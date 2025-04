Google lancia un piano AI gratuito per studenti universitari: accesso fino al 2026

Dal 2025, Google ha deciso di rivolgersi agli studenti universitari statunitensi, offrendo loro l’opportunità di iscriversi gratuitamente al piano Google One AI Premium. Questa iniziativa consente agli studenti di accedere a una vasta gamma di strumenti basati sull’intelligenza artificiale senza dover pagare il canone mensile di 20 dollari, fino al 30 giugno 2026. Durante questo periodo, Google mira a ottimizzare l’esperienza di studio degli universitari, permettendo loro di sfruttare al meglio le potenzialità dell’AI.

Requisiti di registrazione per l’offerta

Per godere di questa offerta esclusiva, gli studenti devono registrarsi entro il 30 giugno 2025. È necessario avere a disposizione un indirizzo email con dominio .edu, che servirà per la verifica dell’identità. Alex Joseph, portavoce di Google, ha dichiarato a The Verge che gli studenti riceveranno un promemoria via email prima del termine del loro piano, per assicurarsi che abbiano il tempo necessario per disdire l’abbonamento se lo desiderano. Questa misura di comunicazione è stata pensata per evitare sorprese e garantire una maggiore chiarezza nella gestione dell’abbonamento.

I vantaggi del piano Google One AI Premium

Il piano Google One AI Premium offre ben 2TB di spazio di archiviazione nel cloud, insieme a una serie di strumenti AI progettati per facilitare lo studio. Tra le funzionalità in evidenza spicca Gemini 2.5 Pro, che include strumenti come Gemini Advanced, in diretta competizione con ChatGPT Plus. Queste risorse permettono agli studenti di riassumere argomenti complessi e di trasformare rapporti in formati audio simili a podcast, rendendo le informazioni più accessibili e facili da assimilare.

In aggiunta a queste innovazioni, gli utenti possono utilizzare NotebookLM Plus, perfezionato per lo studio e per la sintesi audio. Inoltre, Google ha integrato il proprio assistente Gemini direttamente in applicazioni chiave come Docs, Sheets e Slides, ottimizzando il flusso di lavoro degli studenti. Tra le novità più interessanti troviamo anche Veo 2, un modello AI che trasforma testo in video, e Whisk, che permette di generare contenuti unendo testo e immagini.

La competizione nel settore educativo

Questo lancio di Google avviene in un contesto di crescente competizione nel settore educativo, dove anche OpenAI e Anthropic hanno presentato le proprie iniziative per attrarre studenti, offrendo un assaggio gratuito delle loro risorse di intelligenza artificiale. Le accademie rappresentano un mercato cruciale, e non sorprende che Google stia cercando di consolidare la propria presenza in questo ambito, in particolare considerando le sfide che l’intelligenza artificiale pone al suo tradizionale dominio nel campo della ricerca web.

Con i continui sviluppi nel settore dell’AI, l’iniziativa di Google potrebbe trasformare le abitudini di studio degli studenti, fornendo strumenti innovativi e risorse preziose. La mossa di proporre un accesso gratuito al piano premium potrebbe non solo attrarre nuovi utenti, ma anche incentivare l’adozione di soluzioni AI nelle aule e nelle università di tutto il Paese.