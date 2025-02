Elon Musk lancia un'offerta da quasi 100 miliardi per rilevare OpenAI, l'epicentro della rivalità tecnologica

In un momento di forte competizione nel mondo dell’Intelligenza Artificiale, Elon Musk ha fatto notizia lanciando un'offerta ambiziosa per acquisire il ramo nonprofit di OpenAI. L'offerta, che ammonta a 97,4 miliardi di dollari, è stata comunicata al consiglio di amministrazione di OpenAI, rivoluzionando ulteriormente il panorama già teso tra i big della Silicon Valley. La pronuncia di Musk non è solo un tentativo di riappropriarsi di una delle più influenti istituzioni nel campo dell'AI, ma segna anche un passo audace nel contesto delle sue recenti iniziative aziendali.

Una proposta sostenuta da una vasta coalizione di investitori

L'offerta di Musk non è una mossa isolata, ma è supportata da un’ampia gamma di investitori, tra cui la sua compagnia di Intelligenza Artificiale xAI e pesi massimi del settore come Valor Equity Partners. Tra i nomi noti figura anche Ari Emanuel, figura di spicco a Hollywood, e Joe Lonsdale, co-fondatore di Palantir, con la sua società di venture capital 8VC. Questo schieramento di sostenitori mette in evidenza non solo l'importanza di OpenAI nel panorama dell'AI, ma anche la determinazione di Musk nel voler recuperare quello spirito open-source e di sicurezza che caratterizzava inizialmente l'ente.

Musk ha rilasciato una dichiarazione, tramite il suo avvocato Marc Toberoff, affermando: "È tempo che OpenAI torni a essere la forza per il bene, mossa dalla sicurezza e dall'open-source che era un tempo." Questi commenti rivelano un intento chiaro: riportare OpenAI alle sue radici promuovendo l'innovazione aperta e la sicurezza nell'uso della tecnologia.

Le implicazioni per OpenAI e Sam Altman

Questa offerta complicata il piano di OpenAI di trasformarsi in un'entità profittevole, poiché il team di Musk ha promesso di eguagliare o superare qualsiasi offerta più alta, aumentando la pressione su Sam Altman, CEO di OpenAI. Quest'ultimo si trova attualmente in una situazione intricata, in quanto sta già gestendo trattative con Microsoft e altri investitori per definire l'assetto dell'equity nella nuova struttura a scopo di lucro.

La presenza di Musk all'interno di questo quadro rende le cose ancor più complesse, poiché la sua caccia a un accordo con OpenAI potrebbe influenzare non solo le trattative in corso, ma anche la direzione futura dell'ente stesso. Con così tanti interessi in gioco, le prossime settimane si preannunciano decisive, sia per le sorti di OpenAI che per il futuro dell'Intelligenza Artificiale.

La risposta di Altman e il futuro incerto

Appena diffusa la notizia dell'offerta, Sam Altman ha risposto con un messaggio postato su X, il social network precedentemente noto come Twitter, dove ironicamente ha commentato: "no grazie, ma compreremo Twitter per 9,74 miliardi se vuoi." Questo spirito giocoso potrebbe coprire un certo grado di preoccupazione, vista l'imminente trasformazione del suo ente e le sfide che si profilano all'orizzonte.

La risposta di Altman sottolinea non solo un atteggiamento di resilienza, ma anche una strategia per mantenere il controllo sulle narrazioni esterne, in un contesto in cui la pressione esterna degli investitori e la rivalità con compagnie come Microsoft continuano a crescere. L'equilibrio tra innovazione, sicurezza e profitto sarà cruciale nella definizione delle aspettative della comunità tecnologica, e molto dipenderà da come Altman e il suo team decideranno di rispondere alle ambizioni di Musk e dei suoi sostenitori.

Con un'offerta così imponente sul tavolo e le dinamiche di potere in continua evoluzione, l'attenzione rimane alta su questo capitolo della rivalità tecnologica a Silicon Valley e su come questa potrebbe redefinire il futuro dell'Intelligenza Artificiale.