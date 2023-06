Perché i giochi per Nintendo Switch costano di più?

Nintendo occupa da sempre un posticino speciale nel cuore degli appassionati di videogiochi, che fin dall’uscita delle primissime console della casa Giapponese hanno atteso con ansia ogni singola nuova uscita, sapendo di potersi aspettare sempre altissimi livelli di qualità e divertimento a più non posso. Ma c’è una cosa che molti videogiocatori continuano a chiedersi, a distanza di anni dall’uscita della primissima console: perché i giochi Nintendo costano di più? E perché non scendo mai di prezzo? Solitamente, con i giochi di altre piattaforme, è possibile attendere qualche mese dall’uscita per potersi accaparrare i titoli a prezzo ridotto. Questo purtroppo non accade con le opere Nintendo, che mantengono il prezzo iniziale anche a distanza di anni dalla loro uscita. Questo è dovuto a una lunga serie di fattori. Vediamoli insieme.

I giochi Nintendo sono più costosi di quelli di altre piattaforme?

Perchè i giochi Nintendo costano di più? Il loro prezzo è effettivamente più alto di quelli prodotti per altre piattaforme? Solitamente, i videogiochi presentano un prezzo maggiore subito dopo il rilascio, che però andrà a calare nei mesi successivi fino a raggiungere cifre decisamente più economiche e accessibili. Per quanto riguarda invece i giochi Nintendo, il prezzo tende a rimanere lo stesso fin dal giorno di rilascio, con rarissimi sconti e poche possibilità di acquistare i giochi pagando meno. Ma perché questo accade?

I giochi Nintendo non perdono valore

Se ti stai chiedendo perché i giochi Nintendo costano di più, ecco uno dei tanti motivi. Partiamo col dire che la casa giapponese è famosa per produrre titoli di alta qualità ed evergreen, la cui giocabilità rimane perfetta anche dopo tantissimi anni dall’uscita. Impossibile non divertirsi giocando ai vecchi titoli Super Mario per Nintendo 3DS o per le console più datate. Si tratta di una caratteristica da non dare assolutamente per scontata e che contribuisce ad aumentare il valore, già inestimabile, dei giochi prodotti dall’azienda.

Le cartucce di Nintendo hanno un prezzo elevato

I giochi Nintendo costano di più perché realizzati su cartuccia, ovvero un formato resistente ma costoso da produrre. Al contrario dei videogiochi prodotti da altre aziende, i cui dischi tendono a graffiarsi e a deteriorarsi facilmente, le cartucce Nintendo garantiscono al gioco una vita più lunga. Basti pensare a tutte le cartucce originali per NES e N64, oggi ancora perfettamente funzionanti. Ovviamente, questa caratteristica ha un impatto significativo sul prezzo finale del gioco.

I giochi Nintendo costano di più per l’affidabilità dell’azienda

La ragione per cui i giochi Nintendo costano di più è la stessa per cui i prodotti Apple sono così costosi. Si tratta infatti di un marchio estremamente noto e affidabile e con decenni di storia alle spalle. I videogiocatori si fidano di Nintendo, e sono sicuri di acquistare videogiochi divertenti, di qualità e la cui giocabilità rimarrà invariata nel tempo. Per questo motivo, chi acquista titoli Nintendo è disposto a pagare un po’ di più, sapendo che il prezzo verrà sempre ripagato.

Nintendo punta sulla nostalgia

La nostalgia è un’emozione intrinseca nell’essere umano. Soprattutto per quanto riguarda i videogiochi, è facile fare leva sulla nostalgia dei giocatori classe anni ‘80, che sono letteralmente cresciuti insieme all’azienda. Oggi, giocare a Super Mario o Zelda significa provare nuovamente quella sensazione di stupore che si provava da bambini, quando il tempo per giocare era illimitato e la vita era bella. Inoltre, molti dei classici Nintendo sono tuttora disponibili sul Nintendo eShop e giocabili gratuitamente sottoscrivendo l’abbonamento a Nintendo Switch Online, rendendo Nintendo Switch una delle migliori console per il retrogaming.

Il pubblico di Nintendo è mastodontico

Un altro dei motivi per cui i giochi Nintendo costano di più deriva dall’enorme pubblico dell’azienda. Infatti, le opere della casa giapponese sono adatte sia ai più piccoli, che ai giocatori veterani, che ai nuovi arrivati. L’azienda riesce infatti a creare opere che parlano a qualsiasi tipo di videogiocatore: proprio per la grande disponibilità di giochi per bambini, sono infatti sempre di più i genitori a scegliere Nintendo Switch come prima piattaforma da regalare ai propri figli.

I giochi Nintendo costano di più perché longevi

Nintendo ha dimostrato più e più volte che i suoi giochi offrono una longevità senza pari. Optando per uno stile più fumettistico e colorato, i giochi Nintendo invecchiano come un buon vino. Hai mai avviato una copia di un gioco che una volta offriva una grafica moderna e all’avanguardia, e che non regge il confronto con gli standard odierni? Questo accade raramente con i giochi Nintendo. Lo stile artistico colorato e pixellato è infatti evergreen, e rende anche le opere più datate ancora perfettamente godibili, sia per i giocatori veterani che per i nuovi arrivati. Inoltre, la qualità dei giochi Nintendo raramente diminuisce.

I giochi Nintendo costano di più rispetto a quelli sviluppati per altre piattaforme, ma valgono ogni centesimo. Basti pensare a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, o al recentissimo seguito Tears of the Kingdom, o a tutti i capitoli di Animal Crossing e Super Mario sviluppati negli anni. L’azienda è sicuramente nota per produrre giochi divertenti e di alta qualità che possono divertire i giocatori per anni e anni.

