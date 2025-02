Google lancia Circle to Search: la nuova frontiera della ricerca visiva sugli smartphone

Nel gennaio 2024, Google ha dato vita a una novità molto attesa nel mondo della tecnologia mobile: la funzionalità Circle to Search, che promette di rivoluzionare l’esperienza utente nella ricerca online. Questa innovazione si inserisce nel contesto di un'evoluzione costante nei metodi di ricerca, da quelli vocali al riconoscimento musicale, attraverso un'interfaccia più intuitiva e interattiva. Utilizzando semplici gesti sullo schermo, gli utenti possono esplorare informazioni senza dover abbandonare l'app in uso, segnando un importante passo avanti nella fluidità della navigazione.

Cos'è il Circle to Search e come funziona

Circle to Search è stato sviluppato per semplificare la modalità di ricerca attraverso movimenti naturali e intuitivi. L'idea alla base di questa funzione è permettere agli utenti di cerchiare, evidenziare o toccare elementi visivi e testuali su schermo, per ottenere immediatamente informazioni pertinenti. Questa funzionalità rappresenta un notevole passo in avanti rispetto ai metodi tradizionali, rendendo la ricerca più naturale e interattiva.

Gli utenti possono così esplorare contenuti visivi o testuali in modo immediato, interagendo direttamente con ciò che cattura la loro attenzione. Ad esempio, se si vede un’immagine interessante o un testo di interesse, è possibile cerchiare o toccare quell’elemento, e Google fornirà informazioni in un attimo, senza dover aprire nuove schede o cambiare applicazione. Questa modalità si rivela particolarmente utile in diverse situazioni, come durante la navigazione per shopping online o per la consultazione di articoli e immagini.

Utilizzare Circle to Search su desktop

Sorprendentemente, gli utenti che navigano su Google Chrome da desktop possono approfittare di una funzionalità molto simile a quella di Circle to Search presente sui dispositivi mobili. Questa opportunità consente di attivare una ricerca visiva applicando Google Lens, una tecnologia che riconosce oggetti e testi all'interno delle immagini.

Per sfruttare questa funzione, basta selezionare un'immagine, facendo clic con il tasto destro del mouse e scegliendo l'opzione "Cerca con Google Lens". Da qui, è possibile disegnare un rettangolo attorno all'oggetto di interesse e vedere apparire nella colonna laterale i risultati visivi simili, facilitando l'identificazione di oggetti e informazioni correlate.

Questa modalità è particolarmente utile quando si desidera sapere di più su un articolo, non solo durante l'uso di immagini statiche, ma anche nei video. Nel caso dei video su YouTube, il procedimento è simile: è sufficiente mettere in pausa il video nel punto in cui l’oggetto si presenta chiaramente e ripetere il processo di clic, portando alla scoperta delle informazioni desiderate. Ciò rende Google Lens una risorsa preziosa per chi cerca prodotti o dettagli visivi senza perdere tempo.

Applicazioni pratiche del Circle to Search

Le applicazioni di Circle to Search e Google Lens sono numerose e variegate. Immaginate di trovarvi in un negozio e di essere colpiti da un accessorio che non conoscete. Invece di dover chiedere aiuto a un commesso, basterà utilizzare il proprio smartphone per identificare l’oggetto. Oppure, nel caso di un menu in una lingua straniera, la funzione OCR di Google Lens vi permetterà di tradurre e comprendere rapidamente ingredienti e piatti.

Anche per chi ama viaggiare, queste funzioni offrono un modo innovativo per raccogliere informazioni su opere d'arte, monumenti e cultura locale, semplicemente puntando il telefono verso l’oggetto di interesse. Altro esempio di applicazione è durante l’apprendimento, dove gli studenti possono utilizzare questi strumenti per approfondire argomenti visti in classe con un semplice gesto. La sfida attuale è quella di utilizzare appieno queste risorse per migliorare l'accesso alle informazioni ed esperienze di apprendimento.

Con la continua evoluzione delle tecnologie a disposizione degli utenti, sarà interessante vedere come questa modalità semplificherà e diversificherà ulteriormente la ricerca, rendendo le informazioni sempre più accessibili e istantanee.