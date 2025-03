Facebook introduce la nuova scheda “Amici” per migliorare l’esperienza sociale

Facebook sta cercando di tornare alle origini con l’introduzione di una nuova scheda “Amici”, pensata per filtrare le raccomandazioni algoritmiche che hanno invaso il feed principale. Questa novità è in fase di implementazione negli Stati Uniti e in Canada, e offrirà la possibilità di visualizzare le storie, i reel, i post e i compleanni dei propri amici in un unico spazio dedicato.

Il ritorno all’essenza sociale

In un post sul blog, l’azienda ha dichiarato che nel corso degli anni, Facebook ha subito evoluzioni per soddisfare esigenze diverse, creando esperienze di alto livello attraverso Gruppi, Video, Marketplace e altro ancora. Tuttavia, “la magia degli amici è svanita”, hanno riconosciuto. La nuova scheda si propone di recuperare quel senso di intimità e connessione che caratterizzava i primi anni della piattaforma.

In precedenza, la scheda Amici ospitava richieste di amicizia e suggerimenti di amicizia, ma ora è stata trasformata in un feed esclusivamente dedicato agli amici. Non è certo che molti post recenti emergeranno in questo spazio, ma potrebbe offrire un sollievo dai contenuti sponsorizzati e dai post casuali dei gruppi che hanno sopraffatto il feed principale. Nel 2024, Facebook aveva già annunciato l’aggiunta di nuove schede “Locale” ed “Esplora”, arricchendo ulteriormente la gamma di contenuti proposti.

Come utilizzare la scheda “Amici”

Per accedere alla scheda Amici, gli utenti devono semplicemente navigare nella barra di navigazione dell’app di Facebook. È possibile anche fissare la scheda alla barra di navigazione, selezionando l’icona a tre barre dell’app e poi l’icona delle impostazioni. Questo consente di personalizzare la propria esperienza di utilizzo, puntando più facilmente sui contenuti desiderati.

I passaggi per personalizzare la scheda

Aprire l’app di Facebook. Cliccare sull’icona con tre barre. Selezionare l’icona delle impostazioni. Accedere a Impostazioni > Barra delle schede. Scegliere le schede che si vogliono fissare.

Questi passaggi semplici permetteranno di privilegiare la visualizzazione delle interazioni con gli amici, rendendo più facile mantenere il contatto con le persone più vicine.

Futuro di Facebook: la visione di Mark Zuckerberg

Facebook ha annunciato che aggiungerà “diverse esperienze ‘OG'”, ossia esperienze originali, nel corso dell’anno, come parte del piano di Mark Zuckerberg per riportare la piattaforma a uno stato più simile a quello degli inizi. Questo cambio di rotta testimonia un tentativo di ristabilire il coinvolgimento degli utenti e di restituire a Facebook il ruolo di piattaforma di socializzazione che aveva all’inizio.

Con questa nuova strategia, Facebook sembra mirare a riconquistare la fiducia e l’engagement di milioni di utenti, combattendo l’impatto sempre crescente dei contenuti sponsorizzati e delle interazioni descritte come superficiali. A fronte di queste modifiche, rimane da vedere quanto sarà efficace il ritorno a una maggiore focalizzazione sulle relazioni personali e sulle comunicazioni genuine tra gli utenti della piattaforma.