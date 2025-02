Discovery+ Italia chiude i piani annuali: in arrivo Max, il nuovo gigante dello streaming

Con l’avvicinarsi del 2026, Discovery+ Italia sta affrontando un cambiamento sostanziale nel suo modello di abbonamento. I piani annuali, precedentemente disponibili, non sono più sottoscrivibili, un passo che sembra preludere all'imminente lancio della piattaforma Max nel mercato italiano. Questa transizione si inserisce in un progetto più grande di razionalizzazione e unificazione dei servizi di streaming del gruppo Warner Bros. Discovery, con l'obiettivo di semplificare l'offerta e migliorare l'esperienza complessiva degli utenti.

La transizione a Max e le novità per gli utenti

Nel recente passato, gli utenti di Discovery+ avevano l'opportunità di scegliere tra diverse tipologie di abbonamento, sia mensili che annuali, con l'opzione di fruire dei contenuti con o senza pubblicità. Tuttavia, nelle ultime ore, la situazione è cambiata. Visibilmente, i piani annuali non sono più disponibili per la sottoscrizione sul sito ufficiale di Discovery+. Attualmente, gli utenti possono solo optare per rinnovi mensili.

Le nuove opzioni comprendono diversi pacchetti di intrattenimento: il pacchetto con pubblicità costerà 2,89 euro al mese, mentre il pacchetto senza pubblicità avrà un prezzo di 5,49 euro. Esiste anche un pacchetto che combina Intrattenimento e Sport, proposto a 7,99 euro al mese. Queste modifiche segnalano una direzione chiara: l'introduzione di Max si avvicina e il gruppo si sta preparando a questo cambiamento.

Max, che ha già sostituito HBO Max negli Stati Uniti, integra contenuti provenienti da Warner Bros., HBO, Discovery e altre famose etichette del gruppo. L'arrivo di Max in Italia non è solo un'opportunità per unire le varie offerte, ma anche una strategia per rendere l’esperienza di streaming più congeniale e accessibile, accorpando film, serie TV e documentari sotto un'unica piattaforma.

La fusione delle offerte e le prospettive future

Con il progressivo allargamento della piattaforma Max a livello internazionale, l'Italia è destinata a diventare un mercato strategico per la Warner Bros. Discovery. Il passaggio da Discovery+ a Max rappresenta una risposta alla richiesta di un'esperienza d'uso più intuitiva, in grado di centralizzare e semplificare l'accesso a una varietà di contenuti diversificati, tra cui programmi di intrattenimento e eventi sportivi.

Secondo quanto osservato, è probabile che Max proponga diverse categorie di abbonamento, in linea con le modalità già sperimentate negli Stati Uniti. Ci si aspetta pertanto una varietà di piani, alcuni dei quali prevederanno opzioni con pubblicità a costi inferiori, mentre altri offriranno una fruizione completa e senza interruzioni pubblicitarie. Tuttavia, al momento, le specifiche per gli abbonamenti italiani sono ancora da definire, e gli utenti sono in attesa di nuove informazioni a riguardo.

Cosa aspettarsi per gli abbonati di Discovery+

Fino a quando non saranno ufficializzate ulteriori dettagli sulle modifiche, gli attuali abbonati di Discovery+ continueranno a godere del servizio senza alcuna interruzione immediata. Coloro che hanno sottoscritto un abbonamento annuale possono avvalersi del proprio piano fino alla scadenza naturale, rendendo meno brusco il passaggio all'eventuale nuova struttura di abbonamento che Max potrebbe introdurre.

L'arrivo di Max rappresenterà una evoluzione significativa per Warner Bros. Discovery in Italia. Gli utenti potrebbero trovarsi di fronte a un’universo di contenuti più ricco, ma è anche plausibile che vi siano cambiamenti nei costi e nelle modalità di abbonamento. Resta quindi alta l'attenzione sulla prossima evoluzione del panorama streaming, mentre tutti sono in attesa di annunci ufficiali da parte del gruppo.