo alla protezione dei dati personali, strumenti come il "Risultati su di te" offrono agli utenti un maggiore controllo sulle proprie informazioni. Nonostante l'asticella della privacy si alzi, rimane fondamentale per gli utenti comprendere le politiche di gestione dei dati di Google, "per navigare in modo più sicuro e consapevole."