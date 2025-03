Gemini si integra con Google Maps: nuova funzione per ottenere informazioni sui luoghi

L’Intelligenza Artificiale sta ormai diventando parte integrante delle nostre vite quotidiane. Recentemente, è stata annunciata una nuova funzionalità legata a Gemini, che offre agli utenti la possibilità di collegarsi direttamente a Google Maps per fare domande relative a luoghi specifici. Questa novità consentirà agli utenti di chiedere informazioni su vari aspetti, come la posizione di un negozio o i prodotti che possono essere trovati al suo interno.

La scoperta anticipata da esperti

Nei mesi scorsi, alcuni esperti del settore avevano già intuito l’arrivo di questa funzione, individuando porzioni di codice nel software che suggerivano un imminente lancio. Questo ha alimentato le aspettative su come Gemini possa trasformare l’interazione con Google Maps, migliorando l’accesso a informazioni pratiche e rilevanti. La funzione è stata presentata sotto il nome di “Ask about place”, tradotto in “Chiedi informazioni sul luogo”, rendendo chiaro il suo scopo.

Come funziona “Ask about place”

Accedendo alla nuova funzionalità, gli utenti possono selezionare “Ask about place”, che consente di inviare l’URL di Google Maps a Gemini. Questo passaggio permette all’Intelligenza Artificiale di comprendere il contesto specifico in cui l’utente desidera effettuare la ricerca. Una volta stabilito il collegamento, Gemini avrà la capacità di fornire risposte dettagliate, che spaziano dal miglior percorso per arrivare alla località richiesta fino ai dettagli del menu di un ristorante specifico.

Questa innovazione si applica a vari ambiti, dalle necessità quotidiane, come fare la spesa, fino all’uso da parte di turisti che esplorano nuove città. La possibilità di ottenere risposte dirette e contestualizzate rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento dell’esperienza utente.

Efficacia e risultati dei test

Secondo i primi test, Gemini mostra risultati particolarmente efficaci quando si tratta di attività commerciali singole piuttosto che di ricerche generiche. Quando gli utenti richiedono informazioni su strade, quartieri o intere città, i risultati possono risultare meno precisi. Inoltre, in alcune situazioni, Gemini tende a effettuare una semplice ricerca su Google, riproponendo la risposta così com’è. Nonostante questa limitazione, i risultati ottenuti sembrano positivi, dimostrando un potenziale interessante per futuri sviluppi.

Disponibilità e accesso alla funzionalità

La funzione “Ask about place” è attualmente in fase di distribuzione e si prevede che raggiunga un numero sempre maggiore di utenti nei prossimi giorni e settimane. Al momento, sembra che la funzionalità sia accessibile a tutti, ma resta da chiarire se in futuro sarà riservata esclusivamente agli iscritti a Gemini Advanced. Questa incertezza non frena l’entusiasmo attorno a questa novità, che potrebbe migliorare notevolmente il modo in cui interagiamo con il mondo attraverso le tecnologie digitali.