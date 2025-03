Disney+ introduce la rimozione dei titoli dalla lista “Continua a guardare”

Nel competitivo panorama dello streaming, Disney+ si aggiorna per migliorare l’esperienza degli utenti. Fino ad oggi, la piattaforma non permetteva di eliminare titoli dalla lista “Continua a guardare”, ma con l’ultimo aggiornamento rilasciato, questa mancanza è stata finalmente colmata. Questa novità risponde alle richieste degli utenti, fornendo una soluzione semplice per gestire il proprio catalogo visivo.

La novità nella gestione dei contenuti

A partire da oggi, gli abbonati di Disney+ possono godere di una funzione attesa da tempo: la possibilità di rimuovere titoli dalla propria lista di visione. Questa funzionalità è stata annunciata ufficialmente dal team di Disney, sottolineando l’ascolto delle esigenze del pubblico. Sebbene la presenza di una lista di titoli che si intendono vedere sia comune nelle piattaforme di streaming, la scelta di togliere un titolo dalla lista aiuterebbe a mantenere l’ordine nel proprio profilo utente.

La comunicazione di Disney+ evidenzia come l’aggiornamento possa quindi aiutare gli utenti a personalizzare meglio la loro esperienza di visione. Che si tratti di un titolo completato, di un errore di aggiunta o semplicemente della voglia di un piccolo riordino, Disney+ ha pensato a tutto.

Come funziona la rimozione dei titoli

La procedura per rimuovere un titolo dalla sezione “Continua a guardare” è semplice e veloce. Gli utenti possono farlo direttamente dal dispositivo in uso, sia esso un televisore o un dispositivo mobile. Per procedere, basta trovare il titolo da eliminare, tenere premuto il pulsante centrale del telecomando e selezionare l’opzione “Rimuovi”. Se si utilizza un dispositivo mobile o il web, l’operazione è altrettanto intuitiva: basta cliccare o toccare il pulsante a tre punti accanto al titolo e scegliere “Rimuovi”.

Questa funzione risulta particolarmente pratica per coloro che seguono molte serie e film. Permette di liberare spazio visivo e di concentrarsi su ciò che si desidera realmente guardare, senza distrazioni. Inoltre, rappresenta un modo efficace per tenere traccia di ciò che si è già visto e di quello che si intende guardare in futuro.

Disponibilità e aggiornamenti futuri

L’implementazione di questa nuova funzione avverrà in diverse fasi. Nelle prime fasi, i titolari di un abbonamento Disney+ potranno utilizzare la funzione principalmente attraverso il sito web e sui dispositivi Apple TV e iOS. Tuttavia, Disney ha fatto sapere che nel corso delle prossime settimane l’opzione sarà estesa anche ad altri dispositivi.

Per usufruire di questa novità, è fondamentale avere la versione più recente dell’app sui propri dispositivi. Gli utenti possono scaricare o aggiornare l’app Disney+ tramite l’App Store, assicurandosi così di non perdere le ultime funzionalità disponibili. Le novità in arrivo dimostrano l’impegno di Disney+ nel migliorare e ottimizzare l’esperienza di visione per i propri abbonati.