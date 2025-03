Google modifica le regole sulle estensioni di Chrome: nuova svolta dopo il caso Honey

Negli ultimi mesi, il mondo digitale ha assistito a un'importante evoluzione delle politiche di Google riguardo alle estensioni di Chrome. Questo cambiamento sembra essere una reazione diretta allo scandalo collegato all'estensione Honey, accusata di sfruttare metodologie poco trasparenti per catturare crediti sugli acquisti degli utenti. Le nuove regole si pongono l’obiettivo di proteggere gli utenti da pratiche scorrette, e hanno già destato un ampio dibattito tra i creatori di contenuti online e il pubblico in generale.

La controversia legata a Honey e le nuove regole di Google

La polemica sorge dal metodo adottato da Honey per guadagnare su vendite effettuate tramite il suo servizio. In sostanza, l'estensione pareva essere in grado di richiedere un'ottima quota di credito senza che l'utente ne fosse pienamente consapevole. La reazione dei creatori di contenuti è stata intensa: molti di loro hanno espresso preoccupazione per la perdita di guadagni derivanti dall'uso di affiliate link in modo trasparente. Google, consapevole dei malumori, ha agito rapidamente.

Le nuove norme stabiliscono che i link di affiliazione e i codici promozionali possono essere inseriti solo quando l'estensione offre un beneficio chiaro e diretto per l'utente, legato alla funzionalità principale dell'estensione stessa. Questa modifica segna un passo significativo verso la trasparenza, indicando che le estensioni non possono iniettare link di affiliazione senza che ci sia una relativa azione da parte dell'utente.

Dettagli chiave delle politiche aggiornate di Google

Le nuove regole di Google sono evidenziate nella loro pagina delle Politiche Programmatiche aggiornate e descrivono chiaramente cosa non è consentito. In particolare, è vietato inserire link di affiliazione in assenza di un vantaggio tangibile per l'utente. Tra i comportamenti considerati scorretti ci sono:

L'inserimento di link di affiliazione senza l'offerta di sconti, cashback o donazioni.

L'iniezione continua di link di affiliazione senza un'azione da parte dell'utente.

In pratica, ogni utente ora deve essere consapevole e richiedere attivamente un link di affiliazione tramite l'estensione. Non è più possibile che il link sia presente senza che l'utente lo richieda in modo esplicito.

La consapevolezza degli utenti nel panorama delle estensioni

Un aspetto fondamentale delle nuove regole riguarda il concetto di "azione dell'utente". Google ha sottolineato che per ogni inserimento di codice di affiliazione, link o cookie, deve esserci una consapevolezza da parte dell'utente. Ecco alcuni esempi di violazioni che Google ha evidenziato:

Estensioni che aggiornano cookie legati agli acquisti senza informare esplicitamente l'utente.

Estensioni che aggiungono un codice di affiliazione all'URL senza che l'utente lo sappia.

Estensioni che applicano o sostituiscono codici promozionali senza il consenso dell'utente.

Queste norme sono progettate per proteggere gli utenti dall’essere manipolati o influenzati da pratiche poco etiche nel mondo degli acquisti online. Con la crescente preoccupazione per la privacy e la sicurezza, le politiche di Google sembrano indirizzarsi verso un maggiore prerogativa di controllo da parte degli utenti.

L'iter legale contro Honey e il futuro delle estensioni

Nel frattempo, la situazione legale riguardante Honey è in divenire, restano quindi interrogativi su come si evolverà questa vicenda. Google, con le sue normative più rigorose, sembra intenzionata a evitare che episodi simili possano ripetersi. Honey ha dichiarato in precedenza di seguire le pratiche di settore, inclusa l'attribuzione dell'ultimo clic, ma le nuove regole segnano un'intenzione di colmare eventuali lacune normative presenti precedentemente.

Resta da vedere come le modifiche a queste politiche impatteranno il lavoro di estensioni correlate e dei creatori di contenuti. La risposta dell’industria e la reazione degli utilizzatori saranno determinanti nel plasmare il futuro delle affiliate marketing su piattaforme come Google Chrome.