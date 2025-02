Google Meet introduce la funzione di trascrizioni scorrevoli: ecco cosa cambia per gli utenti

Google Meet ha appena lanciato una nuova funzionalità che migliora l'esperienza degli utenti durante le riunioni. Ora, le trascrizioni delle ultime 30 minuti di conversazione saranno visibili in modo da facilitare il recupero delle informazioni durante o dopo le chiamate. Questo aggiornamento è disponibile per gli utenti di Google Workspace, sia quelli con abbonamento a pagamento che quelli che utilizzano un account personale.

Le nuove trascrizioni scorrevoli

Con la nuova implementazione, gli utenti possono accedere facilmente ai testi delle ultime tre decadi di conversazione. Prima dell’aggiornamento, le didascalie e le traduzioni in tempo reale scomparivano rapidamente una volta che non erano più considerati pertinenti alla conversazione in corso. Questo comportamento ha portato a numerose difficoltà, in quanto molti partecipanti non riuscivano a leggere tutto il contenuto o a seguire il filo del discorso.

Ora, Google ha deciso di conservare le trascrizioni delle conversazioni per un periodo prolungato di 30 minuti. Ciò consente agli utenti di scorrere liberamente e di rivedere le informazioni discusse, il che è particolarmente utile in situazioni in cui un partecipante potrebbe aver perso parti della discussione o desidera riconsiderare determinati dettagli che erano stati menzionati in precedenza.

Come utilizzare la funzione di didascalie e traduzioni

Per sfruttare la nuova funzione di trascrizioni scorrevoli, gli utenti devono attivare le Live Captions o Live Translate durante la riunione. È sufficiente cercare il pulsante "Attiva didascalie" accompagnato dall'icona della trascrizione. Questo pulsante può essere collocato in luoghi diversi a seconda della piattaforma utilizzata, talvolta accessibile tramite un menu a tre punti.

Una volta attivata questa funzione, gli utenti potranno scorrere facilmente le didascalie all'indietro, continuando a seguire la riunione in tempo reale. In ogni momento, è possibile tornare rapidamente alla parte attuale della chiamata utilizzando un pulsante dedicato chiamato "Torna in fondo", in modo da non perdere il filo della conversazione.

Disponibilità dell'aggiornamento

L’aggiornamento per le Live Captions e il Live Translate è già in fase di attuazione e gli utenti dei domini di Workspace con rilascio rapido potranno notare la novità nei prossimi giorni. Gli utenti dei domini con rilascio programmato, invece, vedranno l’implementazione a partire dal 24 febbraio, ma potrebbero dover attendere fino a 15 giorni per l’attivazione completa.

Con queste novità, Google Meet punta a migliorare l'esperienza delle proprie riunioni virtuali, ponendo attenzione alle esigenze degli utenti in termini di accessibilità e facilità di utilizzo delle funzioni di comunicazione.