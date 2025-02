Google Docs migliora le immagini di copertina: nuove opzioni per gli utenti

Il mondo dell'editing online è in continua evoluzione e Google Docs non fa eccezione. Con l'intento di rendere l'esperienza utente ancora più fluida e creativa, Google ha recentemente implementato un aggiornamento significativo che amplia la possibilità di aggiungere immagini di copertina ai documenti. Questa novità mira non solo a migliorare l'aspetto visivo dei file, ma anche a semplificare il processo di personalizzazione, lasciando maggior libertà agli utenti di esprimere la propria creatività.

Aggiungere immagini di copertina in modo semplice e veloce

Fino ad oggi, per inserire un'immagine di copertina in Google Docs, gli utenti erano costretti a caricare un file direttamente dal proprio computer. Adesso, questa limitazione è superata. Gli utenti possono finalmente attingere a un vasto repertorio di opzioni. È possibile, ad esempio, cercare direttamente sul Web, oppure utilizzare immagini già salvate in Google Drive o Google Foto. Un'ulteriore possibilità è quella di utilizzare un URL esistente che porti all'immagine desiderata. Questo approccio versatile non solo rende il processo più semplice e veloce, ma invita anche a esplorare fonti diverse per le immagini, ampliando la gamma di scelte.

In aggiunta, Google ha introdotto una nuova libreria di contenuti stock che offre 100 nuove immagini pronte per l'uso. Queste immagini coprono una vasta gamma di temi, tra cui arte, paesaggi e anche immagini legate al cibo, permettendo così di trovare facilmente il soggetto giusto per ogni documento. Gli utenti possono quindi scegliere tra questi contenuti di alta qualità per arricchire i loro lavori, elevando così l'aspetto generale dei loro documenti.

Una nuova modalità senza pagina per valorizzare le immagini

La nuova funzione delle immagini di copertina è accessibile esclusivamente in modalità senza pagina. Questa scelta permette all'immagine di occupare tutta la larghezza del documento, garantendo un impatto visivo maggiormente coinvolgente. Per attivare questa modalità, è sufficiente navigare nel menu e selezionare le impostazioni appropriate. L'opzione "Passa al formato senza pagina" si trova sia nel menu File che in Formato. Tale versatilità permette agli utenti di personalizzare i loro documenti con maggiore facilità, assicurando che le immagini di copertina siano sempre all'altezza delle aspettative.

Quando si attiva questa modalità, è possibile cliccare sul chip dell’immagine di copertura situato nella parte superiore del documento. Questo passaggio semplice consente una personalizzazione immediata, rendendo il processo di editing più intuitivo e accessibile.

Creazione di immagini di copertina tramite Google Gemini

Le novità non si fermano qui. Google ha anche ricercato nuovi modi per facilitare il processo di creazione delle immagini di copertina. Attraverso la nuova funzionalità denominata Google Gemini, gli utenti possono creare immagini personalizzate direttamente all'interno dei loro documenti. Facendo clic sull’immagine di copertura, verrà generato un contenuto temporaneo che consente di caricare file già esistenti o, in alternativa, di generare immagini ex novo utilizzando l'intelligenza artificiale di Google. Questa opzione rappresenta un ulteriore passo avanti verso la personalizzazione dei documenti, dando a ciascun utente la possibilità di esprimere meglio la propria identità visiva.

Attualmente, queste nuove funzioni sono in fase di distribuzione. Google ha avvisato che potrebbero essere necessari fino a 15 giorni affinché tutti gli utenti possano accedere a queste interessanti funzionalità. Tutti, sia gli abbonati a Workspace che gli utenti di account Google personali, potranno beneficiare di queste novità, trasformando Google Docs in uno strumento ancora più potente e versatile per la creazione di contenuti visivi accattivanti.