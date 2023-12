Cos’è l’Errore Driver Power State Failure su Windows 10?

Negli ultimi anni l’errore Driver Power State Failure su Windows 10 ha fatto rabbrividire parecchi utenti Windows, spaventati dall’improvvisa comparsa del misterioso pop-up. Ma di cosa si tratta esattamente? Quali sono le cause che lo scatenano? E come si risolve? Niente paura: in questa guida troverai tutto ciò che c’è da sapere sul fastidioso errore errore Driver Power State Failure su Windows 10.

Innanzitutto, occorre sapere come si manifesta il famigerato errore Windows. Solitamente, il computer effettua un arresto anomalo con tanto di spaventosa schermata blu. Il messaggio recita “Driver Power State Failure”.

Se questo scenario si è già verificato o vuoi imparare a prevenire il problema continua a leggere: nei prossimi paragrafi entreremo nel vivo della questione e ti insegneremo a risolvere l’errore.

Errore Driver Power State Failure su Windows 10: cos’è e come risolverlo

L’errore “Driver Power State Failure” su Windows 10 è un errore di tipo Blue Screen of Death (BSOD), che indica un problema critico di sistema. Questo errore si verifica quando un driver in modalità kernel non risponde correttamente, creando un failure nello stato di alimentazione del driver.

L’errore “Driver Power State Failure” è un messaggio di errore comune che appare su sistemi Windows, specialmente in seguito a un arresto anomalo del sistema o durante il riavvio del computer. Questo messaggio di errore indica che c’è stato un problema con uno dei driver associati ai componenti hardware del computer.

In parole semplici, il messaggio “Driver Power State Failure” si verifica quando un driver non riesce a gestire correttamente lo stato di risparmio energetico del sistema operativo. Questo può accadere durante la transizione tra lo stato di sospensione e quello di attività, o viceversa.

Le cause comuni di questo errore includono driver obsoleti, incompatibilità dei driver, conflitti hardware o problemi relativi alla gestione dell’alimentazione. Risolvere questo tipo di errore di solito richiede l’identificazione del driver problematico e l’applicazione di correzioni specifiche.

È importante notare che la risoluzione esatta dell’errore può variare a seconda delle circostanze specifiche del computer e dei driver coinvolti.

Cause dell’errore “Driver Power State Failure”

Come abbiamo visto, l’errore Driver Power State Failure su Windows 10 è molto comune e può avere un’infinità di cause. Eccone alcune delle più comuni:

Driver incompatibili o obsoleti : un driver incompatibile o obsoleto può causare conflitti nel sistema e portare all’errore.

: un driver incompatibile o obsoleto può causare conflitti nel sistema e portare all’errore. Problemi con il driver della scheda video : i driver della scheda video possono spesso essere coinvolti. Anche i problemi con i driver della GPU possono causare questo tipo di errore.

: i driver della scheda video possono spesso essere coinvolti. Anche i problemi con i driver della GPU possono causare questo tipo di errore. Problemi di alimentazione : anche i problemi con la gestione dell’alimentazione, specialmente in relazione ai driver, possono scatenare questo errore.

: anche i problemi con la gestione dell’alimentazione, specialmente in relazione ai driver, possono scatenare questo errore. Problemi di hardware: malfunzionamenti hardware, come problemi alla memoria o a dispositivi collegati, rientrano tra le cause più comuni dell’errore di Windows.

Come Risolvere “Driver Power State Failure” su Windows 10

Un modo semplice ed efficace per risolvere il problema velocemente è quello di disabilitare o scollegare temporaneamente il dispositivo sospetto, ovvero la periferica che pensi abbia scatenato l’errore. Per farlo, ti basterà scollegarlo e disabilitarlo tramite il pannello di controllo.

Nella maggior parte dei casi, gli errori legati ai driver delle periferiche si manifestano durante le diverse fasi di ibernazione e sospensione del sistema, comportando variazioni nello stato energetico della periferica. Quindi, se hai recentemente installato un nuovo dispositivo, è probabile che questo sia il responsabile.

Se queste precauzioni non dovessero dimostrarsi sufficienti a risolvere l’errore, eccoti altri suggerimenti utili per risolvere l’errore Driver Power State Failure” su Windows 10.

Aggiorna i driver

Assicurati di avere i driver più recenti installati. Puoi farlo manualmente dal Gestore Dispositivi o utilizzare strumenti automatici di aggiornamento driver.

Gestione energia

Imposta le opzioni di gestione dell’alimentazione correttamente. Assicurati che il sistema e i dispositivi siano configurati per funzionare correttamente con le impostazioni di risparmio energetico.

Aggiorna il BIOS

Verifica se c’è un aggiornamento del BIOS disponibile per la tua scheda madre e, se necessario, aggiornalo.

Controlla i dispositivi collegati

Se hai dispositivi hardware esterni collegati, verifica se ci sono driver aggiornati o se i dispositivi stessi causano il problema.

Controlla l’utilizzo della CPU

Monitora l’utilizzo della CPU per identificare eventuali picchi o anomalie. In questo modo dovresti riuscire a individuare abbastanza velocemente la causa del problema.

Ripristina il sistema

Se il problema persiste, puoi considerare un ripristino del sistema a un punto precedente all’insorgere del problema.

Analizza la schermata blu (BSOD)

Esamina i dettagli forniti dalla schermata blu di errore BSOD. Potrebbero fornire ulteriori informazioni sulla causa specifica del problema.

Assistenza Tecnica

Se le soluzioni precedenti non risolvono il problema, potrebbe essere necessario cercare assistenza tecnica, specialmente se si tratta di un problema hardware. Per farlo, visita il sito ufficiale di Microsoft e mettiti in contatto col supporto tecnico, che sarà sicuramente in grado di risolvere il tuo problema in men che non si dica.

Prima di apportare modifiche significative, è consigliabile eseguire un backup dei dati importanti per evitare la perdita di informazioni nel caso in cui si verifichino problemi durante il processo di risoluzione. Per farlo, dovrai essere in possesso di un hard disk esterno.