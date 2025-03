Google introduce nuove funzioni in Maps, Search e Hotels per facilitare la pianificazione dei viaggi

Con l’obiettivo di semplificare la pianificazione di viaggi e vacanze, Google ha presentato recenti aggiornamenti a Maps, Search e Hotels. Le nuove funzionalità sono pensate per aiutare gli utenti a gestire al meglio il proprio itinerario e a non perdere le preziose idee di viaggio scattate in screenshot.

Nuove funzioni di Google Maps

La celebre app di Google Maps si arricchisce di una funzione innovativa che permette di identificare luoghi presenti nei propri screenshot. Grazie a questa opzione, gli utenti possono salvare le destinazioni in una lista, evitando di perdere le idee di viaggio nel caos della galleria fotografica. Una volta attivata, la funzione basata su Gemini riconoscerà automaticamente i luoghi menzionati nel testo presente negli screenshot e offrirà la possibilità di visualizzarli direttamente sulla mappa. Gli utenti potranno anche rivedere le località e aggiungerle a una lista condivisibile.

Attualmente, questa funzione per la gestione degli screenshot è in fase di rilascio in lingua inglese per gli utenti iOS negli Stati Uniti, mentre il supporto per Android è previsto “a breve”. È importante notare che questa tecnologia non si basa sull’analisi delle immagini, ma richiede che il testo sia chiaramente visibile affinché il sistema possa riconoscere il luogo.

Strumenti di pianificazione aggiornati su Google Search

Anche Google Search ha subito aggiornamenti significativi per quanto riguarda la pianificazione dei viaggi. Le nuove funzionalità di costruzione dell’itinerario verranno attivate in lingua inglese, richiamando l’attenzione sia su dispositivi mobili che desktop negli Stati Uniti. Gli utenti potranno creare idee di viaggio utilizzando frasi mirate, come ad esempio “crea un itinerario per una vacanza in Grecia focalizzato sulla storia”. In questo modo, sarà possibile esplorare recensioni e foto condivise da altri utenti, accompagnate da una mappa con raccomandazioni sui luoghi, che potranno essere salvate su Google Maps o esportate in Google Docs e Gmail.

In aggiunta, Google ha annunciato che le AI Overviews di Google Lens, che forniscono informazioni in tempo reale su ciò che la fotocamera inquadra, saranno disponibili anche in Hindi, Indonesiano, Giapponese, Coreano, Portoghese e Spagnolo a breve. Questa funzionalità sarà determinante per utenti di diverse nazionalità, migliorando l’accessibilità alle informazioni turistiche.

Avvisi di prezzo per gli hotel

In un ulteriore passo avanti, gli avvisi per il calo dei prezzi, già presenti in Google Flights, saranno ora lanciati a livello globale anche per lo strumento di ricerca degli hotel di Google. Questa nuova funzionalità, attivabile su browser desktop e mobile, permetterà agli utenti di monitorare i prezzi per le date e le destinazioni scelte tramite notifiche via email. Sarà possibile tener conto di elementi come area, rating stellare e accesso alla spiaggia, consentendo così una pianificazione più dettagliata e su misura per ogni tipo di viaggiatore.

Con queste novità, Google mira a fornire agli utenti strumenti di pianificazione sempre più sofisticati, mirando a migliorare l’esperienza complessiva di organizzazione delle vacanze. I viaggiatori potranno gestire in modo più semplice e intuitivo tutte le informazioni relative ai loro piani, contribuendo a rendere l’esperienza di viaggio più fluida e organizzata.