Facebook cambia le regole: cancellazione delle registrazioni in diretta dopo 30 giorni

A partire dal 19 febbraio, Facebook attuerà una nuova policy che prevede l'eliminazione delle registrazioni dei video in diretta dopo 30 giorni dalla loro trasmissione. Questa modifica offre agli utenti la responsabilità di scaricare i propri video entro il termine stabilito per evitare la loro cancellazione. Gli utenti, alternativamente, possono scegliere di condividere le registrazioni come Reels, tenendo presente il limite di 90 secondi imposto da questo formato.

Motivazioni di Facebook per il cambiamento

Meta, la società madre di Facebook, giustifica questa decisione affermando che “la maggior parte delle visualizzazioni video in diretta avviene nelle prime settimane dopo la trasmissione”. In questo contesto, la compagnia cerca di uniformare le proprie politiche di archiviazione agli standard del settore, con l'obiettivo di garantire un'esperienza di video in diretta sempre attuale e ottimizzata per gli utenti. Questo approccio mira anche a ridurre il carico di archiviazione delle registrazioni, semplificando le procedure per gli utenti e rendendole più efficienti.

Cosa succede ai video già registrati

Facebook non si limiterà ad applicare la nuova regola alle registrazioni future, ma provvederà anche alla rimozione dei video in diretta già presenti nel proprio archivio che superano il limite di 30 giorni. Gli utenti riceveranno notifiche tramite email e nell'app prima della cancellazione definitiva. A partire da quel momento, si avrà a disposizione un periodo di 90 giorni per scaricare o trasferire i video. Le cancellazioni delle registrazioni risalenti a più di 30 giorni avverranno in diverse fasi nei mesi successivi all'entrata in vigore della nuova norma.

Strumenti disponibili per il download

Per facilitare la salvaguardia dei propri video, Facebook offre vari strumenti per il download. Gli utenti possono scegliere di scaricare i singoli video, oppure richiedere il download di tutte le registrazioni in un'unica operazione. Sarà possibile anche selezionare un intervallo di date specifico per le registrazioni da scaricare. Oltre a questo, la piattaforma consente il trasferimento diretto dei video su servizi di cloud storage come Dropbox o Google Drive, fornendo quindi diverse opzioni di salvataggio.

Modalità di salvataggio dei video in diretta

Gli utenti possono salvare video specifici navigando nel proprio Registro Attività, filtrando per “I tuoi video in diretta” e selezionando le date desiderate per visualizzare le registrazioni scaricabili. Un'altra modalità consiste nell'accedere alle schede Video o Live disponibili sul profilo personale, su una Pagina o all’interno di Meta Business Suite, cliccando sul video di interesse, riproducendolo a schermo intero e quindi selezionando l’opzione di download dal menu a tre punti.

Opzione di rinvio per il salvataggio

Per coloro che non hanno tempo di gestire i download immediatamente, Facebook prevede una funzione di rinvio. Questo consente un’estensione di sei mesi per salvare i video. Per attivare questa possibilità, gli utenti devono semplicemente aprire la notifica ricevuta, cliccare su "scopri di più" e selezionare "rinvia". Queste misure offrono una soluzione flessibile per la gestione dei contenuti video, consentendo agli utenti di recuperare i propri archivi in modo più comodo e pratico.