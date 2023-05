I migliori giochi Nintendo Switch per bambini

La Nintendo Switch è una console ideale per giocatori di tutte le età, ma in particolare per i più giovani. Ciò è dovuto alla vasta scelta di giochi affascinanti, colorati e estremamente divertenti in grado di regalare momenti di felicità ai bambini. Se i tuoi figli amano l’azione, l’avventura, i rompicapi o la creazione di mondi, Nintendo Switch offre sicuramente un’opzione adatta alle loro preferenze.

Nel caso tu stia cercando di acquistare dei giochi per bambini o giovani adolescenti, abbiamo preparato un elenco dei migliori giochi per Nintendo Switch per bambini. Si tratta di giochi completamente innocui, tuttavia ti consigliamo di esaminarli con cura per garantire che siano adatti alle esigenze dei tuoi figli. In ogni caso, non dimenticare che questi giochi sono in grado di regalare ore di divertimento anche agli adulti.

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons rappresenta il perfetto esempio di un gioco tranquillo e rilassante. I bambini hanno la possibilità di costruire la propria isola partendo da zero, interagendo con gli adorabili animali residenti, guadagnando denaro per decorare le proprie case e catturando pesci e creature per arricchire il museo locale.

Il gioco si svolge in tempo reale, il che significa che il mondo di gioco risponde alle festività e al tempo effettivo, il che aggiunge un ulteriore livello di divertimento. Animal Crossing: New Horizons rappresenta quindi una scelta perfetta per i bambini che cercano un gioco rilassante e coinvolgente, in grado di farli immergere in un mondo virtuale colorato e pieno di vita.

Minecraft

Probabilmente i tuoi figli già conoscono sicuramente Minecraft, il gioco più venduto di tutti i tempi, ma nel caso in cui ciò non fosse vero, ecco una breve presentazione. Minecraft è disponibile su diverse piattaforme, inclusa Nintendo Switch, e permette ai giocatori di esplorare mondi generati casualmente e creare qualsiasi cosa vogliano.

La versione per Switch presenta anche skin, texture e musica a tema Mario, che aggiungono un tocco speciale all’esperienza di gioco. Minecraft rappresenta quindi una scelta eccellente per i bambini che amano creare e sperimentare in un mondo virtuale libero e pieno di possibilità.

Just Dance 2023

Just Dance rappresenta un modo divertente per incentivare un po’ di attività fisica, facendoti ballare sulle note dei successi degli artisti più famosi, tra cui Olivia Rodrigo, Taylor Swift e Billie Eilish. Il gioco include oltre 40 tracce, ma è possibile espandere la propria collezione di brani grazie al servizio di abbonamento a pagamento.

In Just Dance, il giocatore segue i personaggi colorati sullo schermo e riceve una valutazione dei propri movimenti. Si tratta di un gioco energetico e coinvolgente, che rappresenta una scelta ideale per i bambini che desiderano divertirsi ballando e allo stesso tempo mantenersi in forma.

Lego Marvel Super Heroes

Lego Marvel Super Heroes: Quasi tutti i bambini amano i mattoncini LEGO e i personaggi Marvel, quindi quale miglior modo di unirli se non attraverso un videogioco. In questo senso, i giochi LEGO rappresentano una scelta sempre vincente. Questo in particolare è uno dei migliori, essendo un’avventura d’azione deliziosa che consente ai bambini di impersonare i propri supereroi preferiti e combattere contro il Dottor Destino e Loki, impegnati in un complotto per distruggere il mondo.

Si tratta di un’esperienza coinvolgente e divertente, che permette ai bambini di immergersi in un mondo virtuale pieno di azione e avventura, e di sviluppare la propria creatività attraverso la costruzione di vari oggetti.

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey rappresenta uno dei migliori giochi esclusivi per Nintendo Switch e, in particolare, si rivela perfetto per i bambini. Quest’avventura spaziale è ricca di emozioni e innovazione, con Mario che esplora vari mondi alla ricerca di segreti e stelle da collezionare. Il gioco offre una speciale modalità di assistenza che semplifica la sua fruizione, includendo la rigenerazione automatica della salute e le frecce di guida.

Grazie a queste funzionalità, il gioco risulta ideale per i bambini più giovani, ma comunque coinvolgente anche per gli adulti. Super Mario Odyssey rappresenta quindi una scelta perfetta per chiunque desideri immergersi in un mondo virtuale colorato e divertente, pieno di avventure da scoprire.

Fortnite

Fortnite è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, proprio come Minecraft. Si tratta di un battle royale gratuito che trasporta i giocatori in un mondo vasto e stravagante, con l’obiettivo di prepararsi e diventare l’ultima persona in piedi. A causa della violenza dei cartoni animati e della natura online del gioco, Fortnite è più adatto ai bambini più grandi.

Probabilmente, i loro amici ci giocheranno già e potranno connettersi con loro virtualmente o di persona per combattere insieme come una squadra. Fortnite rappresenta quindi una scelta ideale per i bambini più grandi che cercano un’esperienza di gioco coinvolgente e competitiva in un mondo virtuale pieno di azione e adrenalina.

Kirby e la Terra Perduta

Kirby e la Terra Perduta rappresenta un meraviglioso platform in 3D, che non richiede un impegno eccessivo, e che vede il blob rosa protagonista alla scoperta di civiltà abbandonate. I bambini apprezzeranno la capacità di Kirby di inghiottire oggetti e trasformarli letteralmente in se stesso, come distributori automatici e automobili, e inoltre, grazie alla modalità cooperativa, potranno lavorare in coppia per raggiungere gli obiettivi di gioco.

Si tratta di un’esperienza di gioco coinvolgente e divertente, perfetta per i bambini che desiderano immergersi in un mondo colorato e pieno di avventure. Kirby e la Terra perduta rappresenta quindi una scelta ideale per i genitori che cercano un gioco adatto ai propri figli, ma che sia comunque divertente e coinvolgente anche per gli adulti.

Captain Toad: Treasure Tracke

Captain Toad: Treasure Tracke è un eccellente gioco di rompicapo isometrico, in cui i bambini prendono il controllo dell’esploratore Toad, mentre evita ostacoli e cerca stelle d’oro. Sebbene sia richiesta una certa abilità, Treasure Tracker richiede anche di pianificare attentamente il percorso e di ruotare la telecamera per scoprire aree segrete con l’aiuto di speciali potenziamenti.

Il gioco offre anche una modalità cooperativa per divertirsi in coppia. Si tratta di un’esperienza di gioco coinvolgente e stimolante, perfetta per i bambini che desiderano mettere alla prova le proprie abilità cognitive e di risoluzione dei problemi in un mondo virtuale pieno di sfide. Captain Toad rappresenta quindi una scelta ideale per i genitori alla ricerca di un gioco educativo e divertente per i propri figli.

Mario Party Superstar

La serie Mario Party ha una lunga storia alle spalle e presenta una vasta gamma di giochi, con differenze di qualità. Superstars rappresenta un ritorno alle origini, con tavole classiche di vecchi giochi come Space Land e Horror Land. Si tratta di un fantastico gioco di società con ben 100 minigiochi, che possono essere giocati sia in locale che online.

Grazie alla sua ampia varietà di opzioni di gioco, Mario Party Superstars rappresenta una scelta ideale per i bambini che desiderano divertirsi per ore in compagnia dei loro amici o della loro famiglia, in un’esperienza di gioco coinvolgente e competitiva.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Mario + Rabbids Kingdom Battle è un’esperienza di gioco che richiede una certa predisposizione, ma non sono stati mai utilizzati meglio che in Mario + Rabbids Kingdom Battle, un gioco di strategia a turni sviluppato da Ubisoft. In questo gioco, Mario e i Rabbids si uniscono per salvare il Regno dei Funghi, affrontando combattimenti divertenti e dinamici e risolvendo rompicapi furbi.

Grazie alla sua combinazione unica di elementi di gioco, Mario + Rabbids Kingdom Battle rappresenta una scelta ideale per i bambini che cercano un’esperienza di gioco coinvolgente e stimolante, capace di offrire sfide interessanti e divertenti allo stesso tempo.

Yoshi’s Crafted World

Yoshi’s Crafted World rappresenta un gioco perfetto per i bambini piccoli, soprattutto per quanto riguarda la grafica. I livelli sono costruiti con oggetti di uso quotidiano, caratteristica che conferisce al gioco un aspetto unico e molto accattivante. Il simpatico dinosauro verde corre, salta e si fa strada inghiottendo per catturare tutti gli oggetti da collezione.

Per i giocatori molto giovani, è presente una modalità Mellow che semplifica le cose, come dare le ali a Yoshi, rendere più visibili gli oggetti utili e subire meno danni dai nemici. Grazie a queste funzionalità, Yoshi’s Crafted World rappresenta una scelta ideale per i bambini che desiderano divertirsi in un mondo virtuale colorato e stimolante, senza troppi ostacoli o difficoltà.

Crash Bandicoot 4 – It’s about time

Crash Bandicoot è un personaggio iconico, originariamente creato da Naughty Dog come esclusiva per PlayStation a partire dal 1996. Dopo due decenni di assenza, il franchise di Crash è stato riproposto attraverso i remaster, ma It’s About Time rappresenta un platform completamente nuovo. Con una manciata di personaggi giocabili, livelli stravaganti e meccaniche di gioco creative, questo gioco è in grado di soddisfare i bambini di tutte le età.

Grazie alla sua combinazione di elementi di gioco coinvolgenti e divertenti, Crash Bandicoot It’s About Time rappresenta una scelta ideale per i bambini che vogliono immergersi in un mondo virtuale pieno di avventure e di adrenalina.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe rappresenta la versione definitiva di una serie consolidata di giochi Nintendo. In questo gioco, i personaggi dell’universo di Mario si sfidano in frenetiche corse di kart, durante le quali oggetti come conchiglie, bucce di banana e bombe vengono utilizzati per mettere in difficoltà i concorrenti. Grazie alla sua grafica vibrante e alle piste superbamente realizzate, Mario Kart 8 Deluxe rappresenta un acquisto obbligato per i possessori di Nintendo Switch.

Si tratta di un gioco coinvolgente e divertente, capace di offrire un’esperienza di gioco competitiva che i bambini adoreranno. Mario Kart 8 Deluxe rappresenta quindi una scelta ideale per i genitori alla ricerca di un gioco di corse coinvolgente e stimolante per i propri figli.

Pokémon Sword and Shield

Nonostante sia stato introdotto molti anni fa, il franchise di Pokémon continua ad essere estremamente popolare e ad avere un grande seguito di appassionati. Pokémon Sword and Shield rappresenta un eccellente gioco di ruolo, che consente ai bambini di diventare l’ultimo allenatore di Pokémon, esplorando un mondo fantastico e affinando le proprie abilità di combattimento.

Il gioco è giocabile con un massimo di altri quattro giocatori in locale o online, offrendo un’esperienza di gioco coinvolgente e stimolante. Grazie alla sua vasta gamma di funzionalità e ai personaggi carismatici, Pokémon Sword and Shield rappresenta una scelta ideale per i bambini che desiderano entrare in un mondo virtuale di avventure e di sfide, e per i genitori che cercano un gioco educativo e divertente per i propri figli.

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury

Super Mario 3D World, originariamente pubblicato su Wii U, ha ricevuto una seconda vita su Switch con l’aggiunta di nuovi contenuti, soprannominati Bowser’s Fury. Si tratta di un platform 3D che affascina ad ogni angolo, grazie alla possibilità di trasformare Mario e i suoi amici in gatti. Il gioco offre un’esperienza coinvolgente e stimolante, che può essere giocata sia da soli che con un massimo di tre amici in modalità cooperativa.

Grazie alla sua vasta gamma di funzionalità e ai suoi personaggi carismatici, Super Mario 3D World rappresenta una scelta ideale per i bambini che desiderano divertirsi in un mondo virtuale pieno di avventure e di sfide, e per i genitori che cercano un gioco educativo e divertente per i propri figli.

Splatoon 3

Splatoon 3 rappresenta uno dei giochi più popolari disponibili su Nintendo Switch, e ciò è facilmente comprensibile. Si tratta di un gioco di battaglia multiplayer in cui i giocatori brandiscono nuove armi come secchi e rulli, con l’obiettivo di coprire il livello con l’inchiostro colorato della propria squadra. Il gioco offre un divertimento frenetico e coinvolgente, che diventa ancora più esaltante se giocato con gli amici.

Grazie alla vasta gamma di armi e alle modalità di gioco, Splatoon 3 rappresenta una scelta ideale per i bambini che desiderano mettere alla prova le loro abilità di combattimento e di strategia in un ambiente virtuale competitivo e stimolante.

Conclusioni sui migliori giochi per Nintendo Switch per bambini

In conclusione, i migliori giochi per Nintendo Switch per bambini consigliati in questo articolo sono stati selezionati per soddisfare i gusti dei bambini di tutte le età. Anche se alcuni titoli sono stati pensati principalmente per i più piccoli, come Yoshi’s Crafted World e Super Mario 3D World, molti di essi offrono un’esperienza di gioco coinvolgente e stimolante anche per i giocatori più grandi.

Ad esempio, Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe rappresentano scelte eccellenti per i giocatori che desiderano mettere alla prova le proprie abilità di combattimento e di strategia in un ambiente virtuale competitivo. Allo stesso tempo, giochi come Pokémon Sword and Shield e Crash Bandicoot It’s About Time offrono un’esperienza di gioco coinvolgente e divertente, capace di offrire un’ampia varietà di sfide e di avventure.

La maggior parte dei giochi consigliati in questo articolo offre la possibilità di giocare in modalità multiplayer, sia online che in locale, offrendo un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e divertente.

In conclusione, i giochi per Nintendo Switch consigliati in questo articolo rappresentano una scelta eccellente per i genitori che cercano un gioco educativo e divertente per i propri figli, ma anche per i giocatori più grandi che cercano sfide e avventure in un mondo virtuale coinvolgente e stimolante.