Google Messaggi e WhatsApp: integrazione per videochiamate in arrivo

Google ha avviato un interessante progetto di integrazione tra Google Messaggi e WhatsApp, il che promette di semplificare le videochiamate. Grazie a tale aggiornamento, gli utenti potranno avviare chiamate video senza la necessità di passare per Google Meet, un passaggio che in passato risultava obbligatorio. Questa novità è stata individuata nella versione 20250131 dell’app, attraverso un’analisi condotta da AssembleDebug sull’APK.

Un passo verso la comodità per gli utenti

Attualmente, se un utente decide di avviare una videochiamata tramite Google Messaggi, viene reindirizzato verso Google Meet. Questo implica che chi non ha installato l’app di Google debba scaricarla per poter partecipare alla chiamata. Consapevole di questa problematica, Google sta sviluppando una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di scegliere WhatsApp come alternativa. Questo cambiamento è significativo, poiché WhatsApp è un’app molto più utilizzata rispetto a Google Meet, rendendo più immediato il processo di comunicazione.

Una novità che emerge dalla nuova integrazione è rappresentata dalla presenza di un pulsante “telecamera” all’interno di Google Messaggi. Gli utenti troveranno due opzioni: la prima per avviare una chiamata con Google Meet, come già avviene oggi, e una seconda per scegliere WhatsApp. Così, chi non avesse installato Google Meet potrà facilmente usare WhatsApp, evitando di dover scaricare un’app aggiuntiva.

Nel caso in cui il destinatario non disponga di WhatsApp, riceverà una notifica che lo inviterà a scaricare l’app. Questo processo è simile a quello che accade con Google Meet, ma le possibilità che un contatto non abbia WhatsApp sono nettamente ridotte rispetto a quelle legate all’app di Google.

Limiti dell'integrazione attuale

Nonostante queste novità, attualmente la funzionalità di integrazione sembra essere limitata solo alle chat singole. Pertanto, per le videochiamate di gruppo l'unico strumento rimarrà Google Meet. Questo aspetto potrebbe essere soggetto a cambiamenti futuri, ma al momento l'integrazione con WhatsApp è riservata alle conversazioni tra due persone.

Questa limitazione evidenzia l’intento di Google di sviluppare il proprio servizio di messaggistica, mantenendo comunque una certa distinzione tra le interazioni individuali e quelle di gruppo. È probabile che l’azienda prenda in considerazione i feedback degli utenti per eventuali sviluppi futuri in questo contesto.

Tempistiche di rilascio dell’aggiornamento

Ad oggi, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo ai tempi di rilascio della nuova funzionalità. Essendo ancora in fase di sviluppo, potrebbero esserci modifiche o ritardi nella sua implementazione. Le aspettative degli utenti sono alte, poiché il potenziamento di Google Messaggi attraverso l’integrazione con WhatsApp rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e la competitività della piattaforma.

Quello che emerge con chiarezza è l’intenzione di Google di migliorare l'esperienza degli utenti di Google Messaggi rendendola più versatile e in sintonia con l'uso quotidiano delle applicazioni di messaggistica. Con WhatsApp già ampiamente utilizzato per la messaggistica e le chiamate, questa integrazione potrebbe benissimo rispondere alle esigenze degli utenti moderni, rafforzando la presenza di Google nel settore della comunicazione digitale.