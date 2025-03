Google lancia importanti aggiornamenti per Workspace: nuove funzionalità Gemini in arrivo

Google ha avviato il rilascio di diverse funzionalità supportate da Gemini per gli utenti delle edizioni Business ed Enterprise di Workspace, specificamente per i piani Standard e Plus. Questi aggiornamenti, che spaziano dal miglioramento della chiarezza video in Meet all'introduzione di capacità di traduzione in Google Chat, segnano un passo significativo nell'evoluzione delle applicazioni di produttività offerte da Google. Con i continui sviluppi, la piattaforma mira a migliorare l’esperienza degli utenti, rendendo le comunicazioni più fluide e intuitive.

Nuove funzionalità di Google Meet

Una delle novità più attese è il rilascio della funzione "Studio Look" all'interno di Google Meet. Questa funzionalità si avvale delle capacità di intelligenza artificiale di Gemini per migliorare l'aspetto visivo dell'utente durante le videoconferenze. Grazie alla tecnologia di machine learning, "Studio Look" è in grado di rilevare e migliorare la qualità dell'immagine, permettendo agli utenti di apparire più nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità o con immagini sfocate.

In aggiunta a ciò, Google Meet beneficerà anche di "Studio Sound" e "Studio Lighting", che promettono di ottimizzare rispettivamente la qualità audio e la luce durante le chiamate. "Studio Sound" utilizza l'intelligenza artificiale per bilanciare il suono, compensando eventuali distorsioni e garantendo che la voce risulti chiara e comprensibile. "Studio Lighting", invece, simula un'illuminazione professionale per migliorare visivamente gli utenti, creando un’atmosfera più accogliente e professionale durante le presentazioni.

Funzionalità di Google Chat

Il sistema di messaggistica Google Chat non è da meno, e riceverà un aggiornamento significativo con l’introduzione di una funzione chiamata "Translate for me". Grazie a questa novità, l'intelligenza artificiale sarà in grado di rilevare automaticamente oltre 120 lingue e tradurre messaggi nella lingua preferita dall'utente. Questa opzione mira a semplificare la comunicazione tra team internazionali, abbattendo le barriere linguistiche e fornendo un'esperienza più fluida durante le conversazioni di lavoro.

Aggiornamenti in Google Drawing

Un'altra funzione interessante riguarda Google Drawing, dove è stata inserita una funzionalità di "rimozione dello sfondo". Questa opzione permette agli utenti di eliminare lo sfondo delle immagini in modo semplice e veloce, rendendo il processo di creazione e modifica molto più pratico e intuitivo. Le nuove funzioni di Chat e Drawing sono già disponibili e vanno a integrarsi perfettamente con le esigenze di produttività degli utenti.

Tempistiche di rilascio e compatibilità

Le nuove funzionalità per Google Meet, inclusi i fondali personalizzati, il suono e l'illuminazione studio, inizieranno a essere implementate a partire dal 11 marzo, mentre "Studio Look" sarà disponibile a partire dal 18 marzo. È fondamentale notare che queste innovazioni sono riservate agli utenti delle edizioni Business ed Enterprise di Google Workspace.

Inoltre, il team di Google ha recentemente rilasciato un aggiornamento per Gmail, che migliora l'integrazione con Calendar. A partire da questo aggiornamento, gli utenti noteranno un pulsante "aggiungi al calendario" quando Gemini rileva date importanti nelle email. Cliccando su questo pulsante, verrà automaticamente creato un evento nel calendario, semplificando notevolmente la pianificazione delle attività.

Google continua a dimostrare il proprio impegno verso l'innovazione e il miglioramento costante delle proprie piattaforme, cercando di fornire strumenti sempre più avanzati ed efficaci per facilitare la collaborazione e la produttività degli utenti.